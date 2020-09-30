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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6617661866196620
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:21

  AlexxK написав:Тракторист
Вот поэтому совок и разорился, не в состоянии оплачивать Ваши полеты из Киева в Запорожье. :)
Их себестоимость ведь была явно выше, чем 16 рублей.

я думаю что 16 руб. покрывали все издержки и давали ещё 10-15% рентабельности...

вы же не думаете что современные несовковые перевозчики работают себе в убыток? почему средняя стоимость у лоукостеров из Киева или Львова в европейские города стоит в 1,5-2 раза меньше чем стоимость аналогичных по расстоянию прелётов между украинскими городами? себестоимость перелётов примерно одинаковая, но на европейских направлениях как правило есть 2-3 конкурента, а родные просторы почему-то никому не интересны...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:28

shapo
Так этими развалинами уже начал руководить перекрасившийся в националиста коммуняка Кравчук, поэтому к СССР какие претензии?

Дед "на кухне" называл коммунистов "коммунисты-карьеристы". В годы СССР, продвижение по службе и пр., было невозможно без "Членства в КПСС"!
Таким образом, в КПСС вступали не потому, что питали коммунистические иллюзии а просто ради Карьеры, Зарплаты и пр. :D
Таким образом, то, что после развала СССР надо было коммунистов не пускать во власть, имело под собой Основу, т.к. там собрались ну самые "хитрые кадры"! :D
Сейчас - новая "Идеология", но система "Членства в провластной Партии" - как ни смешно, осталась! :D
У Власти Слуга Народа? Отлично! Туда вошли самые отпетые "коммунисты-карьеристы", так сказать Цвет коммисариата! Потому что это Выгодно это, быть у Власти!
Да и почему-то в России в эти годы нищеты было меньше, хотя при СССР в Украине ,наоборот, ситуация была лучше чем в какой-нибудь Мордовии

Не уверен, что в России было лучше в 90-х. Очень не лучше.
Сравнивать - не стоит!
Украина - имеет лучшее местоположение, компактная территория, продвинутое на момент 90-х население, дешевые энергоресурсы, полезные ископасемые, труба даже была, газовая, порты, ЧЕРНОЗЁМ!
В голове не укладывается, КАК можно было всё про...ть?
Селяне мечтают выйти на уровень Польши, тогда как Откровенно, будь у нас нормальная власть в 90-х, нулевых, нам бы уже Германию надо было обойти и не мы должны мечтать попасть в ЕС а Они выпрашивать у нас "вступите пожалуйста" а мы бы Условия выдвигали!

Уверен, когда-то, эту ситуацию с Украиной, будут разбирать в учебниках Истории и "нвнешним" очень важно, чтобы не написали Правду про разграбление ими Украины! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:29

  lapay написав:
  Тракторист написав:
  AlexxK написав:А в Украине можно, да и экономически целесообразней, чем самолетами.

а вот при "совке" я мог в течении одного дня слетать из Ивано-Франковска в Тернополь и вернуться обратно, и билет стоил буквально в 1,5 раза больше чем на автобус...

при "совке" билет на самолёт из Киева в Запорожье обходился в 16 рублей, а время полёта составляло примерно 1,5 часа. билет на поезд из Киева в Запорожье обходился в 12 рублей, но поезд находился в пути около 15 часов...

Тільки тоді керосин коштував 7 копійок, а не 14 грн, як зараз. Якщо домалювати пару нулів, то отримаємо сучасні ціни.

а в каком году керосин стоил 7 коп.? стоимость 16 руб. - это середина 80-х и керосин уже стоил в раза 3-4 больше чем 7 коп., так как я керосинам не заправоялся, то точной цены не помню, но 95-й бензин в те годы стоил 40 коп./л...

в то время я получал стипендию 50 руб. в месяц = 3 авиаперелёта между Киевом и Запорожьем. интересно сколько перелётов может преобести современный студент?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:35

От:
  Replay написав:avax
Слуга народа Потураев предложил переименовать на украинских картах Россию в Московию


Отвлекают народ от реальных проблем!
Да хоть тапком переименуйте(кстати, за деньги из бюджета всё будет происходить), что изменится для простого украинца?
Может электричество после переименования подешевеет? :D
Что, не подешевеет?

Тогда какая нам разница, россия или московия или тартаррия и пр.?

Они "наверху", реально народ за лохов держат.("нарид" - для них не существует - у них свои люди)

Потураев не боится, что лет через несколько, ему вспомнят высокие цены на коммуналку а не масковию? :D



И до:
  Replay написав:В голове не укладывается, КАК можно было всё про...ть?

Уверен, когда-то, эту ситуацию с Украиной, будут разбирать в учебниках Истории и "нвнешним" очень важно, чтобы не написали Правду про разграбление ими Украины! :D


Чего то ключевое вскользь затронули, но до конца диалога в постах не сделали ключевой вывод.
По моему даже вопросы ключевые на разбили по порядку.
В результате нет и не предвидеться предложение по сути - ИЛИ ВЫВОД.
Как и суть перепитий с представителями со всей Украины.
Печалька. :cry:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 жов, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:36

  Replay написав:Квартиру в конце 70-х можно было взять "коорперативную", в кредит, выходило 15 рублей в месяц! Десятая часть зарплаты инженера!
Скажите, где сейчас я могу взять квартиру в кредит, выплачивая 10-ю часть зарплаты в месяц?

сейчас такую жизнь себе могут позволить только члены правления нефтегаза и некоторых других компаний (менее 0,1% населения), а 40 лет назад это было доступно как минимум для 90% населения... :)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:39

:?
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:58

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:а в каком году керосин стоил 7 коп.?

На початку вісімдесятих. Купував на гасову лампу 2 л за 13 коп, за літр виходить дробне число, тому і запам'ятав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:59

  Replay написав: такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!
Сейчас, поавторяю, надо весь год пахать на том огороде, чтобы продав картоху и яблоки, оплатить газ и электроэнергию, а если ты заболел - можешь лезть в петлю... ну или, мечтать не проснуться утром. :(
А "свинарчуки" там наверху, тупо миллиарды разворовывают...

Врёшь как сивый мерин, врёшь и знаешь, что врёшь

Это ты был против "свинарчуков" и привёл во власть всех тех, кто ворует похлеще времён Яеуковича

про 1990-ы. Мальчик, не пиши о том, о чём не имеешь никакого понятия. Ты тогда, в лучшем случае только в школу пошёл
Да и трещ был в первой половине 1990-х

Коммуналка копеечная ? Ни фига не копеечная, в отношении к тогдашним зарплатам, которые задерживали по несколько месяцев

Лечение дешевле ? За какие деньги, если зарплаты задерживались

Огороды ? А та попаши на том огороде, до которого ещё надо и доехать. И не всегда тот огород в черте города

Брехло ты, полнейшее

PS. Я тут приболел, сдавал анализы в Синево.
Вот тот "бедный" народ, как пишет Replay, толпами шёл сдавать анализы и средний чек 600-800 гривен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:06

centurionus
1. Смешко ---- выбивают из претензий на престол выборами в Киев.
2. Остаётся Ярош.
https://realukraine.net/publications/ya ... -v-minske/
В то же время Враг, в лице его представителя в Минском процессе стал резко саботировать Минский процесс.
Им сейчас решать с Арменией, Украину уже имеют..., - достаточно и кума с зажопниками, да клоунов с Оманом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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