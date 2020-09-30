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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:48
Replay написав:
такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!
Ой, хоть не рассказывайте. Курящие окурки собирали и махорку из них закручивали в бумагу. На огородах выращивали табак .
Пили только самогон. Одевали самый дешёвый Китай. Об импортной бытовой технике не мечтали.
Ребенка кормили крупой , смеленной на кофемолку, вместо детского питания - денег не было на него.
И да, никто не мешает выращивать сейчас на огороде. Другое дело, что без колбасы , как это было тогда нормой, сейчас это считается нищета.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:50
Тракторист написав: AlexxK написав:
А в Украине можно, да и экономически целесообразней, чем самолетами.
а вот при "совке" я мог в течении одного дня слетать из Ивано-Франковска в Тернополь и вернуться обратно, и билет стоил буквально в 1,5 раза больше чем на автобус...
при "совке" билет на самолёт из Киева в Запорожье обходился в 16 рублей, а время полёта составляло примерно 1,5 часа. билет на поезд из Киева в Запорожье обходился в 12 рублей, но поезд находился в пути около 15 часов...
Тільки тоді керосин коштував 7 копійок, а не 14 грн, як зараз. Якщо домалювати пару нулів, то отримаємо сучасні ціни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:53
Тракторист
Вот поэтому совок и разорился, не в состоянии оплачивать Ваши полеты из Киева в Запорожье.
Их себестоимость ведь была явно выше, чем 16 рублей.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:56
Schmit написав:
Сколько можно мусолить одно и то же?
Военное положение в 2014 надо было объявлять и этого требовали все националисты. Но кто это должен был сделать? «Легитимный» бежал к врагу. Тогдашняя ВР на это была не способна. Поскольку Турчинов не был избранным президентом, вынес решение на СНБО, где оказался в меньшинстве. Дальше Порох не объявил ВП, потому что как и Зе, пришел к власти на лозунгах "договорится с кремлем за две недели". Он понял свою ошибку лишь на экваторе президентства. Шо не ясно?
В 14-ому не ввели, бо були президентські, а потім парламентські вибори, був реальний шанс в 15-ому, Петро навіть цим погрожував Путіну, в Мінську, але курс тоді і так злетів, побоялись. Тільки у 18-ому наважились, у відповідь на неприховану агресію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:09
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:12
Hotab
Ой, хоть не рассказывайте. Курящие окурки собирали и махорку из них закручивали в бумагу. На огородах выращивали табак .
Пили только самогон. Одевали самый дешёвый Китай. Об импортной бытовой технике не мечтали.
1. Сейчас большинство бросило курить, сильно дорого и качество "дешевого" табака - ужасное, там такие добавки, что лучше молчать. Кстати, регулярно вижу и тех, кто окурски собирает, металлолом ворует! И это сейчас, а не при "брежневе".
2. Сейчас - одевают не дешевый Китай(это Круто) а секонд-хенд! Вы видимо в Раде сидите, пройдитесь по секондам, посмотрите.. на толпы народа! А что в сёлах делается на секонд-хенд рынках, промолчу, там такой отстой впаривают, денег нет!
Ребенка кормили крупой , смеленной на кофемолку, вместо детского питания - денег не было на него.
Ага! А сейчас - вообще стараются не рожать детей! Потому, что нет денег не только на детское питание и памперсы, но и на крупу и образование!
И да, никто не мешает выращивать сейчас на огороде. Другое дело, что без колбасы , как это было тогда нормой, сейчас это считается нищета.
Конечно можно! Зимой 7000 грн за газ на отопление "хижины" отдашь в месяц, вот как раз цельный год и будешь буряки с помидорками выращивать и продавать, чтобы оплатить этот газ! Вы думаете чего коров порезали? Потому, что не выгодно!
И Вы ведь Знаете, что я - прав!
Возьмите пенсию селянина и цену на газ, подсчитайте что и как! Добавьте дорогущие лекарства и фактически платную медицину! А если ещё и детям надо обучение оплатить, вообше вешалка.
В 90-х, тот, у кого "руки не из задницы" - поднимался и зарабатывал! Кто теплицы строил кто фрукты продавал, кто даже на ремонтах промышлял! Сейчас, сумасшедшая конкуренция, дорогие энергоресурсы, коррупция, налоговый пресс и пр.
Все мечтают "быть в системе", силовики, политики, преподаватели, медики... или же уехать на зароботки и Желательно, не возвращаться в этот "Рай" в шалаше, с самым низким ВВП в Европе и самым дорогим электричеством!Кто виноват?
Видимо НАРОД, который ПОВЕРИЛ брехунам-политикам, в их обещания!Политики - это самые настоящие Клоуны, которые просто отрабатывают вложенные в них бабки!
Никто из них, не несёт никакой ответственности за невыполнение обещаний(не предусмотрено и наказаний за это в УК и в Конституции не упоминается)!Выбирать - не из кого
, т.к. все -хотят уничтожать простых украинцев и в итоге - Украину!
Кстати, моя семья - не ходит на голосования или же портит бюллетень!
Совесть хотя бы чиста, я не убиваю украинцев, не привожу к власти шуллеров.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:21
Тракторист
а вот при "совке" я мог в течении одного дня слетать из Ивано-Франковска в Тернополь и вернуться обратно, и билет стоил буквально в 1,5 раза больше чем на автобус..
Да, отец учился в Киеве, жил в Харькове... летал самолётом на выходные домой, по приколу, хотя проще - поездом. Студент при жестоком совке - мог такое себе позволить.
И каждый год они на море ездили отдыхать. А ещё, периодически, на недельку-другую во время отпуска, катались то в Москву, то в Питер то в Карпаты то ещё куда-то, не вкалывая по 12 часов на "польского пана".
Квартиру в конце 70-х можно было взять "коорперативную", в кредит, выходило 15 рублей в месяц! Десятая часть зарплаты инженера!
Скажите, где сейчас я могу взять квартиру в кредит, выплачивая 10-ю часть зарплаты в месяц? Если правильно сопоставить уровень жизни украинцев, как ни прискорбно, он непрерывно ПАДАЕТ!Хотя, это не новость, ведь и сейчас, Украина не достигла реального ВВП 1990-го года а "высокие зарплаты" съедаются высокими налогами, дорогой медициной, образованием и коррупцией!
Лучше стало жить нескольким процентам населения и это отнюдь не Лучшие представители нации, скорее - наоборот!
Живут хорошо те, кто не сесняется обманывать, воровать, уничтожать предприятия и пр. Прикольно, но как правило, у таких "особей" и IQ ниже среднего "по палате"
Вот ВАМ и способ отбора на должность!
Создать реальные тесты на IQ и те, кто не набирает "выше среднего по палате", не должны иметь права занимать не только руководящие должности, но и быть Помощниками депутатов!
Ну, это, если мы таки хотим построить Сильную Укараину а не Сомали(Сомали в Украине уже построили, если что)!
Востаннє редагувалось Replay
в Чет 01 жов, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:24
Replay написав:
Кстати, моя семья - не ходит на голосования или же портит бюллетень!
Совесть хотя бы чиста, я не убиваю украинцев, не привожу к власти шуллеров.
респект!
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:33
Hotab написав: Replay написав:
такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!
Ой, хоть не рассказывайте. Курящие окурки собирали и махорку из них закручивали в бумагу. На огородах выращивали табак .
Пили только самогон. Одевали самый дешёвый Китай. Об импортной бытовой технике не мечтали.
Ребенка кормили крупой , смеленной на кофемолку, вместо детского питания - денег не было на него.
И да, никто не мешает выращивать сейчас на огороде. Другое дело, что без колбасы , как это было тогда нормой, сейчас это считается нищета.
Вы серьезно ставите это за достижение?
То что современная Украина соревнуется даже не с поздним СССР времен Горбачева, а с развалинами Союза начала 90-х.
30 лет прошло.
Тридцать!!!
Теперь уже точно не вернусь
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