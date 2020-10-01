Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Ну а кто ее мог знать, если он нигде не участвовал в таких политических дебатах, вы его что, видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли не могли", – сказал он
Не личное мнение и не вырвано из контекста. Просто не знали, не могли, ну бывает Это полный фейл кадровой политики Зеленского.
Так этими развалинами уже начал руководить перекрасившийся в националиста коммуняка Кравчук, поэтому к СССР какие претензии?
Дед "на кухне" называл коммунистов "коммунисты-карьеристы". В годы СССР, продвижение по службе и пр., было невозможно без "Членства в КПСС"! Таким образом, в КПСС вступали не потому, что питали коммунистические иллюзии а просто ради Карьеры, Зарплаты и пр. Таким образом, то, что после развала СССР надо было коммунистов не пускать во власть, имело под собой Основу, т.к. там собрались ну самые "хитрые кадры"! Сейчас - новая "Идеология", но система "Членства в провластной Партии" - как ни смешно, осталась! У Власти Слуга Народа? Отлично! Туда вошли самые отпетые "коммунисты-карьеристы", так сказать Цвет коммисариата! Потому что это Выгодно это, быть у Власти!
Да и почему-то в России в эти годы нищеты было меньше, хотя при СССР в Украине ,наоборот, ситуация была лучше чем в какой-нибудь Мордовии
Не уверен, что в России было лучше в 90-х. Очень не лучше. Сравнивать - не стоит! Украина - имеет лучшее местоположение, компактная территория, продвинутое на момент 90-х население, дешевые энергоресурсы, полезные ископасемые, труба даже была, газовая, порты, ЧЕРНОЗЁМ! В голове не укладывается, КАК можно было всё про...ть? Селяне мечтают выйти на уровень Польши, тогда как Откровенно, будь у нас нормальная власть в 90-х, нулевых, нам бы уже Германию надо было обойти и не мы должны мечтать попасть в ЕС а Они выпрашивать у нас "вступите пожалуйста" а мы бы Условия выдвигали!
Уверен, когда-то, эту ситуацию с Украиной, будут разбирать в учебниках Истории и "нвнешним" очень важно, чтобы не написали Правду про разграбление ими Украины!
1) Коммунистов в СССР было 18млн,и не все их них были хитрожопыми. Часть искренне верила в то, что делала 2) Россия после развала СССР жила лучше чем Украина, я это видел своими глазами 3) Ограбление Украины было не внешним, а внутренним, без всяких пришельцев извне. Другое дело что хваленый запад из своих сугубо корыстных интересов этому не препятствовал и даже помогал, не так явно как сейчас, но инициатива своя, "патриотическая" начиная с продажи ЧМП
Replay написав: такого ДНА как сейчас, они не помнят в 90-х, когда хотя и была нищета, но коммуналка была копеечная, лечение было дешевле а пожратьЮ можно было со своего огорода! Сейчас, поавторяю, надо весь год пахать на том огороде, чтобы продав картоху и яблоки, оплатить газ и электроэнергию, а если ты заболел - можешь лезть в петлю... ну или, мечтать не проснуться утром. А "свинарчуки" там наверху, тупо миллиарды разворовывают...
Врёшь как сивый мерин, врёшь и знаешь, что врёшь
Это ты был против "свинарчуков" и привёл во власть всех тех, кто ворует похлеще времён Яеуковича
про 1990-ы. Мальчик, не пиши о том, о чём не имеешь никакого понятия. Ты тогда, в лучшем случае только в школу пошёл Да и трещ был в первой половине 1990-х
Коммуналка копеечная ? Ни фига не копеечная, в отношении к тогдашним зарплатам, которые задерживали по несколько месяцев
Лечение дешевле ? За какие деньги, если зарплаты задерживались
Огороды ? А та попаши на том огороде, до которого ещё надо и доехать. И не всегда тот огород в черте города
Брехло ты, полнейшее
PS. Я тут приболел, сдавал анализы в Синево. Вот тот "бедный" народ, как пишет Replay, толпами шёл сдавать анализы и средний чек 600-800 гривен
И в 90е и сейчас.... Хорошо жить не запретишь - Свежая фотка из Монако:
Рекомендую обратить внимание на номера! А Вы огороды, картошка, старики,....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Приберись в своём городе. Только потом раздавай советы
Это кстати твой совет. Такой ты дал в соседней ветке форумчанину с которым был не согласен. Но поскольку у тебя не хватает ни аргументов, ни соображения отвечать достойно "по фактам", то ты начинаешь переходить на такие "пожелания".
И да, напоследок. Езжай в Израиль или на Канадчину и не нуди больше.