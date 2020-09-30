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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6617661866196620 Додано: Чет 01 жов, 2020 16:21 AlexxK написав: Тракторист

Вот поэтому совок и разорился, не в состоянии оплачивать Ваши полеты из Киева в Запорожье.

Их себестоимость ведь была явно выше, чем 16 рублей. Вот поэтому совок и разорился, не в состоянии оплачивать Ваши полеты из Киева в Запорожье.Их себестоимость ведь была явно выше, чем 16 рублей.

я думаю что 16 руб. покрывали все издержки и давали ещё 10-15% рентабельности...



вы же не думаете что современные несовковые перевозчики работают себе в убыток? почему средняя стоимость у лоукостеров из Киева или Львова в европейские города стоит в 1,5-2 раза меньше чем стоимость аналогичных по расстоянию прелётов между украинскими городами? себестоимость перелётов примерно одинаковая, но на европейских направлениях как правило есть 2-3 конкурента, а родные просторы почему-то никому не интересны... я думаю что 16 руб. покрывали все издержки и давали ещё 10-15% рентабельности...вы же не думаете что современные несовковые перевозчики работают себе в убыток? почему средняя стоимость у лоукостеров из Киева или Львова в европейские города стоит в 1,5-2 раза меньше чем стоимость аналогичных по расстоянию прелётов между украинскими городами? себестоимость перелётов примерно одинаковая, но на европейских направлениях как правило есть 2-3 конкурента, а родные просторы почему-то никому не интересны... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4980 З нами з: 06.08.08 Подякував: 259 раз. Подякували: 789 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 16:28 shapo Так этими развалинами уже начал руководить перекрасившийся в националиста коммуняка Кравчук, поэтому к СССР какие претензии?

Дед "на кухне" называл коммунистов "коммунисты-карьеристы". В годы СССР, продвижение по службе и пр., было невозможно без "Членства в КПСС"!

Таким образом, в КПСС вступали не потому, что питали коммунистические иллюзии а просто ради Карьеры, Зарплаты и пр.

Таким образом, то, что после развала СССР надо было коммунистов не пускать во власть, имело под собой Основу, т.к. там собрались ну самые "хитрые кадры"!

Сейчас - новая "Идеология", но система "Членства в провластной Партии" - как ни смешно, осталась!

У Власти Слуга Народа? Отлично! Туда вошли самые отпетые "коммунисты-карьеристы", так сказать Цвет коммисариата! Потому что это Выгодно это, быть у Власти!

Да и почему-то в России в эти годы нищеты было меньше, хотя при СССР в Украине ,наоборот, ситуация была лучше чем в какой-нибудь Мордовии

Не уверен, что в России было лучше в 90-х. Очень не лучше.

Сравнивать - не стоит!

Украина - имеет лучшее местоположение, компактная территория, продвинутое на момент 90-х население, дешевые энергоресурсы, полезные ископасемые, труба даже была, газовая, порты, ЧЕРНОЗЁМ!

В голове не укладывается, КАК можно было всё про...ть?

Селяне мечтают выйти на уровень Польши, тогда как Откровенно, будь у нас нормальная власть в 90-х, нулевых, нам бы уже Германию надо было обойти и не мы должны мечтать попасть в ЕС а Они выпрашивать у нас "вступите пожалуйста" а мы бы Условия выдвигали!



Уверен, когда-то, эту ситуацию с Украиной, будут разбирать в учебниках Истории и "нвнешним" очень важно, чтобы не написали Правду про разграбление ими Украины! Дед "на кухне" называл коммунистов "коммунисты-карьеристы". В годы СССР, продвижение по службе и пр., было невозможно без "Членства в КПСС"!Таким образом, в КПСС вступали не потому, что питали коммунистические иллюзии а просто ради Карьеры, Зарплаты и пр.Таким образом, то, что после развала СССР надо было коммунистов не пускать во власть, имело под собой Основу, т.к. там собрались ну самые "хитрые кадры"!У Власти Слуга Народа? Отлично! Туда вошли самые отпетые "коммунисты-карьеристы", так сказать Цвет коммисариата! Потому что это Выгодно это, быть у Власти!Не уверен, что в России было лучше в 90-х. Очень не лучше.Сравнивать - не стоит!Украина - имеет лучшее местоположение, компактная территория, продвинутое на момент 90-х население, дешевые энергоресурсы, полезные ископасемые, труба даже была, газовая, порты, ЧЕРНОЗЁМ!Селяне мечтают выйти на уровень Польши, тогда как Откровенно, будь у нас нормальная власть в 90-х, нулевых, нам бы уже Германию надо было обойти и не мы должны мечтать попасть в ЕС а Они выпрашивать у нас "вступите пожалуйста" а мы бы Условия выдвигали!Уверен, когда-то, эту ситуацию с Украиной, будут разбирать в учебниках Истории и "нвнешним" очень важно, чтобы не написали Правду про разграбление ими Украины! Replay

Повідомлень: 2186 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 16:29 lapay написав: Тракторист написав: AlexxK написав: А в Украине можно, да и экономически целесообразней, чем самолетами. А в Украине можно, да и экономически целесообразней, чем самолетами.

а вот при "совке" я мог в течении одного дня слетать из Ивано-Франковска в Тернополь и вернуться обратно, и билет стоил буквально в 1,5 раза больше чем на автобус...



при "совке" билет на самолёт из Киева в Запорожье обходился в 16 рублей, а время полёта составляло примерно 1,5 часа. билет на поезд из Киева в Запорожье обходился в 12 рублей, но поезд находился в пути около 15 часов... а вот при "совке" я мог в течении одного дня слетать из Ивано-Франковска в Тернополь и вернуться обратно, и билет стоил буквально в 1,5 раза больше чем на автобус...при "совке" билет на самолёт из Киева в Запорожье обходился в 16 рублей, а время полёта составляло примерно 1,5 часа. билет на поезд из Киева в Запорожье обходился в 12 рублей, но поезд находился в пути около 15 часов...

Тільки тоді керосин коштував 7 копійок, а не 14 грн, як зараз. Якщо домалювати пару нулів, то отримаємо сучасні ціни. Тільки тоді керосин коштував 7 копійок, а не 14 грн, як зараз. Якщо домалювати пару нулів, то отримаємо сучасні ціни.

а в каком году керосин стоил 7 коп.? стоимость 16 руб. - это середина 80-х и керосин уже стоил в раза 3-4 больше чем 7 коп., так как я керосинам не заправоялся, то точной цены не помню, но 95-й бензин в те годы стоил 40 коп./л...



в то время я получал стипендию 50 руб. в месяц = 3 авиаперелёта между Киевом и Запорожьем. интересно сколько перелётов может преобести современный студент?... а в каком году керосин стоил 7 коп.? стоимость 16 руб. - это середина 80-х и керосин уже стоил в раза 3-4 больше чем 7 коп., так как я керосинам не заправоялся, то точной цены не помню, но 95-й бензин в те годы стоил 40 коп./л...в то время я получал стипендию 50 руб. в месяц = 3 авиаперелёта между Киевом и Запорожьем. интересно сколько перелётов может преобести современный студент?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4980 З нами з: 06.08.08 Подякував: 259 раз. Подякували: 789 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 16:35

Replay написав: avax Слуга народа Потураев предложил переименовать на украинских картах Россию в Московию



Отвлекают народ от реальных проблем!

Да хоть тапком переименуйте(кстати, за деньги из бюджета всё будет происходить), что изменится для простого украинца?

Может электричество после переименования подешевеет?

Что, не подешевеет?



Тогда какая нам разница, россия или московия или тартаррия и пр.?



Они "наверху", реально народ за лохов держат. ("нарид" - для них не существует - у них свои люди)



Потураев не боится, что лет через несколько, ему вспомнят высокие цены на коммуналку а не масковию? Отвлекают народ от реальных проблем!Да хоть тапком переименуйте(кстати, за деньги из бюджета всё будет происходить), что изменится для простого украинца?Может электричество после переименования подешевеет?Что, не подешевеет?Тогда какая нам разница, россия или московия или тартаррия и пр.?Они "наверху", реально народ за лохов держат.Потураев не боится, что лет через несколько, ему вспомнята не масковию?





И до:

Replay написав: В голове не укладывается, КАК можно было всё про...ть?



Уверен, когда-то, эту ситуацию с Украиной, будут разбирать в учебниках Истории и "нвнешним" очень важно, чтобы не написали Правду про разграбление ими Украины! Уверен, когда-то, эту ситуацию с Украиной, будут разбирать в учебниках Истории и "нвнешним" очень важно, чтобы не написали Правду про разграбление ими Украины!



Чего то ключевое вскользь затронули, но до конца диалога в постах не сделали ключевой вывод.

По моему даже вопросы ключевые на разбили по порядку.

В результате нет и не предвидеться предложение по сути - ИЛИ ВЫВОД.

Как и суть перепитий с представителями со всей Украины.

Печалька. От:И до:Чего то ключевое вскользь затронули, но до конца диалога в постах не сделали ключевой вывод.По моему даже вопросы ключевые на разбили по порядку.В результате нет и не предвидеться предложение по сути - ИЛИ ВЫВОД.Как и суть перепитий с представителями со всей Украины.Печалька. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 жов, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8432 З нами з: 20.09.12 Подякував: 690 раз. Подякували: 877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 16:36 Replay написав: Квартиру в конце 70-х можно было взять "коорперативную", в кредит, выходило 15 рублей в месяц! Десятая часть зарплаты инженера!

Скажите, где сейчас я могу взять квартиру в кредит, выплачивая 10-ю часть зарплаты в месяц? Квартиру в конце 70-х можно было взять "коорперативную", в кредит, выходило 15 рублей в месяц! Десятая часть зарплаты инженера!Скажите, где сейчас я могу взять квартиру в кредит, выплачивая 10-ю часть зарплаты в месяц?

сейчас такую жизнь себе могут позволить только члены правления нефтегаза и некоторых других компаний (менее 0,1% населения), а 40 лет назад это было доступно как минимум для 90% населения... сейчас такую жизнь себе могут позволить только члены правления нефтегаза и некоторых других компаний (менее 0,1% населения), а 40 лет назад это было доступно как минимум для 90% населения... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4980 З нами з: 06.08.08 Подякував: 259 раз. Подякували: 789 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 16:39

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1403 З нами з: 07.10.09 Подякував: 304 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 16:58 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: а в каком году керосин стоил 7 коп.? а в каком году керосин стоил 7 коп.?

На початку вісімдесятих. Купував на гасову лампу 2 л за 13 коп, за літр виходить дробне число, тому і запам'ятав. На початку вісімдесятих. Купував на гасову лампу 2 л за 13 коп, за літр виходить дробне число, тому і запам'ятав. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10772 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1140 раз. Подякували: 1260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 16:59 Replay написав: такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!

Сейчас, поавторяю, надо весь год пахать на том огороде, чтобы продав картоху и яблоки, оплатить газ и электроэнергию, а если ты заболел - можешь лезть в петлю... ну или, мечтать не проснуться утром.

А "свинарчуки" там наверху, тупо миллиарды разворовывают... такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!Сейчас, поавторяю, надо весь год пахать на том огороде, чтобы продав картоху и яблоки, оплатить газ и электроэнергию, а если ты заболел - можешь лезть в петлю... ну или, мечтать не проснуться утром.А "свинарчуки" там наверху, тупо миллиарды разворовывают...

Врёшь как сивый мерин, врёшь и знаешь, что врёшь



Это ты был против "свинарчуков" и привёл во власть всех тех, кто ворует похлеще времён Яеуковича



про 1990-ы. Мальчик, не пиши о том, о чём не имеешь никакого понятия. Ты тогда, в лучшем случае только в школу пошёл

Да и трещ был в первой половине 1990-х



Коммуналка копеечная ? Ни фига не копеечная, в отношении к тогдашним зарплатам, которые задерживали по несколько месяцев



Лечение дешевле ? За какие деньги, если зарплаты задерживались



Огороды ? А та попаши на том огороде, до которого ещё надо и доехать. И не всегда тот огород в черте города



Брехло ты, полнейшее



PS. Я тут приболел, сдавал анализы в Синево.

Вот тот "бедный" народ, как пишет Replay, толпами шёл сдавать анализы и средний чек 600-800 гривен Врёшь как сивый мерин, врёшь и знаешь, что врёшьЭто ты был против "свинарчуков" и привёл во власть всех тех, кто ворует похлеще времён Яеуковичапро 1990-ы. Мальчик, не пиши о том, о чём не имеешь никакого понятия. Ты тогда, в лучшем случае только в школу пошёлДа и трещ был в первой половине 1990-хКоммуналка копеечная ? Ни фига не копеечная, в отношении к тогдашним зарплатам, которые задерживали по несколько месяцевЛечение дешевле ? За какие деньги, если зарплаты задерживалисьОгороды ? А та попаши на том огороде, до которого ещё надо и доехать. И не всегда тот огород в черте городаБрехло ты, полнейшееPS. Я тут приболел, сдавал анализы в Синево.Вот тот "бедный" народ, как пишет, толпами шёл сдавать анализы и средний чек 600-800 гривен "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5309 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 17:06 centurionus

1. Смешко ---- выбивают из претензий на престол выборами в Киев.

2. Остаётся Ярош.

https://realukraine.net/publications/ya ... -v-minske/

В то же время Враг, в лице его представителя в Минском процессе стал резко саботировать Минский процесс.

Им сейчас решать с Арменией, Украину уже имеют..., - достаточно и кума с зажопниками, да клоунов с Оманом. 1. Смешко ---- выбивают из претензий на престол выборами в Киев.2. Остаётся Ярош.В то же время Враг, в лице его представителя в Минском процессе стал резко саботировать Минский процесс.Им сейчас решать с Арменией, Украину уже имеют..., - достаточно и кума с зажопниками, да клоунов с Оманом. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8432 З нами з: 20.09.12 Подякував: 690 раз. Подякували: 877 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6617661866196620 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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