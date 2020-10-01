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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:17
freeze написав:
Бизнесмен Евгений Пригожин (известный также как "повар Владимира Путина") нынче публично выразил свою позицию по поводу новейшей азербайджано-армянской войны. Его основные выводы и доводы. 1. Поскольку Нагорный Карабах - официальная территория Азербайджана, Россия не имеет права действовать военной силою на этой земле. 2. В нынешней войне виноват премьер-министр Армении Никол Пашинян, прозападный (а не пророссийский) политик, за которым стоит не менее легендарный (чем г-н Пригожин, разумеется) Джордж Сорос. 3. Турция в сложившейся ситуации действует верно, в интересах турецкого народа. Известно, что Евгений Пригожин связан с неформальными военными подразделениями ЧВК Кремля в Ливии и Сирии. И уже потому может быть причастен к непубличным договоренностям РФ и Турции по Нагорному Карабаху.
(с) ТГ Белковский
Скрепцы по опыту Сирии и Ливии смекнули, что беспомощны против новейших ударных беспилотников. Эти птицы с легкостью косят не только бронетехнику, но и новейшее аналлоговнетовое скрепоПВО. Вот и решили позорно кинуть своего союзника.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:04
freeze написав:
Бизнесмен Евгений Пригожин (известный также как "повар Владимира Путина") нынче публично выразил свою позицию по поводу новейшей азербайджано-армянской войны. Его основные выводы и доводы. 1. Поскольку Нагорный Карабах - официальная территория Азербайджана, Россия не имеет права действовать военной силою на этой земле. 2. В нынешней войне виноват премьер-министр Армении Никол Пашинян, прозападный (а не пророссийский) политик, за которым стоит не менее легендарный (чем г-н Пригожин, разумеется) Джордж Сорос. 3. Турция в сложившейся ситуации действует верно, в интересах турецкого народа. Известно, что Евгений Пригожин связан с неформальными военными подразделениями ЧВК Кремля в Ливии и Сирии. И уже потому может быть причастен к непубличным договоренностям РФ и Турции по Нагорному Карабаху.
(с) ТГ Белковский
Для Вірменії, найкращим варіантом була б західноберлинська модель. Тобто, НКР повертається до радянських кордонів анклава, з широчайшею автономією, фактично, незалежністю, з авіасполученням і автобаном, який би зв'язував би їх з Вірменією. Як це було в НДР.
Азейбарджан все одно доб'ється такого варіанта розвитку конфлікта, а може підти далі, аж до турецького варіанту вирішення вірменського питання, якщо вірмени не зрозуміють прозорих натяків, як зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:27
есть мнение,что газ дороже жизней
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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