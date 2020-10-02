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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 жов, 2020 11:33
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:32
Додано: Суб 03 жов, 2020 14:43
Это фиолетовым - показано то, что они отвоевали (не понимаю по-турецки)?
Да уж, ради этих клочков земли положить сотни людей - мудро...
In HODL we trust
Додано: Суб 03 жов, 2020 15:00
Так. За тиждень змін майже не відбулося.
Жовтий штрих - райони зіткнень.
Наскільки розумію, сьогодні вранці Азербайджан масовано атакував, але марно.
На такому рельєфі бліцкрига не буде...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 03 жов, 2020 15:55
Если это было бы так, то Афганистан был бы в считанные недели завоеван СССР, а потом США
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 жов, 2020 16:25
Re: Політичні дискусії
Белявський (видатний гросмейстер) газами пояснює всі конфлікти і можливості їх розв'язку та утворення союзів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 03 жов, 2020 19:17
Дык, забанен был
Будем наблюдать.
На сейчас дело закрыто. Будет аппеляция
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 03 жов, 2020 19:35
Если появившаяся в СМИ информация о том, что Азербайджан действительно применил оперативно-тактический ракетный комплекс с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LOng-Range Artillery Missile (LORA), разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI), то это будет первым в мире боевым использованием LORA, сообщает Диалог.UA. На Youtube-канале DialogUA - Всегда online опубликовано видео, где запечатлен момент попадания LORA в мост.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 03 жов, 2020 20:34
Re: Політичні дискусії
Іран, начебто, ще нічого не постачає, бо не хоче дратувати Туреччину. ПВО відновити дуже важко, при відсутності винищувачів чи БПЛА.
Азербайджан методично палить вірменську техніку, скоро вірменам не буде чим оборонятись.
У вірмен програшна ситуація, якщо не вдасться втягнути в конфлікт треті сили. Тому вони намагаются втягнути Азербайджан на війну, обстрілюючи азербайджанську територію, випускаючи фейки про турецькі винищувачи, війська чи сирійських терористів.
Без дієвого зовнішнього тиску, на Азейбарджан, НКР буде знищена.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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