БПЛА знищують постачальників, опускаючи рівень регулярної армії до беззбройних партизан. Вірменія вже погодилась на перемовини, і це тільки початок.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:32
БПЛА знищують постачальників, опускаючи рівень регулярної армії до беззбройних партизан. Вірменія вже погодилась на перемовини, і це тільки початок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:52
Re: над Европой
Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:00
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