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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6621662266236624
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:36

  pesikot написав:Да, я предлагаю тебе, стройбатовцу, ответить за твой выбор.
Не можешь ? значит, заткнись


Ути-пути.
Какой ты страшный.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:07

За шумом от лицедеев, и ... - я как то пропустил результат расследования, может кто-то напомнит?
По вопросу:
Бутусов о срыве спецопераци с "вагнеровцами": "Предатели продолжают действовать" – документ
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/216250_1601567301
Увы вставка большего формата - лучше смотреть(открывать) отдельно или с оригинала.
Обнародованный им документ датирован 30 июля, аналогичный план был разработан для рейса 25 июля, когда по необъяснимым причинам "вагнеравцам" не дали сесть на рейс.
Зображення
После того, как Бурба поднял вопрос о поиске предателя, его уволили указом президента. В Раде "слуги" протестуют против расследования срыва спецоперации и не дают голоса для создания Временной следственной комиссии.

Так открытого Врага из окружения "Янелоха разводящего и Ко" - отловили или нет?
Ибо вопрос уже давно ставят о "оптовой проверке" на вшивость.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:10

  Shram написав:
  pesikot написав:Да, я предлагаю тебе, стройбатовцу, ответить за твой выбор.
Не можешь ? значит, заткнись


Ути-пути.
Какой ты страшный.

Он не может остановиться, он на работе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:24

  Schmit написав:Если армяне быстро не придумают, что делать с турецкими/азербайжанскими БПЛА, им капец.


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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:43

  zРадио написав:
  Schmit написав:Если армяне быстро не придумают, что делать с турецкими/азербайжанскими БПЛА, им капец.


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Хвастаешься? Добавь еще бонус факультатив по фотошопу. Но видно, ты его прогуливал.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:49

  Schmit написав:Хвастаешься? Добавь еще бонус факультатив по фотошопу. Но видно, ты его прогуливал.


Хвастаюсь чем? Тем, что на форуме есть два чудака - политинформатор и копипастер по всем на свете вопросам? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:10

Интересный факт:
Кто стоит за разрушением наших государств, оккупацией Украины, насильственным территориальном разделением, её тотальным и насильственным три "Дэ"
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:18

  zРадио написав:
  Schmit написав:Хвастаешься? Добавь еще бонус факультатив по фотошопу. Но видно, ты его прогуливал.


Хвастаюсь чем? Тем, что на форуме есть два чудака - политинформатор и копипастер по всем на свете вопросам? :mrgreen:

Главное, чтобы скопипастеная информация была правдива. Если не правдива – опровергни, но не так, как уникдима ("це все брехня" и на этом все аргументы закончились).
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:54

  Schmit написав:
  zРадио написав:
Хвастаюсь чем? Тем, что на форуме есть два чудака - политинформатор и копипастер по всем на свете вопросам? :mrgreen:

Главное, чтобы скопипастеная информация была правдива. Если не правдива – опровергни, но не так, как уникдима ("це все брехня" и на этом все аргументы закончились).


Как минимум, не в теме
  Schmit написав:Если армяне быстро не придумают, что делать с турецкими/азербайжанскими БПЛА, им капец.


http://opk.com.ua/%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1 ... 4%D0%B6-2/
БЛА 59: 10 Searcher 2, 4 Aerostar, 15 Hermes 450, 15 Hermes 900, 15 Heron TP
http://robotrends.ru/robopedia/katalog- ... pilotnikov
Aerostar, Aeronautics Defence Systems, Израиль
Heron TP, Israel Aerospace Industries (IAI), Израиль
«Гермес 450» (англ. Hermes 450) — израильский многоцелевой разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Разработан израильской компанией Silver Arrow, которая является дочерней фирмой компании Elbit Systems.
http://www.israeli-weapons.com/weapons/ ... cher2.html
Searcher II

Т.е. все беспилотники Азербайджана израильские, а не турецкие
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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