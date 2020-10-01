Ути-пути.
Какой ты страшный.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:36
Ути-пути.
Какой ты страшный.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:07
За шумом от лицедеев, и ... - я как то пропустил результат расследования, может кто-то напомнит?
По вопросу:
Бутусов о срыве спецопераци с "вагнеровцами": "Предатели продолжают действовать" – документ
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
Увы вставка большего формата - лучше смотреть(открывать) отдельно или с оригинала.
Так открытого Врага из окружения "Янелоха разводящего и Ко" - отловили или нет?
Ибо вопрос уже давно ставят о "оптовой проверке" на вшивость.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:10
Он не может остановиться, он на работе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:24
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:43
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:49
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:10
Интересный факт:
Кто стоит за разрушением наших государств, оккупацией Украины, насильственным территориальном разделением, её тотальным и насильственным три "Дэ"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:18
Главное, чтобы скопипастеная информация была правдива. Если не правдива – опровергни, но не так, как уникдима ("це все брехня" и на этом все аргументы закончились).
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:54
Как минимум, не в теме
БЛА 59: 10 Searcher 2, 4 Aerostar, 15 Hermes 450, 15 Hermes 900, 15 Heron TP
Aerostar, Aeronautics Defence Systems, Израиль
Heron TP, Israel Aerospace Industries (IAI), Израиль
«Гермес 450» (англ. Hermes 450) — израильский многоцелевой разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Разработан израильской компанией Silver Arrow, которая является дочерней фирмой компании Elbit Systems.
Searcher II
Т.е. все беспилотники Азербайджана израильские, а не турецкие
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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