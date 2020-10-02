Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мизантрóп написав:есть мнение,что газ дороже жизней
Белявський (видатний гросмейстер) газами пояснює всі конфлікти і можливості їх розв'язку та утворення союзів.
інтерес Кремля у вірменсько-азербайджанській війні Загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном слід було очікувати. Азербайджан є конкурентом Росії у постачанні нафти на світовий ринок, а останнім часом і газу з родовища Шах-Деніз у Каспійському морі до Європи. Це постачання газу стало можливим завдяки «Південному газовому коридору» задовжки 3500 кілометрів. Через цей газогін можна постачати до 16 мільярдів кубів газу на рік. Вартість газогону з Азербайджану до берегів Італії перебільшує 40 мільярдів доларів.... https://wz.lviv.ua/blogs/421436-i-nafto ... z-rosiieiu