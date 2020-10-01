Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Бизнесмен Евгений Пригожин (известный также как "повар Владимира Путина") нынче публично выразил свою позицию по поводу новейшей азербайджано-армянской войны. Его основные выводы и доводы. 1. Поскольку Нагорный Карабах - официальная территория Азербайджана, Россия не имеет права действовать военной силою на этой земле. 2. В нынешней войне виноват премьер-министр Армении Никол Пашинян, прозападный (а не пророссийский) политик, за которым стоит не менее легендарный (чем г-н Пригожин, разумеется) Джордж Сорос. 3. Турция в сложившейся ситуации действует верно, в интересах турецкого народа. Известно, что Евгений Пригожин связан с неформальными военными подразделениями ЧВК Кремля в Ливии и Сирии. И уже потому может быть причастен к непубличным договоренностям РФ и Турции по Нагорному Карабаху. (с) ТГ Белковский
Для Вірменії, найкращим варіантом була б західноберлинська модель. Тобто, НКР повертається до радянських кордонів анклава, з широчайшею автономією, фактично, незалежністю, з авіасполученням і автобаном, який би зв'язував би їх з Вірменією. Як це було в НДР. Азейбарджан все одно доб'ється такого варіанта розвитку конфлікта, а може підти далі, аж до турецького варіанту вирішення вірменського питання, якщо вірмени не зрозуміють прозорих натяків, як зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Бизнесмен Евгений Пригожин (известный также как "повар Владимира Путина") нынче публично выразил свою позицию по поводу новейшей азербайджано-армянской войны. Его основные выводы и доводы. 1. Поскольку Нагорный Карабах - официальная территория Азербайджана, Россия не имеет права действовать военной силою на этой земле. 2. В нынешней войне виноват премьер-министр Армении Никол Пашинян, прозападный (а не пророссийский) политик, за которым стоит не менее легендарный (чем г-н Пригожин, разумеется) Джордж Сорос. 3. Турция в сложившейся ситуации действует верно, в интересах турецкого народа. Известно, что Евгений Пригожин связан с неформальными военными подразделениями ЧВК Кремля в Ливии и Сирии. И уже потому может быть причастен к непубличным договоренностям РФ и Турции по Нагорному Карабаху. (с) ТГ Белковский
Не знаю наскільки це "офіційна" версія Кремля. Але таке демонстративне кидання союзника аукнеться РФ в майбутньому. Вже очевидно що РФ використовує союзників виключно в своїх інтересах. І навіть після того як Путін піде - репутація РФ залишиться.
Чому всі так впевнені в перемозі Азербайджану? На даний момент, є локальні успіхи. Просування незначне наскільки відомо. Гірська місцевість (+ міни, до речі) - не степ. Одного лише застосування БПЛА буде недостатньо в даному випадку, гадаю.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Starikan написав:насчет, так сказать, личной нетерпимости: а как можно было относиться к этому гнойнику, вызревавшему более 20 лет с его мешковыми и прочими сепарами во главе? По большому счету, Крым подарил еще в 1991 г. президент Кравчук, согласившийся на создание АР Крым. Мина сепаратизма была заложена еще тогда.
Если постоянно твердить про нетерпимость, то она может и появиться. У тех, у кого и раньше не было нетерпимости к Крыму и их жителям, нет и сейчас никакой к ним нетерпимости. Или природа изменилась? или жители вдруг стали другими?
centurionus написав:Чому всі так впевнені в перемозі Азербайджану? На даний момент, є локальні успіхи. Просування незначне наскільки відомо. Гірська місцевість (+ міни, до речі) - не степ. Одного лише застосування БПЛА буде недостатньо в даному випадку, гадаю.
В тому що переможе - сумнівів немає. По-перше він сильніший + більш підготовлений напевне. По-друге його союзник(Турція) чітко заявив що повна підтримка - гарантована. В той час як союзник Вірменії(Росія) - як мінімум сумнівається. Єдине питання - що розуміти під словом "перемога"? Перемога - це можливо захоплення всього Карабаху, а можливо захопить пару районів і все.
centurionus написав:Чому всі так впевнені в перемозі Азербайджану? На даний момент, є локальні успіхи. Просування незначне наскільки відомо. Гірська місцевість (+ міни, до речі) - не степ. Одного лише застосування БПЛА буде недостатньо в даному випадку, гадаю.
В тому що переможе - сумнівів немає. По-перше він сильніший + більш підготовлений напевне. По-друге його союзник(Турція) чітко заявив що повна підтримка - гарантована. В той час як союзник Вірменії(Росія) - як мінімум сумнівається. Єдине питання - що розуміти під словом "перемога"? Перемога - це можливо захоплення всього Карабаху, а можливо захопить пару районів і все.
Визначення "перемога" озвучив Алієв. У мене питання (не ображайтеся): 1. Ви в горах ходили багато? Їздили там? 2. Якась базова військова підготовка є у Вас? КМБ хоч? Бойового статуту гортали сторінки? P.S. Перспективи наступу бронетехніки на замінованій місцевості в горах можна побачити на відео від вірменської сторони. Показова ще історія штурму Сапун-гори (радше провалів штурму) ... Побачимо... Мій прогноз - через місяць почнуть перемовини про припинення вогню без радикальних змін в позиціях.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell