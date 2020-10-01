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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 66196620662166226623>
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:26

Ітогі подвєдьом. 2020-10-01

Ітогі подвєдьом. 2020-10-01

1) Обстрелы пророссийских боевиков спровоцировали пожар на Луганщине

В результате лесных пожаров в Луганской области погибли 9 человек (фото, видео)
Сейчас в регионе горит склад бытовой химии и лакокрасочных изделий

Зеленский решил не связывать масштабные пожары на Луганщине с обстрелами боевиков
Вот и этот не видит связи между пожарами и боевиками.
Как и Фокин. Потому что, Фокин транслировал всё то, о чём говорит Бубочка, которому нашептал Ермак

2) Боевики 11 раз обстреляли украинских военных, есть раненый
Продолжается тушение масштабных пожаров, вызванных вражескими вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль

3) Азербайджан прекратит боевые действия, если Армения выведет войска из Карабаха – Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха

Бои за Нагорный Карабах. Россия перебрасывает технику в Армению через Иран: фото
Их назначение пока неизвестно, поскольку кроме вооруженных сил Армении на территории страны также расположена 102-я российская военная база, которая расквартирована в Гюмри

4) Зеленский назвал неожиданную причину роста количества больных COVID-19 в Украине
является следствием "политических игр" представителей местных властей, которые пытаются нравиться всем людям перед выборами

Бубочка, не проецируй. Не приписывай свой действия другим.
Мастер спорта по борьбе с коронавирусом, б***

5) Кравчук о Фокине: Ну, кто мог знать, что у него такая позиция
"Ну а кто ее мог знать, если он нигде не участвовал в таких политических дебатах, вы его что, видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли не могли", – сказал он

Не личное мнение и не вырвано из контекста. Просто не знали, не могли, ну бывает
Это полный фейл кадровой политики Зеленского.

6) Венедиктова прокомментировала переезд на государственную дачу: временная мера из соображений безопасности
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что ее переезд на государственную дачу в Пуще-Водице – это временная вынужденная мера, связанная исключительно с соображениями безопасности

Да ладно.

Пусть в этих резиденциях живут детки какие-то

И Зеленский, и Венедиктова тоже чьи-то детки.
Вот они и живут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:28

  pesikot написав:\
И Зеленский, и Венедиктова тоже чьи-то детки.
Вот они и живут


Прекрати нудеть...
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:29

  lapay написав:
  Тракторист написав:а в каком году керосин стоил 7 коп.?

На початку вісімдесятих. Купував на гасову лампу 2 л за 13 коп, за літр виходить дробне число, тому і запам'ятав.

лично мне с керосином не приходилось общаться, а в интернете по этому поводу для авиационного топлива (керосин?) нашёл вот такую информацию - получается 12 коп. за 1 литр:

Цена за 10 литров
Авиационный 1 р. 20 коп.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:31

  Replay написав:shapo
Так этими развалинами уже начал руководить перекрасившийся в националиста коммуняка Кравчук, поэтому к СССР какие претензии?

Дед "на кухне" называл коммунистов "коммунисты-карьеристы". В годы СССР, продвижение по службе и пр., было невозможно без "Членства в КПСС"!
Таким образом, в КПСС вступали не потому, что питали коммунистические иллюзии а просто ради Карьеры, Зарплаты и пр. :D
Таким образом, то, что после развала СССР надо было коммунистов не пускать во власть, имело под собой Основу, т.к. там собрались ну самые "хитрые кадры"! :D
Сейчас - новая "Идеология", но система "Членства в провластной Партии" - как ни смешно, осталась! :D
У Власти Слуга Народа? Отлично! Туда вошли самые отпетые "коммунисты-карьеристы", так сказать Цвет коммисариата! Потому что это Выгодно это, быть у Власти!
Да и почему-то в России в эти годы нищеты было меньше, хотя при СССР в Украине ,наоборот, ситуация была лучше чем в какой-нибудь Мордовии

Не уверен, что в России было лучше в 90-х. Очень не лучше.
Сравнивать - не стоит!
Украина - имеет лучшее местоположение, компактная территория, продвинутое на момент 90-х население, дешевые энергоресурсы, полезные ископасемые, труба даже была, газовая, порты, ЧЕРНОЗЁМ!
В голове не укладывается, КАК можно было всё про...ть?
Селяне мечтают выйти на уровень Польши, тогда как Откровенно, будь у нас нормальная власть в 90-х, нулевых, нам бы уже Германию надо было обойти и не мы должны мечтать попасть в ЕС а Они выпрашивать у нас "вступите пожалуйста" а мы бы Условия выдвигали!

Уверен, когда-то, эту ситуацию с Украиной, будут разбирать в учебниках Истории и "нвнешним" очень важно, чтобы не написали Правду про разграбление ими Украины! :D

1) Коммунистов в СССР было 18млн,и не все их них были хитрожопыми. Часть искренне верила в то, что делала
2) Россия после развала СССР жила лучше чем Украина, я это видел своими глазами
3) Ограбление Украины было не внешним, а внутренним, без всяких пришельцев извне.
Другое дело что хваленый запад из своих сугубо корыстных интересов этому не препятствовал и даже помогал, не так явно как сейчас, но инициатива своя, "патриотическая" начиная с продажи ЧМП
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:34

  Shram написав:
  pesikot написав:\
И Зеленский, и Венедиктова тоже чьи-то детки.
Вот они и живут


Прекрати нудеть...

Это его работа здесь выкладывать ежедневно эту чушь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:35

Re: Політичні дискусії

Прибиральниця не тільки стала головою села, але і номінанткою на Нобелівську премію миру. :)
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f75baea9a79477d4283312e
Ех, не ту професію вибрав Зеля...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:35

  pesikot написав:
  Replay написав: такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода!
Сейчас, поавторяю, надо весь год пахать на том огороде, чтобы продав картоху и яблоки, оплатить газ и электроэнергию, а если ты заболел - можешь лезть в петлю... ну или, мечтать не проснуться утром. :(
А "свинарчуки" там наверху, тупо миллиарды разворовывают...

Врёшь как сивый мерин, врёшь и знаешь, что врёшь

Это ты был против "свинарчуков" и привёл во власть всех тех, кто ворует похлеще времён Яеуковича

про 1990-ы. Мальчик, не пиши о том, о чём не имеешь никакого понятия. Ты тогда, в лучшем случае только в школу пошёл
Да и трещ был в первой половине 1990-х

Коммуналка копеечная ? Ни фига не копеечная, в отношении к тогдашним зарплатам, которые задерживали по несколько месяцев

Лечение дешевле ? За какие деньги, если зарплаты задерживались

Огороды ? А та попаши на том огороде, до которого ещё надо и доехать. И не всегда тот огород в черте города

Брехло ты, полнейшее

PS. Я тут приболел, сдавал анализы в Синево.
Вот тот "бедный" народ, как пишет Replay, толпами шёл сдавать анализы и средний чек 600-800 гривен

И в 90е и сейчас....
Хорошо жить не запретишь - Свежая фотка из Монако:
Зображення

Рекомендую обратить внимание на номера!
А Вы огороды, картошка, старики,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:38

  Shram написав:Прекрати нудеть...

Мнение уфимца неинтересно. Приберись в своём городе. Только потом раздавай советы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:39

  lapay написав:Прибиральниця не тільки стала головою села, але і номінанткою на Нобелівську премію миру. :)
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f75baea9a79477d4283312e
Ех, не ту професію вибрав Зеля...

"Все профессии важны,
Все профессии нужны!" ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:42

  pesikot написав:
  Shram написав:Прекрати нудеть...

Приберись в своём городе. Только потом раздавай советы


Это кстати твой совет.
Такой ты дал в соседней ветке форумчанину с которым был не согласен.
Но поскольку у тебя не хватает ни аргументов, ни соображения отвечать достойно "по фактам", то ты начинаешь переходить на такие "пожелания".

И да, напоследок.
Езжай в Израиль или на Канадчину и не нуди больше.
Теперь уже точно не вернусь
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