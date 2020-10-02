|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 жов, 2020 11:33
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:32
Додано: Суб 03 жов, 2020 14:43
Это фиолетовым - показано то, что они отвоевали (не понимаю по-турецки)?
Да уж, ради этих клочков земли положить сотни людей - мудро...
In HODL we trust
Зараз переглядають цей форум: centurionus і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|