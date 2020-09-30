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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6620662166226623
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:22

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А я сижу в центре Киева и на тебя и твои политинформации, черниговской бухгалтер, равно как и твои советы куда мне ехать - наплевать и растереть
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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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