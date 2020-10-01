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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:32
centurionus написав:
Чому всі так впевнені в перемозі Азербайджану? На даний момент, є локальні успіхи. Просування незначне наскільки відомо. Гірська місцевість (+ міни, до речі) - не степ. Одного лише застосування БПЛА буде недостатньо в даному випадку, гадаю.
БПЛА знищують постачальників, опускаючи рівень регулярної армії до беззбройних партизан. Вірменія вже погодилась на перемовини, і це тільки початок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:52
Тракторист написав:
насчёт Голандии ничего не скажу, а вот в Дании приходилось летать между райцентрами..
и Птушкин грит, что летают. не велосипедами едиными.
а для украинцев только маршрутка..
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:00
centurionus написав:
Визначення "перемога" озвучив Алієв.
Якщо таке
означення перемоги, тоді перемога Азербайджану дуже-дуже сумнівна.
centurionus написав:
Мій прогноз - через місяць почнуть перемовини про припинення вогню без радикальних змін в позиціях.
А які теперішні позиції? - можна озвучити.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:27
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:29
andrijk777 написав:
А які теперішні позиції? - можна озвучити.
+ декілька висот
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:58
centurionus написав:
Чому всі так впевнені в перемозі Азербайджану? На даний момент, є локальні успіхи. Просування незначне наскільки відомо. Гірська місцевість (+ міни, до речі) - не степ. Одного лише застосування БПЛА буде недостатньо в даному випадку, гадаю.
Азербайджан не форсує просування на численні укріпрайони, він методично вибиває нечисленну техніку та живу силу, держить під прицілом гірські дороги з Арменії по яким надходить допомога.
Сьогодні під обстрілом був вже Степанакерт і мирняк масовано почав тікати.
Їх задача загнати армян на зиму в гори і тоді вони самі підуть з Карабаху.
А про перемир`я просять саме армяни які сьогодні заявили про готовність перемовин під егідою ОБСЕ.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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