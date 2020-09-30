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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6615661666176618
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:46

  Ukrainian написав:
Карабах! Армянские Солдаты В Окопе Под Обстрелом. "Нас бросили!" Видео Из Армянских Соцсетей.
Увага, на відео є сцени жорстокості і військових дій!

Чтобы с нашими солдатами такого не было на Донбассе, нужно ударными темпами развивать ракетные вооружения, беспилотники... Нынешняя власть забила на все это.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:47

Дельное предложение:

Слуга народа Потураев предложил переименовать на украинских картах Россию в Московию

А как лучше называть население Московии - московиты или москали?
avax
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:40

Schmit
Чтобы с нашими солдатами такого не было на Донбассе, нужно ударными темпами развивать ракетные вооружения, беспилотники... Нынешняя власть забила на все это.

Вы проспонсируете это или ещё раза в два поднимем коммуналку?

Чтобы говорить о своей Армии, нужно для начала Экономику профицитную иметь!
Страна, которая без "кредита МВФ" нежизнеспособна, не сможет не только от внешних врагов оборонятся, но и в перспективе, получит настолько мощные внутренние проблемы, с которыми не сможет справится никакие силовики.

Причины экономических проблем, называл много раз.
В Украине отсутствует Политическая Сила, заинтересованная в Выживании и Развитии собственно украинской нации.
Все "патрии" - тупо зашибают бабло, контроллируются олигархами либо мечтают контроллироваться олигархами.

Кстати. Вот весь этот "рост коммуналки" и "минимальных зарплат"(приводящий к росту цен и безработицы), очень сильно бьют по Патриотизму, если Вы не знали.
Когда после покупки лекарств для больной матери, не остаётся на молоко для своих детей, воевать до последней капли крови с кем бы то ни было, нет никакого желания.
Ылита, на самом деле, даже не представляет, в каких условиях живет население, особенно в райцентрах, селах.
Знаю пенсионеров, которые ложась спать, мечтают не проснуться... жрать нечего. :(

такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!
Сейчас, поавторяю, надо весь год пахать на том огороде, чтобы продав картоху и яблоки, оплатить газ и электроэнергию, а если ты заболел - можешь лезть в петлю... ну или, мечтать не проснуться утром. :(
А "свинарчуки" там наверху, тупо миллиарды разворовывают...
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:47

  Тракторист написав:
  AlexxK написав:Нидерланды настолько бедны, что не могут себе позволить АН-2 от райцентра к райцентру?

насчёт Голандии ничего не скажу, а вот в Дании приходилось летать между райцентрами...

Может быть, поэтому?
Территория страны включает в себя большой полуостров Ютландия и 409 островов Датского архипелага, а также Фарерские острова и автономная территория Гренландия.
С острова на остров на маршрутке фиг уедешь. Разве что с помощью парома.
А в Украине можно, да и экономически целесообразней, чем самолетами.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:47

avax
Слуга народа Потураев предложил переименовать на украинских картах Россию в Московию


Отвлекают народ от реальных проблем!
Да хоть тапком переименуйте(кстати, за деньги из бюджета всё будет происходить), что изменится для простого украинца?
Может электричество после переименования подешевеет? :D
Что, не подешевеет?

Тогда какая нам разница, россия или московия или тартаррия и пр.?

Они "наверху", реально народ за лохов держат.

Потураев не боится, что лет через несколько, ему вспомнят высокие цены на коммуналку а не масковию? :D
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:49

Re: Політичні дискусії



жил бы Баксик в Сумах
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:51

  Replay написав:Schmit
Чтобы с нашими солдатами такого не было на Донбассе, нужно ударными темпами развивать ракетные вооружения, беспилотники... Нынешняя власть забила на все это.

Вы проспонсируете это или ещё раза в два поднимем коммуналку?

Чтобы говорить о своей Армии, нужно для начала Экономику профицитную иметь!
Страна, которая без "кредита МВФ" нежизнеспособна, не сможет не только от внешних врагов оборонятся, но и в перспективе, получит настолько мощные внутренние проблемы, с которыми не сможет справится никакие силовики.

Причины экономических проблем, называл много раз.
В Украине отсутствует Политическая Сила, заинтересованная в Выживании и Развитии собственно украинской нации.
Все "патрии" - тупо зашибают бабло, контроллируются олигархами либо мечтают контроллироваться олигархами.

Кстати. Вот весь этот "рост коммуналки" и "минимальных зарплат"(приводящий к росту цен и безработицы), очень сильно бьют по Патриотизму, если Вы не знали.
Когда после покупки лекарств для больной матери, не остаётся на молоко для своих детей, воевать до последней капли крови с кем бы то ни было, нет никакого желания.
Ылита, на самом деле, даже не представляет, в каких условиях живет население, особенно в райцентрах, селах.
Знаю пенсионеров, которые ложась спать, мечтают не проснуться... жрать нечего. :(

такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!
Сейчас, поавторяю, надо весь год пахать на том огороде, чтобы продав картоху и яблоки, оплатить газ и электроэнергию, а если ты заболел - можешь лезть в петлю... ну или, мечтать не проснуться утром. :(
А "свинарчуки" там наверху, тупо миллиарды разворовывают...

"Ой, а кто это сделал?"
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:04

  Schmit написав:Сколько можно мусолить одно и то же?
Военное положение в 2014 надо было объявлять и этого требовали все националисты. Но кто это должен был сделать? «Легитимный» бежал к врагу. Тогдашняя ВР на это была не способна. Поскольку Турчинов не был избранным президентом, вынес решение на СНБО, где оказался в меньшинстве. Дальше Порох не объявил ВП, потому что как и Зе, пришел к власти на лозунгах "договорится с кремлем за две недели". Он понял свою ошибку лишь на экваторе президентства. Шо не ясно?

+
Такі відповіді потрібно ставити в рамочку, а то кожні 10 сторінок - одне і те ж, одне і те ж.
andrijk777
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  #<1 ... 6615661666176618
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