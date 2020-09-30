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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 жов, 2020 06:02
Карабах! Армянские Солдаты В Окопе Под Обстрелом. "Нас бросили!" Видео Из Армянских Соцсетей.
Увага, на відео є сцени жорстокості і військових дій!
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 01 жов, 2020 08:26
Сколько можно мусолить одно и то же?
Военное положение в 2014 надо было объявлять и этого требовали все националисты. Но кто это должен был сделать? «Легитимный» бежал к врагу. Тогдашняя ВР на это была не способна. Поскольку Турчинов не был избранным президентом, вынес решение на СНБО, где оказался в меньшинстве. Дальше Порох не объявил ВП, потому что как и Зе, пришел к власти на лозунгах "договорится с кремлем за две недели". Он понял свою ошибку лишь на экваторе президентства. Шо не ясно?
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:23
Re: бездорожье
Додано: Чет 01 жов, 2020 09:39
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:10
Вы уж разберитесь меж собой. То вам надо то не надо. Когда объявили на месяц, "вы" всю сеть сеть загадили рассказами как кровавый барыга выборы сорвать хочет.
Поэтому претензии к вп и празднованию нового года непонятно, разве вы не этого хотели? ВП объявлена, а вас по военкоматам не тянут, работы не лишают, что "вам" еще не нравится?
В 14-15 году "вы" тихонько под лавками сидели, а сейчас учите как надо было.
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:45
А кто такие "вы, которые подарили"? По-моему, никто из участников форума не участвовал в крымских событиях 14 года А насчет, так сказать, личной нетерпимости: а как можно было относиться к этому гнойнику, вызревавшему более 20 лет с его мешковыми и прочими сепарами во главе? По большому счету, Крым подарил еще в 1991 г. президент Кравчук, согласившийся на создание АР Крым. Мина сепаратизма была заложена еще тогда.
Разумней было бы сразу "подарить" Севастополь (который и в советские времена был на особом положении), а остальной Крым сделать обычной областью. Была же на Кубе база Гуантанамо, куда ни Фидель, ни Никита не лезли даже в самый разгар "кубинской революции" и кризиса (а американцы, в свою очередь, никуда из базы не лезли).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:49
Re: Політичний Фокін
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:50
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 01 жов, 2020 11:17
Re: Політичні дискусії
К теме введения или не введения ВП мне кажется неплохо подойдет пост эльмюрида.
Мы же знаем, что позиция рядового "крымнашиста" проста - хрущев сакральное подарил, мы вернули в родную гавань. зачем думать о чем то сложнее.
"Сложную комплексную работу по созданию системы подачи воды в конечном итоге и завершили передачей Крыма Украине для лучшей управляемости возникшего территориально-экономического комплекса.
Путин, будучи полным дилетантом во всем, урвал лишь кусочек этого комплекса, не слишком беспокоясь о том, как это будет жить и работать. Ему нужно было выйти на митинг и сказать "Добро пожаловать в родную гавань". А далее - хоть камыш не расти. В таких вопросах ключевая проблема - ты либо не трогай вообще, что работает, либо разберись и бери, только не ломай, что умные (не в пример тебе) люди десятилетиями создавали. Но психология вора далека от таких сложных конструкций, а потому Крым взяли, как какой-нибудь Петербуржский промышленный порт - гоп-стопом. Налетом, наездом и рейдерским захватом."
Но в простой голове не укладываются вещи сложнее да-нет, тут тебе и подарок, тут тебе и "объявляй войну, а то только это мне и не дает встать на защиту страны".
Додано: Чет 01 жов, 2020 11:56
насчёт Голандии ничего не скажу, а вот в Дании приходилось летать между райцентрами...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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