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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6621662266236624
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:32

  centurionus написав:Чому всі так впевнені в перемозі Азербайджану? На даний момент, є локальні успіхи. Просування незначне наскільки відомо. Гірська місцевість (+ міни, до речі) - не степ. Одного лише застосування БПЛА буде недостатньо в даному випадку, гадаю.

БПЛА знищують постачальників, опускаючи рівень регулярної армії до беззбройних партизан. Вірменія вже погодилась на перемовини, і це тільки початок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:52

Re: над Европой

  Тракторист написав:насчёт Голандии ничего не скажу, а вот в Дании приходилось летать между райцентрами..

и Птушкин грит, что летают. не велосипедами едиными.
а для украинцев только маршрутка..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:00

  centurionus написав:Визначення "перемога" озвучив Алієв.

Якщо таке означення перемоги, тоді перемога Азербайджану дуже-дуже сумнівна.
  centurionus написав:Мій прогноз - через місяць почнуть перемовини про припинення вогню без радикальних змін в позиціях.

А які теперішні позиції? - можна озвучити.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:27

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:29

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:А які теперішні позиції? - можна озвучити.

+ декілька висот
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:58

  centurionus написав:Чому всі так впевнені в перемозі Азербайджану? На даний момент, є локальні успіхи. Просування незначне наскільки відомо. Гірська місцевість (+ міни, до речі) - не степ. Одного лише застосування БПЛА буде недостатньо в даному випадку, гадаю.

Азербайджан не форсує просування на численні укріпрайони, він методично вибиває нечисленну техніку та живу силу, держить під прицілом гірські дороги з Арменії по яким надходить допомога.
Сьогодні під обстрілом був вже Степанакерт і мирняк масовано почав тікати.
Їх задача загнати армян на зиму в гори і тоді вони самі підуть з Карабаху.
А про перемир`я просять саме армяни які сьогодні заявили про готовність перемовин під егідою ОБСЕ.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:26

Почему политинформатор молчит?

У злитій прокурором САП справі «Роттередам+» нова експертиза підтвердила майже 40 млрд грн збитків

https://antac.org.ua/news/u-zlytiy-prok ... n-zbytkiv/
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:41

  unicdima написав:
  centurionus написав:Чому всі так впевнені в перемозі Азербайджану? На даний момент, є локальні успіхи. Просування незначне наскільки відомо. Гірська місцевість (+ міни, до речі) - не степ. Одного лише застосування БПЛА буде недостатньо в даному випадку, гадаю.

Азербайджан не форсує просування на численні укріпрайони, він методично вибиває нечисленну техніку та живу силу, держить під прицілом гірські дороги з Арменії по яким надходить допомога.
Сьогодні під обстрілом був вже Степанакерт і мирняк масовано почав тікати.
Їх задача загнати армян на зиму в гори і тоді вони самі підуть з Карабаху.
А про перемир`я просять саме армяни які сьогодні заявили про готовність перемовин під егідою ОБСЕ.

1. Спробував "форсувати" - невдало.
2. Чому "нечислена"? Не менше, ніж в іншої сторони.
3. Наскладовано там достатньо всього.
4. Куди "заганяти"? Вірмени і так в горах.
5. Затягнути час перемовинами - в інтересах вірмен.
6. Якщо вірменам дадуть сучасні засоби РЕБ, ефективність БПЛА зменшиться.
7. Ефективність артилерії Азербайджану невисока (артилерія могла б змінити ситуацію місцями).
P.S. Не все так просто, як здається, насправді.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:35

Если, у когото было непонимание, или сомнение деятельности некоторых кормчих Фокина, то ловите(без ругани у меня нет комментариев) - То вот оно лицо .....


Фокин по сравнению своим начальником - святая девственница.
И моё мнение - срочно и этого в его "хатынку" - честно кормить рыбок, и не торговать Украиной.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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