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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6616661766186619 Додано: Чет 01 жов, 2020 14:48 Re: Політичні дискусії Replay написав: такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода! такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!

Ой, хоть не рассказывайте. Курящие окурки собирали и махорку из них закручивали в бумагу. На огородах выращивали табак .

Пили только самогон. Одевали самый дешёвый Китай. Об импортной бытовой технике не мечтали.

Ребенка кормили крупой , смеленной на кофемолку, вместо детского питания - денег не было на него.

И да, никто не мешает выращивать сейчас на огороде. Другое дело, что без колбасы , как это было тогда нормой, сейчас это считается нищета. Ой, хоть не рассказывайте. Курящие окурки собирали и махорку из них закручивали в бумагу. На огородах выращивали табак .Пили только самогон. Одевали самый дешёвый Китай. Об импортной бытовой технике не мечтали.Ребенка кормили крупой , смеленной на кофемолку, вместо детского питания - денег не было на него.И да, никто не мешает выращивать сейчас на огороде. Другое дело, что без колбасы , как это было тогда нормой, сейчас это считается нищета. Hotab

Повідомлень: 3107 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1130 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 14:50 Тракторист написав: AlexxK написав: А в Украине можно, да и экономически целесообразней, чем самолетами. А в Украине можно, да и экономически целесообразней, чем самолетами.

а вот при "совке" я мог в течении одного дня слетать из Ивано-Франковска в Тернополь и вернуться обратно, и билет стоил буквально в 1,5 раза больше чем на автобус...



при "совке" билет на самолёт из Киева в Запорожье обходился в 16 рублей, а время полёта составляло примерно 1,5 часа. билет на поезд из Киева в Запорожье обходился в 12 рублей, но поезд находился в пути около 15 часов... а вот при "совке" я мог в течении одного дня слетать из Ивано-Франковска в Тернополь и вернуться обратно, и билет стоил буквально в 1,5 раза больше чем на автобус...при "совке" билет на самолёт из Киева в Запорожье обходился в 16 рублей, а время полёта составляло примерно 1,5 часа. билет на поезд из Киева в Запорожье обходился в 12 рублей, но поезд находился в пути около 15 часов...

Тільки тоді керосин коштував 7 копійок, а не 14 грн, як зараз. Якщо домалювати пару нулів, то отримаємо сучасні ціни. Тільки тоді керосин коштував 7 копійок, а не 14 грн, як зараз. Якщо домалювати пару нулів, то отримаємо сучасні ціни. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10771 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 14:53 Тракторист

Вот поэтому совок и разорился, не в состоянии оплачивать Ваши полеты из Киева в Запорожье.

Их себестоимость ведь была явно выше, чем 16 рублей. Вот поэтому совок и разорился, не в состоянии оплачивать Ваши полеты из Киева в Запорожье.Их себестоимость ведь была явно выше, чем 16 рублей. AlexxK Повідомлень: 255 З нами з: 23.07.19 Подякував: 5 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 14:56 Re: Політичні дискусії Schmit написав: Сколько можно мусолить одно и то же?

Военное положение в 2014 надо было объявлять и этого требовали все националисты. Но кто это должен был сделать? «Легитимный» бежал к врагу. Тогдашняя ВР на это была не способна. Поскольку Турчинов не был избранным президентом, вынес решение на СНБО, где оказался в меньшинстве. Дальше Порох не объявил ВП, потому что как и Зе, пришел к власти на лозунгах "договорится с кремлем за две недели". Он понял свою ошибку лишь на экваторе президентства. Шо не ясно? Сколько можно мусолить одно и то же?Военное положение в 2014 надо было объявлять и этого требовали все националисты. Но кто это должен был сделать? «Легитимный» бежал к врагу. Тогдашняя ВР на это была не способна. Поскольку Турчинов не был избранным президентом, вынес решение на СНБО, где оказался в меньшинстве. Дальше Порох не объявил ВП, потому что как и Зе, пришел к власти на лозунгах "договорится с кремлем за две недели". Он понял свою ошибку лишь на экваторе президентства. Шо не ясно?

В 14-ому не ввели, бо були президентські, а потім парламентські вибори, був реальний шанс в 15-ому, Петро навіть цим погрожував Путіну, в Мінську, але курс тоді і так злетів, побоялись. Тільки у 18-ому наважились, у відповідь на неприховану агресію. В 14-ому не ввели, бо були президентські, а потім парламентські вибори, був реальний шанс в 15-ому, Петро навіть цим погрожував Путіну, в Мінську, але курс тоді і так злетів, побоялись. Тільки у 18-ому наважились, у відповідь на неприховану агресію. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10771 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 15:09 “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1402 З нами з: 07.10.09 Подякував: 304 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 15:12 Hotab Ой, хоть не рассказывайте. Курящие окурки собирали и махорку из них закручивали в бумагу. На огородах выращивали табак .

Пили только самогон. Одевали самый дешёвый Китай. Об импортной бытовой технике не мечтали.

1. Сейчас большинство бросило курить, сильно дорого и качество "дешевого" табака - ужасное, там такие добавки, что лучше молчать. Кстати, регулярно вижу и тех, кто окурски собирает, металлолом ворует! И это сейчас, а не при "брежневе".

2. Сейчас - одевают не дешевый Китай(это Круто) а секонд-хенд! Вы видимо в Раде сидите, пройдитесь по секондам, посмотрите.. на толпы народа! А что в сёлах делается на секонд-хенд рынках, промолчу, там такой отстой впаривают, денег нет!

Ребенка кормили крупой , смеленной на кофемолку, вместо детского питания - денег не было на него.

Ага! А сейчас - вообще стараются не рожать детей! Потому, что нет денег не только на детское питание и памперсы, но и на крупу и образование!

И да, никто не мешает выращивать сейчас на огороде. Другое дело, что без колбасы , как это было тогда нормой, сейчас это считается нищета.

Конечно можно! Зимой 7000 грн за газ на отопление "хижины" отдашь в месяц, вот как раз цельный год и будешь буряки с помидорками выращивать и продавать, чтобы оплатить этот газ! Вы думаете чего коров порезали? Потому, что не выгодно!





И Вы ведь Знаете, что я - прав!

Возьмите пенсию селянина и цену на газ, подсчитайте что и как! Добавьте дорогущие лекарства и фактически платную медицину! А если ещё и детям надо обучение оплатить, вообше вешалка.



В 90-х, тот, у кого "руки не из задницы" - поднимался и зарабатывал! Кто теплицы строил кто фрукты продавал, кто даже на ремонтах промышлял! Сейчас, сумасшедшая конкуренция, дорогие энергоресурсы, коррупция, налоговый пресс и пр.



Все мечтают "быть в системе", силовики, политики, преподаватели, медики... или же уехать на зароботки и Желательно, не возвращаться в этот "Рай" в шалаше, с самым низким ВВП в Европе и самым дорогим электричеством!



Кто виноват?



Видимо НАРОД, который ПОВЕРИЛ брехунам-политикам, в их обещания!



Политики - это самые настоящие Клоуны, которые просто отрабатывают вложенные в них бабки! Никто из них, не несёт никакой ответственности за невыполнение обещаний(не предусмотрено и наказаний за это в УК и в Конституции не упоминается)!

Выбирать - не из кого, т.к. все -хотят уничтожать простых украинцев и в итоге - Украину!



Кстати, моя семья - не ходит на голосования или же портит бюллетень!

Совесть хотя бы чиста, я не убиваю украинцев, не привожу к власти шуллеров. 1. Сейчас большинство бросило курить, сильно дорого и качество "дешевого" табака - ужасное, там такие добавки, что лучше молчать. Кстати, регулярно вижу и тех, кто окурски собирает, металлолом ворует! И это сейчас, а не при "брежневе".2. Сейчас - одевают не дешевый Китай(это Круто) а секонд-хенд! Вы видимо в Раде сидите, пройдитесь по секондам, посмотрите.. на толпы народа! А что в сёлах делается на секонд-хенд рынках, промолчу, там такой отстой впаривают, денег нет!Ага! А сейчас - вообще стараются не рожать детей! Потому, что нет денег не только на детское питание и памперсы, но и на крупу и образование!Конечно можно! Зимой 7000 грн за газ на отопление "хижины" отдашь в месяц, вот как раз цельный год и будешь буряки с помидорками выращивать и продавать, чтобы оплатить этот газ! Вы думаете чего коров порезали? Потому, что не выгодно!И Вы ведь Знаете, что я - прав!Возьмите пенсию селянина и цену на газ, подсчитайте что и как! Добавьте дорогущие лекарства и фактически платную медицину! А если ещё и детям надо обучение оплатить, вообше вешалка.В 90-х, тот, у кого "руки не из задницы" - поднимался и зарабатывал! Кто теплицы строил кто фрукты продавал, кто даже на ремонтах промышлял! Сейчас, сумасшедшая конкуренция, дорогие энергоресурсы, коррупция, налоговый пресс и пр.Все мечтают "быть в системе", силовики, политики, преподаватели, медики... или же уехать на зароботки и Желательно, не возвращаться в этот "Рай" в шалаше, с самым низким ВВП в Европе и самым дорогим электричеством!Никто из них, не несёт никакой ответственности за невыполнение обещаний(не предусмотрено и наказаний за это в УК и в Конституции не упоминается)!, т.к. все -хотят уничтожать простых украинцев и в итоге - Украину!Кстати, моя семья - не ходит на голосования или же портит бюллетень!Совесть хотя бы чиста, я не убиваю украинцев, не привожу к власти шуллеров. Replay

Повідомлень: 2185 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 15:21 Тракторист а вот при "совке" я мог в течении одного дня слетать из Ивано-Франковска в Тернополь и вернуться обратно, и билет стоил буквально в 1,5 раза больше чем на автобус..

Да, отец учился в Киеве, жил в Харькове... летал самолётом на выходные домой, по приколу, хотя проще - поездом. Студент при жестоком совке - мог такое себе позволить.

И каждый год они на море ездили отдыхать. А ещё, периодически, на недельку-другую во время отпуска, катались то в Москву, то в Питер то в Карпаты то ещё куда-то, не вкалывая по 12 часов на "польского пана".

Квартиру в конце 70-х можно было взять "коорперативную", в кредит, выходило 15 рублей в месяц! Десятая часть зарплаты инженера!

Скажите, где сейчас я могу взять квартиру в кредит, выплачивая 10-ю часть зарплаты в месяц?



Если правильно сопоставить уровень жизни украинцев, как ни прискорбно, он непрерывно ПАДАЕТ!



Хотя, это не новость, ведь и сейчас, Украина не достигла реального ВВП 1990-го года а "высокие зарплаты" съедаются высокими налогами, дорогой медициной, образованием и коррупцией!



Лучше стало жить нескольким процентам населения и это отнюдь не Лучшие представители нации, скорее - наоборот!

Живут хорошо те, кто не сесняется обманывать, воровать, уничтожать предприятия и пр. Прикольно, но как правило, у таких "особей" и IQ ниже среднего "по палате"



Вот ВАМ и способ отбора на должность!

Создать реальные тесты на IQ и те, кто не набирает "выше среднего по палате", не должны иметь права занимать не только руководящие должности, но и быть Помощниками депутатов!



Ну, это, если мы таки хотим построить Сильную Укараину а не Сомали(Сомали в Украине уже построили, если что)! Да, отец учился в Киеве, жил в Харькове... летал самолётом на выходные домой, по приколу, хотя проще - поездом. Студент при жестоком совке - мог такое себе позволить.И каждый год они на море ездили отдыхать. А ещё, периодически, на недельку-другую во время отпуска, катались то в Москву, то в Питер то в Карпаты то ещё куда-то, не вкалывая по 12 часов на "польского пана".Квартиру в конце 70-х можно было взять "коорперативную", в кредит, выходило 15 рублей в месяц! Десятая часть зарплаты инженера!Скажите, где сейчас я могу взять квартиру в кредит, выплачивая 10-ю часть зарплаты в месяц?Лучше стало жить нескольким процентам населения и это отнюдь не Лучшие представители нации, скорее - наоборот!Живут хорошо те, кто не сесняется обманывать, воровать, уничтожать предприятия и пр. Прикольно, но как правило, у таких "особей" и IQ ниже среднего "по палате"Вот ВАМ и способ отбора на должность!Создать реальные тесты на IQ и те, кто не набирает "выше среднего по палате", не должны иметь права занимать не только руководящие должности, но и быть Помощниками депутатов!Ну, это, если мы таки хотим построить Сильную Укараину а не Сомали(Сомали в Украине уже построили, если что)! Востаннє редагувалось Replay в Чет 01 жов, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2185 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 15:24 Re: Політичні дискусії Replay написав: Кстати, моя семья - не ходит на голосования или же портит бюллетень!

Совесть хотя бы чиста, я не убиваю украинцев, не привожу к власти шуллеров. Кстати, моя семья - не ходит на голосования или же портит бюллетень!Совесть хотя бы чиста, я не убиваю украинцев, не привожу к власти шуллеров. респект! респект! Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4591 З нами з: 03.12.14 Подякував: 623 раз. Подякували: 785 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 15:33 Hotab написав: Replay написав: такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода! такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!

Ой, хоть не рассказывайте. Курящие окурки собирали и махорку из них закручивали в бумагу. На огородах выращивали табак .

Пили только самогон. Одевали самый дешёвый Китай. Об импортной бытовой технике не мечтали.

Ребенка кормили крупой , смеленной на кофемолку, вместо детского питания - денег не было на него.

И да, никто не мешает выращивать сейчас на огороде. Другое дело, что без колбасы , как это было тогда нормой, сейчас это считается нищета. Ой, хоть не рассказывайте. Курящие окурки собирали и махорку из них закручивали в бумагу. На огородах выращивали табак .Пили только самогон. Одевали самый дешёвый Китай. Об импортной бытовой технике не мечтали.Ребенка кормили крупой , смеленной на кофемолку, вместо детского питания - денег не было на него.И да, никто не мешает выращивать сейчас на огороде. Другое дело, что без колбасы , как это было тогда нормой, сейчас это считается нищета.



Вы серьезно ставите это за достижение?

То что современная Украина соревнуется даже не с поздним СССР времен Горбачева, а с развалинами Союза начала 90-х.

30 лет прошло.

Тридцать!!! Вы серьезно ставите это за достижение?То что современная Украина соревнуется даже не с поздним СССР времен Горбачева, а с развалинами Союза начала 90-х.30 лет прошло.Тридцать!!! Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3217 З нами з: 26.03.16 Подякував: 171 раз. Подякували: 976 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6616661766186619 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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