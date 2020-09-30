Додано: Чет 01 жов, 2020 13:40

Чтобы с нашими солдатами такого не было на Донбассе, нужно ударными темпами развивать ракетные вооружения, беспилотники... Нынешняя власть забила на все это.

Вы проспонсируете это или ещё раза в два поднимем коммуналку?Чтобы говорить о своей Армии, нужно для начала Экономику профицитную иметь!Страна, которая без "кредита МВФ" нежизнеспособна, не сможет не только от внешних врагов оборонятся, но и в перспективе, получит настолько мощные внутренние проблемы, с которыми не сможет справится никакие силовики.Причины экономических проблем, называл много раз.В Украине отсутствует Политическая Сила, заинтересованная в Выживании и Развитии собственно украинской нации.Все "патрии" - тупо зашибают бабло, контроллируются олигархами либо мечтают контроллироваться олигархами.Кстати. Вот весь этот "рост коммуналки" и "минимальных зарплат"(приводящий к росту цен и безработицы), очень сильно бьют по Патриотизму, если Вы не знали.Когда после покупки лекарств для больной матери, не остаётся на молоко для своих детей, воевать до последней капли крови с кем бы то ни было, нет никакого желания.Ылита, на самом деле, даже не представляет, в каких условиях живет население, особенно в райцентрах, селах.Знаю пенсионеров, которые ложась спать, мечтают не проснуться... жрать нечего.такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!Сейчас, поавторяю, надо весь год пахать на том огороде, чтобы продав картоху и яблоки, оплатить газ и электроэнергию, а если ты заболел - можешь лезть в петлю... ну или, мечтать не проснуться утром.А "свинарчуки" там наверху, тупо миллиарды разворовывают...