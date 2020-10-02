БПЛА знищують постачальників, опускаючи рівень регулярної армії до беззбройних партизан. Вірменія вже погодилась на перемовини, і це тільки початок.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:32
БПЛА знищують постачальників, опускаючи рівень регулярної армії до беззбройних партизан. Вірменія вже погодилась на перемовини, і це тільки початок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:52
Re: над Европой
Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:00
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:29
Re: Політичні дискусії
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:58
Азербайджан не форсує просування на численні укріпрайони, він методично вибиває нечисленну техніку та живу силу, держить під прицілом гірські дороги з Арменії по яким надходить допомога.
Сьогодні під обстрілом був вже Степанакерт і мирняк масовано почав тікати.
Їх задача загнати армян на зиму в гори і тоді вони самі підуть з Карабаху.
А про перемир`я просять саме армяни які сьогодні заявили про готовність перемовин під егідою ОБСЕ.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:26
Почему политинформатор молчит?
У злитій прокурором САП справі «Роттередам+» нова експертиза підтвердила майже 40 млрд грн збитків
Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:41
1. Спробував "форсувати" - невдало.
2. Чому "нечислена"? Не менше, ніж в іншої сторони.
3. Наскладовано там достатньо всього.
4. Куди "заганяти"? Вірмени і так в горах.
5. Затягнути час перемовинами - в інтересах вірмен.
6. Якщо вірменам дадуть сучасні засоби РЕБ, ефективність БПЛА зменшиться.
7. Ефективність артилерії Азербайджану невисока (артилерія могла б змінити ситуацію місцями).
P.S. Не все так просто, як здається, насправді.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 03 жов, 2020 02:44
Да, РФ не может себе этого позволить. Как бы не хотелось насолить неудобному Пашиняну. Победа Азербайджана будет еще и сильным укреплением влияния Турции на южных рубежах РФ, что последней совсем ни к чему.
Встречал информация, что РФ уже подгоняет в Армению через Иран современную технику, включая средства ПВО. Нужно правда время, чтобы ее доставить.
In HODL we trust
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