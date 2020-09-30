RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6620662166226623>
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:43

  shapo написав:Это его работа здесь выкладывать ежедневно эту чушь

А твоя работа нудеть о том, как тебе 30 лет плохо живётся в Украине.
При этом расписываешь, как хорошо жить в России, как хорошо жить в Израиле. Но мучаешься в Украине

Что-то мокшане возбудились все. Явно увольнение Фокина им, как серпом по фаберже :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:44

Kudrjavuy
Иди на хрен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:48

  Тракторист написав:

У лицедеев открылся краник:
Фонд госимущества Украины для приватизации получил более полутысячи предприятий
https://www.ostro.org/general/society/news/598209/
30.09.2020 16:45.

Обналичивают депутатство.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8435
З нами з: 20.09.12
Подякував: 690 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:48

  pesikot написав:
  shapo написав:Это его работа здесь выкладывать ежедневно эту чушь

А твоя работа нудеть о том, как тебе 30 лет плохо живётся в Украине.


Так ты же каждый второй пост ноешь как сейчас плохо живется.
И армия не та, и политика ни та, и с экономикой всё плохо.
Ты прошерсти свои последние посты, ососбенно никому не нужные подборки новостей, - там же сплошной негатив и чернуха.

И перестань указывать кому-что делать и куда кому езжать.
Выглядит просто смешно, по детсадовски.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3225
З нами з: 26.03.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:54

  Shram написав:И перестань указывать кому-что делать и куда кому езжать.
Выглядит просто смешно, по детсадовски.

Не указывай мне, что и как делать. Сиди в своей Уфе и не отсвечивай
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:55

  Тракторист написав:лично мне с керосином не приходилось общаться, а в интернете по этому поводу для авиационного топлива (керосин?) нашёл вот такую информацию - получается 12 коп. за 1 литр:

Цена за 10 литров
Авиационный 1 р. 20 коп.

Авіаційний бензин (Б-70) і авіаційний гас, це різні види палива. Тоді гас коштував набагато меньше за бензин.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10774
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:02

  pesikot написав:
  Shram написав:И перестань указывать кому-что делать и куда кому езжать.
Выглядит просто смешно, по детсадовски.

Не указывай мне, что и как делать.


А что это?
Нервишки шалят?
Или тебе можно указывать, а всем остальным нет?
Так не бывает, даже в интернете.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3225
З нами з: 26.03.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:07

  Shram написав:Так не бывает, даже в интернете.

По сути, есть возвражения ? нет ? Сиди в своей Уфе
Так бывает, даже в интернете

Есть что сказать по заявлениям Фокина ?
Есть что сказать по пожару в Луганской области ?
Нет ? Вот и заткинись
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:15

  pesikot написав:
  Shram написав:Так не бывает, даже в интернете.

По сути, есть возвражения ? нет ? Сиди в своей Уфе
Так бывает, даже в интернете

Есть что сказать по заявлениям Фокина ?
Есть что сказать по пожару в Луганской области ?
Нет ? Вот и заткинись


Бедняга, ты что в режиме самолюбования?
Читаешь только то что сам пишешь?
Заявы Фокина уже обсуждали, 20 страниц назад отматывай и читай заново.

Тебе уже пять раз сказал - не указывай сам, и тебе указывать не будут.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3225
З нами з: 26.03.16
Подякував: 171 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:16

  pesikot написав:
  Shram написав:Так не бывает, даже в интернете.

По сути, есть возвражения ? нет ? Сиди в своей Уфе
Так бывает, даже в интернете

Есть что сказать по заявлениям Фокина ?
Есть что сказать по пожару в Луганской области ?
Нет ? Вот и заткинись


А я сижу в центре Киева и на тебя и твои политинформации, черниговской бухгалтер, равно как и твои советы куда мне ехать - наплевать и растереть
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4098
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6620662166226623>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20688)
01.10.2020 18:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.