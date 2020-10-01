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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:00
Бизнесмен Евгений Пригожин (известный также как "повар Владимира Путина") нынче публично выразил свою позицию по поводу новейшей азербайджано-армянской войны. Его основные выводы и доводы. 1. Поскольку Нагорный Карабах - официальная территория Азербайджана, Россия не имеет права действовать военной силою на этой земле. 2. В нынешней войне виноват премьер-министр Армении Никол Пашинян, прозападный (а не пророссийский) политик, за которым стоит не менее легендарный (чем г-н Пригожин, разумеется) Джордж Сорос. 3. Турция в сложившейся ситуации действует верно, в интересах турецкого народа. Известно, что Евгений Пригожин связан с неформальными военными подразделениями ЧВК Кремля в Ливии и Сирии. И уже потому может быть причастен к непубличным договоренностям РФ и Турции по Нагорному Карабаху.
(с) ТГ Белковский
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:17
freeze написав:
Бизнесмен Евгений Пригожин (известный также как "повар Владимира Путина") нынче публично выразил свою позицию по поводу новейшей азербайджано-армянской войны. Его основные выводы и доводы. 1. Поскольку Нагорный Карабах - официальная территория Азербайджана, Россия не имеет права действовать военной силою на этой земле. 2. В нынешней войне виноват премьер-министр Армении Никол Пашинян, прозападный (а не пророссийский) политик, за которым стоит не менее легендарный (чем г-н Пригожин, разумеется) Джордж Сорос. 3. Турция в сложившейся ситуации действует верно, в интересах турецкого народа. Известно, что Евгений Пригожин связан с неформальными военными подразделениями ЧВК Кремля в Ливии и Сирии. И уже потому может быть причастен к непубличным договоренностям РФ и Турции по Нагорному Карабаху.
(с) ТГ Белковский
Скрепцы по опыту Сирии и Ливии смекнули, что беспомощны против новейших ударных беспилотников. Эти птицы с легкостью косят не только бронетехнику, но и новейшее аналлоговнетовое скрепоПВО. Вот и решили позорно кинуть своего союзника.
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