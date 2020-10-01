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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6621662266236624
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:32

  centurionus написав:Чому всі так впевнені в перемозі Азербайджану? На даний момент, є локальні успіхи. Просування незначне наскільки відомо. Гірська місцевість (+ міни, до речі) - не степ. Одного лише застосування БПЛА буде недостатньо в даному випадку, гадаю.

БПЛА знищують постачальників, опускаючи рівень регулярної армії до беззбройних партизан. Вірменія вже погодилась на перемовини, і це тільки початок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:52

Re: над Европой

  Тракторист написав:насчёт Голандии ничего не скажу, а вот в Дании приходилось летать между райцентрами..

и Птушкин грит, что летают. не велосипедами едиными.
а для украинцев только маршрутка..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:00

  centurionus написав:Визначення "перемога" озвучив Алієв.

Якщо таке означення перемоги, тоді перемога Азербайджану дуже-дуже сумнівна.
  centurionus написав:Мій прогноз - через місяць почнуть перемовини про припинення вогню без радикальних змін в позиціях.

А які теперішні позиції? - можна озвучити.
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  #<1 ... 6621662266236624
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