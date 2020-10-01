Replay написав:

Так этими развалинами уже начал руководить перекрасившийся в националиста коммуняка Кравчук, поэтому к СССР какие претензии?

Да и почему-то в России в эти годы нищеты было меньше, хотя при СССР в Украине ,наоборот, ситуация была лучше чем в какой-нибудь Мордовии

Дед "на кухне" называл коммунистов "коммунисты-карьеристы". В годы СССР, продвижение по службе и пр., было невозможно без "Членства в КПСС"!Таким образом, в КПСС вступали не потому, что питали коммунистические иллюзии а просто ради Карьеры, Зарплаты и пр.Таким образом, то, что после развала СССР надо было коммунистов не пускать во власть, имело под собой Основу, т.к. там собрались ну самые "хитрые кадры"!У Власти Слуга Народа? Отлично! Туда вошли самые отпетые "коммунисты-карьеристы", так сказать Цвет коммисариата! Потому что это Выгодно это, быть у Власти!Не уверен, что в России было лучше в 90-х. Очень не лучше.Сравнивать - не стоит!Украина - имеет лучшее местоположение, компактная территория, продвинутое на момент 90-х население, дешевые энергоресурсы, полезные ископасемые, труба даже была, газовая, порты, ЧЕРНОЗЁМ!Селяне мечтают выйти на уровень Польши, тогда как Откровенно, будь у нас нормальная власть в 90-х, нулевых, нам бы уже Германию надо было обойти и не мы должны мечтать попасть в ЕС а Они выпрашивать у нас "вступите пожалуйста" а мы бы Условия выдвигали!Уверен, когда-то, эту ситуацию с Украиной, будут разбирать в учебниках Истории и "нвнешним" очень важно, чтобы не написали Правду про разграбление ими Украины!