Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
AlexxK написав:Тракторист Вот поэтому совок и разорился, не в состоянии оплачивать Ваши полеты из Киева в Запорожье. Их себестоимость ведь была явно выше, чем 16 рублей.
я думаю что 16 руб. покрывали все издержки и давали ещё 10-15% рентабельности...
вы же не думаете что современные несовковые перевозчики работают себе в убыток? почему средняя стоимость у лоукостеров из Киева или Львова в европейские города стоит в 1,5-2 раза меньше чем стоимость аналогичных по расстоянию прелётов между украинскими городами? себестоимость перелётов примерно одинаковая, но на европейских направлениях как правило есть 2-3 конкурента, а родные просторы почему-то никому не интересны...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Так этими развалинами уже начал руководить перекрасившийся в националиста коммуняка Кравчук, поэтому к СССР какие претензии?
Дед "на кухне" называл коммунистов "коммунисты-карьеристы". В годы СССР, продвижение по службе и пр., было невозможно без "Членства в КПСС"! Таким образом, в КПСС вступали не потому, что питали коммунистические иллюзии а просто ради Карьеры, Зарплаты и пр. Таким образом, то, что после развала СССР надо было коммунистов не пускать во власть, имело под собой Основу, т.к. там собрались ну самые "хитрые кадры"! Сейчас - новая "Идеология", но система "Членства в провластной Партии" - как ни смешно, осталась! У Власти Слуга Народа? Отлично! Туда вошли самые отпетые "коммунисты-карьеристы", так сказать Цвет коммисариата! Потому что это Выгодно это, быть у Власти!
Да и почему-то в России в эти годы нищеты было меньше, хотя при СССР в Украине ,наоборот, ситуация была лучше чем в какой-нибудь Мордовии
Не уверен, что в России было лучше в 90-х. Очень не лучше. Сравнивать - не стоит! Украина - имеет лучшее местоположение, компактная территория, продвинутое на момент 90-х население, дешевые энергоресурсы, полезные ископасемые, труба даже была, газовая, порты, ЧЕРНОЗЁМ! В голове не укладывается, КАК можно было всё про...ть? Селяне мечтают выйти на уровень Польши, тогда как Откровенно, будь у нас нормальная власть в 90-х, нулевых, нам бы уже Германию надо было обойти и не мы должны мечтать попасть в ЕС а Они выпрашивать у нас "вступите пожалуйста" а мы бы Условия выдвигали!
Уверен, когда-то, эту ситуацию с Украиной, будут разбирать в учебниках Истории и "нвнешним" очень важно, чтобы не написали Правду про разграбление ими Украины!
AlexxK написав:А в Украине можно, да и экономически целесообразней, чем самолетами.
а вот при "совке" я мог в течении одного дня слетать из Ивано-Франковска в Тернополь и вернуться обратно, и билет стоил буквально в 1,5 раза больше чем на автобус...
при "совке" билет на самолёт из Киева в Запорожье обходился в 16 рублей, а время полёта составляло примерно 1,5 часа. билет на поезд из Киева в Запорожье обходился в 12 рублей, но поезд находился в пути около 15 часов...
Тільки тоді керосин коштував 7 копійок, а не 14 грн, як зараз. Якщо домалювати пару нулів, то отримаємо сучасні ціни.
а в каком году керосин стоил 7 коп.? стоимость 16 руб. - это середина 80-х и керосин уже стоил в раза 3-4 больше чем 7 коп., так как я керосинам не заправоялся, то точной цены не помню, но 95-й бензин в те годы стоил 40 коп./л...
в то время я получал стипендию 50 руб. в месяц = 3 авиаперелёта между Киевом и Запорожьем. интересно сколько перелётов может преобести современный студент?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Слуга народа Потураев предложил переименовать на украинских картах Россию в Московию
Отвлекают народ от реальных проблем! Да хоть тапком переименуйте(кстати, за деньги из бюджета всё будет происходить), что изменится для простого украинца? Может электричество после переименования подешевеет? Что, не подешевеет?
Тогда какая нам разница, россия или московия или тартаррия и пр.?
Они "наверху", реально народ за лохов держат.("нарид" - для них не существует - у них свои люди)
Потураев не боится, что лет через несколько, ему вспомнят высокие цены на коммуналку а не масковию?
И до:
Replay написав:В голове не укладывается, КАК можно было всё про...ть?
Уверен, когда-то, эту ситуацию с Украиной, будут разбирать в учебниках Истории и "нвнешним" очень важно, чтобы не написали Правду про разграбление ими Украины!
Чего то ключевое вскользь затронули, но до конца диалога в постах не сделали ключевой вывод. По моему даже вопросы ключевые на разбили по порядку. В результате нет и не предвидеться предложение по сути - ИЛИ ВЫВОД. Как и суть перепитий с представителями со всей Украины. Печалька.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 жов, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Replay написав:Квартиру в конце 70-х можно было взять "коорперативную", в кредит, выходило 15 рублей в месяц! Десятая часть зарплаты инженера! Скажите, где сейчас я могу взять квартиру в кредит, выплачивая 10-ю часть зарплаты в месяц?
сейчас такую жизнь себе могут позволить только члены правления нефтегаза и некоторых других компаний (менее 0,1% населения), а 40 лет назад это было доступно как минимум для 90% населения...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Replay написав: такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода! Сейчас, поавторяю, надо весь год пахать на том огороде, чтобы продав картоху и яблоки, оплатить газ и электроэнергию, а если ты заболел - можешь лезть в петлю... ну или, мечтать не проснуться утром. А "свинарчуки" там наверху, тупо миллиарды разворовывают...
Врёшь как сивый мерин, врёшь и знаешь, что врёшь
Это ты был против "свинарчуков" и привёл во власть всех тех, кто ворует похлеще времён Яеуковича
про 1990-ы. Мальчик, не пиши о том, о чём не имеешь никакого понятия. Ты тогда, в лучшем случае только в школу пошёл Да и трещ был в первой половине 1990-х
Коммуналка копеечная ? Ни фига не копеечная, в отношении к тогдашним зарплатам, которые задерживали по несколько месяцев
Лечение дешевле ? За какие деньги, если зарплаты задерживались
Огороды ? А та попаши на том огороде, до которого ещё надо и доехать. И не всегда тот огород в черте города
Брехло ты, полнейшее
PS. Я тут приболел, сдавал анализы в Синево. Вот тот "бедный" народ, как пишет Replay, толпами шёл сдавать анализы и средний чек 600-800 гривен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
centurionus 1. Смешко ---- выбивают из претензий на престол выборами в Киев. 2. Остаётся Ярош. https://realukraine.net/publications/ya ... -v-minske/ В то же время Враг, в лице его представителя в Минском процессе стал резко саботировать Минский процесс. Им сейчас решать с Арменией, Украину уже имеют..., - достаточно и кума с зажопниками, да клоунов с Оманом.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.