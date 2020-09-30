А твоя работа нудеть о том, как тебе 30 лет плохо живётся в Украине.
При этом расписываешь, как хорошо жить в России, как хорошо жить в Израиле. Но мучаешься в Украине
Что-то мокшане возбудились все. Явно увольнение Фокина им, как серпом по фаберже
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:43
А твоя работа нудеть о том, как тебе 30 лет плохо живётся в Украине.
При этом расписываешь, как хорошо жить в России, как хорошо жить в Израиле. Но мучаешься в Украине
Что-то мокшане возбудились все. Явно увольнение Фокина им, как серпом по фаберже
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:44
Kudrjavuy
Иди на хрен
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:48
У лицедеев открылся краник:
Обналичивают депутатство.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:48
Так ты же каждый второй пост ноешь как сейчас плохо живется.
И армия не та, и политика ни та, и с экономикой всё плохо.
Ты прошерсти свои последние посты, ососбенно никому не нужные подборки новостей, - там же сплошной негатив и чернуха.
И перестань указывать кому-что делать и куда кому езжать.
Выглядит просто смешно, по детсадовски.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:54
Не указывай мне, что и как делать. Сиди в своей Уфе и не отсвечивай
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:55
Авіаційний бензин (Б-70) і авіаційний гас, це різні види палива. Тоді гас коштував набагато меньше за бензин.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:02
А что это?
Нервишки шалят?
Или тебе можно указывать, а всем остальным нет?
Так не бывает, даже в интернете.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:07
По сути, есть возвражения ? нет ? Сиди в своей Уфе
Так бывает, даже в интернете
Есть что сказать по заявлениям Фокина ?
Есть что сказать по пожару в Луганской области ?
Нет ? Вот и заткинись
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:15
Бедняга, ты что в режиме самолюбования?
Читаешь только то что сам пишешь?
Заявы Фокина уже обсуждали, 20 страниц назад отматывай и читай заново.
Тебе уже пять раз сказал - не указывай сам, и тебе указывать не будут.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:16
А я сижу в центре Киева и на тебя и твои политинформации, черниговской бухгалтер, равно как и твои советы куда мне ехать - наплевать и растереть
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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