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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6622662366246625
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 11:33

Аби не було ілюзій щодо рельєфу та складності задач Азербайджану:

Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:32

  Schmit написав:

Зеленський не зміниться, тому що люди не міняються. Тому буде тільки гірше.
Є навіть шанс що Зе не досидить до кінця терміну.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 14:43

Это фиолетовым - показано то, что они отвоевали (не понимаю по-турецки)?
Да уж, ради этих клочков земли положить сотни людей - мудро...
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 15:00

  Tegularius написав:Это фиолетовым - показано то, что они отвоевали (не понимаю по-турецки)?
Да уж, ради этих клочков земли положить сотни людей - мудро...

Так. За тиждень змін майже не відбулося.
Жовтий штрих - райони зіткнень.
Наскільки розумію, сьогодні вранці Азербайджан масовано атакував, але марно.
На такому рельєфі бліцкрига не буде...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 15:55

  Ukrainian написав:
  Tegularius написав:современную технику, включая средства ПВО.

Важко назвати «сучасною» техніку яка базується на тридцятирічних радянських розробках.

Если это было бы так, то Афганистан был бы в считанные недели завоеван СССР, а потом США
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 16:25

Re: Політичні дискусії

  Мизантрóп написав:есть мнение,что газ дороже жизней


Белявський (видатний гросмейстер) газами пояснює всі конфлікти і можливості їх розв'язку та утворення союзів.
інтерес Кремля у вірменсько-азербайджанській війні
Загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном слід було очікувати. Азербайджан є конкурентом Росії у постачанні нафти на світовий ринок, а останнім часом і газу з родовища Шах-Деніз у Каспійському морі до Європи. Це постачання газу стало можливим завдяки «Південному газовому коридору» задовжки 3500 кілометрів. Через цей газогін можна постачати до 16 мільярдів кубів газу на рік. Вартість газогону з Азербайджану до берегів Італії перебільшує 40 мільярдів доларів....
https://wz.lviv.ua/blogs/421436-i-nafto ... z-rosiieiu
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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