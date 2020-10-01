Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
За шумом от лицедеев, и ... - я как то пропустил результат расследования, может кто-то напомнит? По вопросу: Бутусов о срыве спецопераци с "вагнеровцами": "Предатели продолжают действовать" – документ читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/216250_1601567301 Увы вставка большего формата - лучше смотреть(открывать) отдельно или с оригинала.
Обнародованный им документ датирован 30 июля, аналогичный план был разработан для рейса 25 июля, когда по необъяснимым причинам "вагнеравцам" не дали сесть на рейс. После того, как Бурба поднял вопрос о поиске предателя, его уволили указом президента. В Раде "слуги" протестуют против расследования срыва спецоперации и не дают голоса для создания Временной следственной комиссии.
Так открытого Врага из окружения "Янелоха разводящего и Ко" - отловили или нет? Ибо вопрос уже давно ставят о "оптовой проверке" на вшивость.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Интересный факт: Кто стоит за разрушением наших государств, оккупацией Украины, насильственным территориальном разделением, её тотальным и насильственным три "Дэ"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.