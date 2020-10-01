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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:22
Re: Політичні дискусії
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:51
pesikot
1. О том, как живётся в Украине - можно узнать из статистики, начиная от ВВП, ВНП, рождаемость, продолжительность жизни, производительность труда и пр.
2. "нудеть", не предпринимая попытки исправить ситуацию, действительно глупо!
Однако, если посмотреть Открытыми глазами, даже здесь, на Форуме, рассматриваетя масса идей по выходу из "пике"!
То, что Вас всё устраивает, это Ваши личные проблемы!
Большинство из тех, кто понимает Понтенциал украинского народа, никогда не смирятся с парадигмой "нас всегда все били, чморили, мы всегда "пасли заднiх", пели заунылые песни, окромя "садочка та свинки" нам ничего не надо и пр.
Я не шучу, но меня коробит, когда те-же заробитчане выставляют поляков, чехов и др. - Великими Нациями, дескать - превосходящими Киевскую Русь по уровню интеллекта!
Брехня!
У нас - потнециал в разы выше! Просто, у нас "поросёнки" дорвались до корыта и именно они, принимая "Свинские законы" - гнобят народ!
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:07
pesikot
Для совков - возможно. Мои престарелые родственники, в выходные ехали "за рыбой"(к рыбакам оптом" и на воскресенье выезжали в город, на рынок, где всё это быстро продавали. Зарплата инженера "за викенд" оседела в карманах.
Сразу меняли на доллары, курс менялся очень быстро и практически всегда - доллар дорожал.
Другие - открыли мастерскую по ремонту аппратуры, холодильники и пр. телевизор-пылесосы.
Третьи, ездили на Лужники за всяким барахлом и потом распихивали по точкам.
Дед, от скуки веники принялся вязать, станок сконструировал, зарабатывал в разы больше своей пенсии...
Короче, кто хотел - тот в 90-ж точно, не голодал.
С нынешним раскладом, не сравнить.
Да, по Бандосам. В принципе, мелочь - практически не трогали, вот все эти "веники и рыбу", места на рынке "держали", но там ценник был меньше, чем после Легализации.
А вот водка, сигареты, валюта и Круче - уже была под ними и лезть туда, было очень опасно без серьезной крыши.
Это всё рассказы старших, так сказать Слухи.
Говорят, Паша Лазаренко основные направления курировал в середине 90-х, при этом - тесно общаясь с Леонид Даниловичем. А когда к выборам стало ясно, что Паша сможет Кучму переиграть, достаточно легко, то Кучма и устроил для Паши "зраду" и срок в Америке!
Коммуналка копеечная, если сравнивать с миром, а не такая, как сейчас.
Плюс, не выселяли за неуплату и по судам не тягали. Многие годами не платили, кто не мог..
За бесплатно! Тут уже я помню, прекрасно, хотя и молодой был. Операцию делали деду, почку резали. Расходы - бутылка коньяка и коробка конфет... ну и 10 баксов на бинты. ВСЁ! Притом, врачи... ещё были те, которые даже бедным пациентам помогали!
Сейчас, иначе! Нет денег? Сдохни, тварь, я не буду тебя беслатно оперировать, ведь и другие захотят бесплатно?
Я вас умоляю. Проезд в электричке - копейки! В троллейбучах, для пенсов - бесплатно.
Но разговор был не о дачах о о частных домах, в том же селе.
Вот такие "обращения" ясно показывают Уровень интеллекта Ваш, так сказать "потнециал" как собеседника. Сочувствую! Дно - днищенское!
Ну да, а что же делать? Забрали денег у ребёнка, не купили ему молока, но пытаемся лечиться от смертельных болезней, потому как мы если ласты склеим, наши дети - точно, никому не нужны, разве как "мясо пушечное".
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:12
так наплевать, что ты постоянно брызжешь желчью на мою "полит информацию"
Я учу тебя, старого дурака, действительности
А тебе не нравится действительность ? Ну так претензии не ко мне
Это ты выбрал Зеленского. Так неси ответственность за свой выбор. Ты, лично ты!
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:16
Не обсуждали, ты брехло.
И я буду указывать тебе, уфимцу брехливому, что и как тебе делать
Тебе - молчать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:30
Ха-ха...
Иначе что?
Забрызгаешь соплями монитор?
Нервы береги.
Интернет-указатель недорощенный.
Не умеешь аргументированно доказывать свою позицию, так не выёживайся.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:59
Щенок, до недавнего времени в отличие от тебя, бухгалтера, я работал в более чем реальном секторе - строительстве причём несколько лет на тех кто управляет клоунами называемым правительством и депутатами ВР.
Кроме того, в отличие от такого недоумка-патриота как ты реально знаю как живут в России, Казахстане, Польше, Израиле где ты вряд ли кроме Польши вообще когда-то был.
За Зеленского проголосовал в надежде что он будет отличаться от предшественников, да и приходилось выбирать между ним и твоим шоколадным кумиром.
Предлагаешь мне ответить за выбор, платный тролль, а сам ты чем за свой выбор 2014г ответил?
Или за поддержку дерьма что пришло к власти после сбежавшего Януковича?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:09
Вы забыли челноков в Польшу и Румынию, а потом в Турцию и Италию.
А многие первоначальные капиталы делались и там, да и Остальной народ вышедший торговать не бедствовал - за поездку делалось минимум 150-200баксов,а зарплата была 20 баксов, пенсия - 5
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:11
Да, я предлагаю тебе, стройбатовцу, ответить за твой выбор.
Не можешь ? значит, заткнись
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:14
Если армяне быстро не придумают, что делать с турецкими/азербайжанскими БПЛА, им капец.
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