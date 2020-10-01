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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6620662166226623 Додано: Чет 01 жов, 2020 18:22 Re: Політичні дискусії shapo написав: А я сижу в центре Киева и на тебя и твои политинформации, черниговской бухгалтер, равно как и твои советы куда мне ехать - наплевать и растереть А я сижу в центре Киева и на тебя и твои политинформации, черниговской бухгалтер, равно как и твои советы куда мне ехать - наплевать и растереть Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4595 З нами з: 03.12.14 Подякував: 623 раз. Подякували: 785 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 18:51 pesikot нудеть о том, как тебе 30 лет плохо живётся в Украине.

1. О том, как живётся в Украине - можно узнать из статистики, начиная от ВВП, ВНП, рождаемость, продолжительность жизни, производительность труда и пр.

2. "нудеть", не предпринимая попытки исправить ситуацию, действительно глупо!

Однако, если посмотреть Открытыми глазами, даже здесь, на Форуме, рассматриваетя масса идей по выходу из "пике"!

То, что Вас всё устраивает, это Ваши личные проблемы!

Большинство из тех, кто понимает Понтенциал украинского народа, никогда не смирятся с парадигмой "нас всегда все били, чморили, мы всегда "пасли заднiх", пели заунылые песни, окромя "садочка та свинки" нам ничего не надо и пр.

Я не шучу, но меня коробит, когда те-же заробитчане выставляют поляков, чехов и др. - Великими Нациями, дескать - превосходящими Киевскую Русь по уровню интеллекта!



Брехня!

У нас - потнециал в разы выше! Просто, у нас "поросёнки" дорвались до корыта и именно они, принимая "Свинские законы" - гнобят народ! 1. О том, как живётся в Украине - можно узнать из статистики, начиная от ВВП, ВНП, рождаемость, продолжительность жизни, производительность труда и пр.2. "нудеть", не предпринимая попытки исправить ситуацию, действительно глупо!Однако, если посмотреть Открытыми глазами, даже здесь, на Форуме, рассматриваетя масса идей по выходу из "пике"!То, что Вас всё устраивает, это Ваши личные проблемы!Большинство из тех, кто понимает Понтенциал украинского народа, никогда не смирятся с парадигмой "нас всегда все били, чморили, мы всегда "пасли заднiх", пели заунылые песни, окромя "садочка та свинки" нам ничего не надо и пр.Я не шучу, но меня коробит, когда те-же заробитчане выставляют поляков, чехов и др. - Великими Нациями, дескать - превосходящими Киевскую Русь по уровню интеллекта!Брехня! Replay

Повідомлень: 2188 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 19:07 pesikot

Да и треш был в первой половине 1990-х

Для совков - возможно. Мои престарелые родственники, в выходные ехали "за рыбой"(к рыбакам оптом" и на воскресенье выезжали в город, на рынок, где всё это быстро продавали. Зарплата инженера "за викенд" оседела в карманах.

Сразу меняли на доллары, курс менялся очень быстро и практически всегда - доллар дорожал.

Другие - открыли мастерскую по ремонту аппратуры, холодильники и пр. телевизор-пылесосы.

Третьи, ездили на Лужники за всяким барахлом и потом распихивали по точкам.

Дед, от скуки веники принялся вязать, станок сконструировал, зарабатывал в разы больше своей пенсии...

Короче, кто хотел - тот в 90-ж точно, не голодал.

С нынешним раскладом, не сравнить.

Да, по Бандосам. В принципе, мелочь - практически не трогали, вот все эти "веники и рыбу", места на рынке "держали", но там ценник был меньше, чем после Легализации.

А вот водка, сигареты, валюта и Круче - уже была под ними и лезть туда, было очень опасно без серьезной крыши.

Это всё рассказы старших, так сказать Слухи.

Говорят, Паша Лазаренко основные направления курировал в середине 90-х, при этом - тесно общаясь с Леонид Даниловичем. А когда к выборам стало ясно, что Паша сможет Кучму переиграть, достаточно легко, то Кучма и устроил для Паши "зраду" и срок в Америке!





Коммуналка копеечная ? Ни фига не копеечная, в отношении к тогдашним зарплатам, которые задерживали по несколько месяцев

Коммуналка копеечная, если сравнивать с миром, а не такая, как сейчас.

Плюс, не выселяли за неуплату и по судам не тягали. Многие годами не платили, кто не мог..

Лечение дешевле ? За какие деньги, если зарплаты задерживались

За бесплатно! Тут уже я помню, прекрасно, хотя и молодой был. Операцию делали деду, почку резали. Расходы - бутылка коньяка и коробка конфет... ну и 10 баксов на бинты. ВСЁ! Притом, врачи... ещё были те, которые даже бедным пациентам помогали!



Сейчас, иначе! Нет денег? Сдохни, тварь, я не буду тебя беслатно оперировать, ведь и другие захотят бесплатно?



Огороды ? А ты попаши на том огороде, до которого ещё надо и доехать. И не всегда тот огород в черте города

Я вас умоляю. Проезд в электричке - копейки! В троллейбучах, для пенсов - бесплатно.

Но разговор был не о дачах о о частных домах, в том же селе.

Брехло ты, полнейшее

Вот такие "обращения" ясно показывают Уровень интеллекта Ваш, так сказать "потнециал" как собеседника. Сочувствую! Дно - днищенское!



PS. Я тут приболел, сдавал анализы в Синево.

Вот тот "бедный" народ, как пишет Replay, толпами шёл сдавать анализы и средний чек 600-800 гривен

Ну да, а что же делать? Забрали денег у ребёнка, не купили ему молока, но пытаемся лечиться от смертельных болезней, потому как мы если ласты склеим, наши дети - точно, никому не нужны, разве как "мясо пушечное". Для совков - возможно. Мои престарелые родственники, в выходные ехали "за рыбой"(к рыбакам оптом" и на воскресенье выезжали в город, на рынок, где всё это быстро продавали. Зарплата инженера "за викенд" оседела в карманах.Сразу меняли на доллары, курс менялся очень быстро и практически всегда - доллар дорожал.Другие - открыли мастерскую по ремонту аппратуры, холодильники и пр. телевизор-пылесосы.Третьи, ездили на Лужники за всяким барахлом и потом распихивали по точкам.Дед, от скуки веники принялся вязать, станок сконструировал, зарабатывал в разы больше своей пенсии...Короче, кто хотел - тот в 90-ж точно, не голодал.С нынешним раскладом, не сравнить.Да, по Бандосам. В принципе, мелочь - практически не трогали, вот все эти "веники и рыбу", места на рынке "держали", но там ценник был меньше, чем после Легализации.А вот водка, сигареты, валюта и Круче - уже была под ними и лезть туда, было очень опасно без серьезной крыши.Это всё рассказы старших, так сказать Слухи.Говорят, Паша Лазаренко основные направления курировал в середине 90-х, при этом - тесно общаясь с Леонид Даниловичем.А когда к выборам стало ясно, что Паша сможет Кучму переиграть, достаточно легко, то Кучма и устроил для Паши "зраду" и срок в Америке!Коммуналка копеечная, если сравнивать с миром, а не такая, как сейчас.Плюс, не выселяли за неуплату и по судам не тягали. Многие годами не платили, кто не мог..За бесплатно! Тут уже я помню, прекрасно, хотя и молодой был. Операцию делали деду, почку резали. Расходы - бутылка коньяка и коробка конфет... ну и 10 баксов на бинты. ВСЁ! Притом, врачи... ещё были те, которые даже бедным пациентам помогали!Я вас умоляю. Проезд в электричке - копейки! В троллейбучах, для пенсов - бесплатно.Но разговор был не о дачах о о частных домах, в том же селе.Вот такие "обращения" ясно показывают Уровень интеллекта Ваш, так сказать "потнециал" как собеседника. Сочувствую! Дно - днищенское!Ну да, а что же делать? Забрали денег у ребёнка, не купили ему молока, но пытаемся лечиться от смертельных болезней, потому как мы если ласты склеим, наши дети - точно, никому не нужны, разве как "мясо пушечное". Replay

Повідомлень: 2188 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 19:12 shapo написав: А я сижу в центре Киева и на тебя и твои политинформации, черниговской бухгалтер, равно как и твои советы куда мне ехать - наплевать и растереть А я сижу в центре Киева и на тебя и твои политинформации, черниговской бухгалтер, равно как и твои советы куда мне ехать - наплевать и растереть

так наплевать, что ты постоянно брызжешь желчью на мою "полит информацию"



Я учу тебя, старого дурака, действительности

А тебе не нравится действительность ? Ну так претензии не ко мне



Это ты выбрал Зеленского. Так неси ответственность за свой выбор. Ты, лично ты! так наплевать, что ты постоянно брызжешь желчью на мою "полит информацию"Я учу тебя, старого дурака, действительностиА тебе не нравится действительность ? Ну так претензии не ко мнеЭто ты выбрал Зеленского. Так неси ответственность за свой выбор. Ты, лично ты! "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5320 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 19:16 Shram написав: Заявы Фокина уже обсуждали, 20 страниц назад отматывай и читай заново.

Тебе уже пять раз сказал - не указывай сам, и тебе указывать не будут. Заявы Фокина уже обсуждали, 20 страниц назад отматывай и читай заново.Тебе уже пять раз сказал - не указывай сам, и тебе указывать не будут.

Не обсуждали, ты брехло.



И я буду указывать тебе, уфимцу брехливому, что и как тебе делать

Тебе - молчать Не обсуждали, ты брехло.И я буду указывать тебе, уфимцу брехливому, что и как тебе делатьТебе - молчать "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5320 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 19:30 pesikot написав: Shram написав: Заявы Фокина уже обсуждали, 20 страниц назад отматывай и читай заново.

Тебе уже пять раз сказал - не указывай сам, и тебе указывать не будут. Заявы Фокина уже обсуждали, 20 страниц назад отматывай и читай заново.Тебе уже пять раз сказал - не указывай сам, и тебе указывать не будут.

Не обсуждали, ты брехло.



И я буду указывать тебе, уфимцу брехливому, что и как тебе делать

Тебе - молчать Не обсуждали, ты брехло.И я буду указывать тебе, уфимцу брехливому, что и как тебе делатьТебе - молчать



Ха-ха...

Иначе что?

Забрызгаешь соплями монитор?



Нервы береги.

Интернет-указатель недорощенный.

Не умеешь аргументированно доказывать свою позицию, так не выёживайся. Ха-ха...Иначе что?Забрызгаешь соплями монитор?Нервы береги.Интернет-указатель недорощенный.Не умеешь аргументированно доказывать свою позицию, так не выёживайся. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3226 З нами з: 26.03.16 Подякував: 171 раз. Подякували: 977 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 19:59 pesikot написав: shapo написав: А я сижу в центре Киева и на тебя и твои политинформации, черниговской бухгалтер, равно как и твои советы куда мне ехать - наплевать и растереть А я сижу в центре Киева и на тебя и твои политинформации, черниговской бухгалтер, равно как и твои советы куда мне ехать - наплевать и растереть

так наплевать, что ты постоянно брызжешь желчью на мою "полит информацию"



Я учу тебя, старого дурака, действительности

А тебе не нравится действительность ? Ну так претензии не ко мне



Это ты выбрал Зеленского. Так неси ответственность за свой выбор. Ты, лично ты! так наплевать, что ты постоянно брызжешь желчью на мою "полит информацию"Я учу тебя, старого дурака, действительностиА тебе не нравится действительность ? Ну так претензии не ко мнеЭто ты выбрал Зеленского. Так неси ответственность за свой выбор. Ты, лично ты!

Щенок, до недавнего времени в отличие от тебя, бухгалтера, я работал в более чем реальном секторе - строительстве причём несколько лет на тех кто управляет клоунами называемым правительством и депутатами ВР.

Кроме того, в отличие от такого недоумка-патриота как ты реально знаю как живут в России, Казахстане, Польше, Израиле где ты вряд ли кроме Польши вообще когда-то был.

За Зеленского проголосовал в надежде что он будет отличаться от предшественников, да и приходилось выбирать между ним и твоим шоколадным кумиром.

Предлагаешь мне ответить за выбор, платный тролль, а сам ты чем за свой выбор 2014г ответил?

Или за поддержку дерьма что пришло к власти после сбежавшего Януковича? Щенок, до недавнего времени в отличие от тебя, бухгалтера, я работал в более чем реальном секторе - строительстве причём несколько лет на тех кто управляет клоунами называемым правительством и депутатами ВР.Кроме того, в отличие от такого недоумка-патриота как ты реально знаю как живут в России, Казахстане, Польше, Израиле где ты вряд ли кроме Польши вообще когда-то был.За Зеленского проголосовал в надежде что он будет отличаться от предшественников, да и приходилось выбирать между ним и твоим шоколадным кумиром.Предлагаешь мне ответить за выбор, платный тролль, а сам ты чем за свой выбор 2014г ответил?Или за поддержку дерьма что пришло к власти после сбежавшего Януковича? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4101 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 720 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 20:09 Replay написав: pesikot

Да и треш был в первой половине 1990-х

Для совков - возможно. Мои престарелые родственники, в выходные ехали "за рыбой"(к рыбакам оптом" и на воскресенье выезжали в город, на рынок, где всё это быстро продавали. Зарплата инженера "за викенд" оседела в карманах.

Сразу меняли на доллары, курс менялся очень быстро и практически всегда - доллар дорожал.

Другие - открыли мастерскую по ремонту аппратуры, холодильники и пр. телевизор-пылесосы.

Третьи, ездили на Лужники за всяким барахлом и потом распихивали по точкам.

Дед, от скуки веники принялся вязать, станок сконструировал, зарабатывал в разы больше своей пенсии...

Короче, кто хотел - тот в 90-ж точно, не голодал.

С нынешним раскладом, не сравнить.

Для совков - возможно. Мои престарелые родственники, в выходные ехали "за рыбой"(к рыбакам оптом" и на воскресенье выезжали в город, на рынок, где всё это быстро продавали. Зарплата инженера "за викенд" оседела в карманах.Сразу меняли на доллары, курс менялся очень быстро и практически всегда - доллар дорожал.Другие - открыли мастерскую по ремонту аппратуры, холодильники и пр. телевизор-пылесосы.Третьи, ездили на Лужники за всяким барахлом и потом распихивали по точкам.Дед, от скуки веники принялся вязать, станок сконструировал, зарабатывал в разы больше своей пенсии...Короче, кто хотел - тот в 90-ж точно, не голодал.С нынешним раскладом, не сравнить.

Вы забыли челноков в Польшу и Румынию, а потом в Турцию и Италию.

А многие первоначальные капиталы делались и там, да и Остальной народ вышедший торговать не бедствовал - за поездку делалось минимум 150-200баксов,а зарплата была 20 баксов, пенсия - 5 Вы забыли челноков в Польшу и Румынию, а потом в Турцию и Италию.А многие первоначальные капиталы делались и там, да и Остальной народ вышедший торговать не бедствовал - за поездку делалось минимум 150-200баксов,а зарплата была 20 баксов, пенсия - 5 Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4101 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 720 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 20:11 shapo написав: За Зеленского проголосовал в надежде что он будет отличаться от предшественников, да и приходилось выбирать между ним и твоим шоколадным кумиром.

Предлагаешь мне ответить за выбор, платный тролль, а сам ты чем за свой выбор 2014г ответил?

За Зеленского проголосовал в надежде что он будет отличаться от предшественников, да и приходилось выбирать между ним и твоим шоколадным кумиром.Предлагаешь мне ответить за выбор, платный тролль, а сам ты чем за свой выбор 2014г ответил?

Да, я предлагаю тебе, стройбатовцу, ответить за твой выбор.

Не можешь ? значит, заткнись Да, я предлагаю тебе, стройбатовцу, ответить за твой выбор.Не можешь ? значит, заткнись "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5320 З нами з: 31.08.09 Подякував: 341 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 жов, 2020 20:14

Если армяне быстро не придумают, что делать с турецкими/азербайжанскими БПЛА, им капец. Schmit

Повідомлень: 1670 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 197 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6620662166226623 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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