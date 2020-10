Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Бизнесмен Евгений Пригожин (известный также как "повар Владимира Путина") нынче публично выразил свою позицию по поводу новейшей азербайджано-армянской войны. Его основные выводы и доводы. 1. Поскольку Нагорный Карабах - официальная территория Азербайджана, Россия не имеет права действовать военной силою на этой земле. 2. В нынешней войне виноват премьер-министр Армении Никол Пашинян, прозападный (а не пророссийский) политик, за которым стоит не менее легендарный (чем г-н Пригожин, разумеется) Джордж Сорос. 3. Турция в сложившейся ситуации действует верно, в интересах турецкого народа. Известно, что Евгений Пригожин связан с неформальными военными подразделениями ЧВК Кремля в Ливии и Сирии. И уже потому может быть причастен к непубличным договоренностям РФ и Турции по Нагорному Карабаху.

(с) ТГ Белковский

Для Вірменії, найкращим варіантом була б західноберлинська модель. Тобто, НКР повертається до радянських кордонів анклава, з широчайшею автономією, фактично, незалежністю, з авіасполученням і автобаном, який би зв'язував би їх з Вірменією. Як це було в НДР.

Для Вірменії, найкращим варіантом була б західноберлинська модель. Тобто, НКР повертається до радянських кордонів анклава, з широчайшею автономією, фактично, незалежністю, з авіасполученням і автобаном, який би зв'язував би їх з Вірменією. Як це було в НДР.

Азейбарджан все одно доб'ється такого варіанта розвитку конфлікта, а може підти далі, аж до турецького варіанту вирішення вірменського питання, якщо вірмени не зрозуміють прозорих натяків, як зараз.

Бизнесмен Евгений Пригожин (известный также как "повар Владимира Путина") нынче публично выразил свою позицию по поводу новейшей азербайджано-армянской войны. Его основные выводы и доводы. 1. Поскольку Нагорный Карабах - официальная территория Азербайджана, Россия не имеет права действовать военной силою на этой земле. 2. В нынешней войне виноват премьер-министр Армении Никол Пашинян, прозападный (а не пророссийский) политик, за которым стоит не менее легендарный (чем г-н Пригожин, разумеется) Джордж Сорос. 3. Турция в сложившейся ситуации действует верно, в интересах турецкого народа. Известно, что Евгений Пригожин связан с неформальными военными подразделениями ЧВК Кремля в Ливии и Сирии. И уже потому может быть причастен к непубличным договоренностям РФ и Турции по Нагорному Карабаху.

(с) ТГ Белковский

Не знаю наскільки це "офіційна" версія Кремля.

Не знаю наскільки це "офіційна" версія Кремля.

Але таке демонстративне кидання союзника аукнеться РФ в майбутньому. Вже очевидно що РФ використовує союзників виключно в своїх інтересах. І навіть після того як Путін піде - репутація РФ залишиться.

П'ят 02 жов, 2020 15:24

"СН=Секта Недоумків".

"СН=Секта Недоумків".

(для зЕприбічників/зЕктантів - не "порохобот" я)

Чому всі так впевнені в перемозі Азербайджану? На даний момент, є локальні успіхи. Просування незначне наскільки відомо. Гірська місцевість (+ міни, до речі) - не степ. Одного лише застосування БПЛА буде недостатньо в даному випадку, гадаю.

П'ят 02 жов, 2020 15:48

Если постоянно твердить про нетерпимость, то она может и появиться.

Если постоянно твердить про нетерпимость, то она может и появиться.

У тех, у кого и раньше не было нетерпимости к Крыму и их жителям, нет и сейчас никакой к ним нетерпимости. Или природа изменилась? или жители вдруг стали другими?

В тому що переможе - сумнівів немає.

По-перше він сильніший + більш підготовлений напевне.

По-друге його союзник(Турція) чітко заявив що повна підтримка - гарантована. В той час як союзник Вірменії(Росія) - як мінімум сумнівається.

В тому що переможе - сумнівів немає.

По-перше він сильніший + більш підготовлений напевне.

По-друге його союзник(Турція) чітко заявив що повна підтримка - гарантована. В той час як союзник Вірменії(Росія) - як мінімум сумнівається.

Єдине питання - що розуміти під словом "перемога"? Перемога - це можливо захоплення всього Карабаху, а можливо захопить пару районів і все.

Форум: Оберіть форум

