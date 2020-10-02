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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6622662366246625
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:33

Аби не було ілюзій щодо рельєфу та складності задач Азербайджану:

Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:20

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:32

  Schmit написав:

Зеленський не зміниться, тому що люди не міняються. Тому буде тільки гірше.
Є навіть шанс що Зе не досидить до кінця терміну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:43

Это фиолетовым - показано то, что они отвоевали (не понимаю по-турецки)?
Да уж, ради этих клочков земли положить сотни людей - мудро...
In HODL we trust
Tegularius
 
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  #<1 ... 6622662366246625
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