Чтобы с нашими солдатами такого не было на Донбассе, нужно ударными темпами развивать ракетные вооружения, беспилотники... Нынешняя власть забила на все это.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:46
Чтобы с нашими солдатами такого не было на Донбассе, нужно ударными темпами развивать ракетные вооружения, беспилотники... Нынешняя власть забила на все это.
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:47
Дельное предложение:
А как лучше называть население Московии - московиты или москали?
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:40
Schmit
Вы проспонсируете это или ещё раза в два поднимем коммуналку?
Чтобы говорить о своей Армии, нужно для начала Экономику профицитную иметь!
Страна, которая без "кредита МВФ" нежизнеспособна, не сможет не только от внешних врагов оборонятся, но и в перспективе, получит настолько мощные внутренние проблемы, с которыми не сможет справится никакие силовики.
Причины экономических проблем, называл много раз.
В Украине отсутствует Политическая Сила, заинтересованная в Выживании и Развитии собственно украинской нации.
Все "патрии" - тупо зашибают бабло, контроллируются олигархами либо мечтают контроллироваться олигархами.
Кстати. Вот весь этот "рост коммуналки" и "минимальных зарплат"(приводящий к росту цен и безработицы), очень сильно бьют по Патриотизму, если Вы не знали.
Когда после покупки лекарств для больной матери, не остаётся на молоко для своих детей, воевать до последней капли крови с кем бы то ни было, нет никакого желания.
Ылита, на самом деле, даже не представляет, в каких условиях живет население, особенно в райцентрах, селах.
Знаю пенсионеров, которые ложась спать, мечтают не проснуться... жрать нечего.
такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!
Сейчас, поавторяю, надо весь год пахать на том огороде, чтобы продав картоху и яблоки, оплатить газ и электроэнергию, а если ты заболел - можешь лезть в петлю... ну или, мечтать не проснуться утром.
А "свинарчуки" там наверху, тупо миллиарды разворовывают...
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:47
Может быть, поэтому?
Территория страны включает в себя большой полуостров Ютландия и 409 островов Датского архипелага, а также Фарерские острова и автономная территория Гренландия.
С острова на остров на маршрутке фиг уедешь. Разве что с помощью парома.
А в Украине можно, да и экономически целесообразней, чем самолетами.
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:47
avax
Отвлекают народ от реальных проблем!
Да хоть тапком переименуйте(кстати, за деньги из бюджета всё будет происходить), что изменится для простого украинца?
Может электричество после переименования подешевеет?
Что, не подешевеет?
Тогда какая нам разница, россия или московия или тартаррия и пр.?
Они "наверху", реально народ за лохов держат.
Потураев не боится, что лет через несколько, ему вспомнят высокие цены на коммуналку а не масковию?
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:49
Re: Політичні дискусії
жил бы Баксик в Сумах
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:51
"Ой, а кто это сделал?"
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:04
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Такі відповіді потрібно ставити в рамочку, а то кожні 10 сторінок - одне і те ж, одне і те ж.
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