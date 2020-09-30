Додано: Чет 01 жов, 2020 11:17

К теме введения или не введения ВП мне кажется неплохо подойдет пост эльмюрида.

Мы же знаем, что позиция рядового "крымнашиста" проста - хрущев сакральное подарил, мы вернули в родную гавань. зачем думать о чем то сложнее.



"Сложную комплексную работу по созданию системы подачи воды в конечном итоге и завершили передачей Крыма Украине для лучшей управляемости возникшего территориально-экономического комплекса.



Путин, будучи полным дилетантом во всем, урвал лишь кусочек этого комплекса, не слишком беспокоясь о том, как это будет жить и работать. Ему нужно было выйти на митинг и сказать "Добро пожаловать в родную гавань". А далее - хоть камыш не расти. В таких вопросах ключевая проблема - ты либо не трогай вообще, что работает, либо разберись и бери, только не ломай, что умные (не в пример тебе) люди десятилетиями создавали. Но психология вора далека от таких сложных конструкций, а потому Крым взяли, как какой-нибудь Петербуржский промышленный порт - гоп-стопом. Налетом, наездом и рейдерским захватом."



Но в простой голове не укладываются вещи сложнее да-нет, тут тебе и подарок, тут тебе и "объявляй войну, а то только это мне и не дает встать на защиту страны".