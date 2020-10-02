Додано: Суб 03 жов, 2020 20:48

lapay написав: Tegularius написав: Встречал информация, что РФ уже подгоняет в Армению через Иран современную технику, включая средства ПВО. Нужно правда время, чтобы ее доставить. Встречал информация, что РФ уже подгоняет в Армению через Иран современную технику, включая средства ПВО. Нужно правда время, чтобы ее доставить.

Іран, начебто, ще нічого не постачає, бо не хоче дратувати Туреччину. ПВО відновити дуже важко, при відсутності винищувачів чи БПЛА.

Азербайджан методично палить вірменську техніку, скоро вірменам не буде чим оборонятись.

У вірмен програшна ситуація, якщо не вдасться втягнути в конфлікт треті сили. Тому вони намагаются втягнути Азербайджан на війну, обстрілюючи азербайджанську територію, випускаючи фейки про турецькі винищувачи, війська чи сирійських терористів.

Без дієвого зовнішнього тиску, на Азейбарджан, НКР буде знищена. Іран, начебто, ще нічого не постачає, бо не хоче дратувати Туреччину. ПВО відновити дуже важко, при відсутності винищувачів чи БПЛА.Азербайджан методично палить вірменську техніку, скоро вірменам не буде чим оборонятись.У вірмен програшна ситуація, якщо не вдасться втягнути в конфлікт треті сили. Тому вони намагаются втягнути Азербайджан на війну, обстрілюючи азербайджанську територію, випускаючи фейки про турецькі винищувачи, війська чи сирійських терористів.Без дієвого зовнішнього тиску, на Азейбарджан, НКР буде знищена.

Тут есть несколько вопросов:1. Почему НКР до сих пор не уничтожена - что такое приобрел Азербайджан в свой актив (или, наоборот, Армения утратила) за последние год-два, что ситуация должна перевернуться с ног на голову в пользу проигрывавшей ранее стороны?2. Почему ты как полоумный носишься с БПЛА в каждом аргументе каждого комментария? Открыл для себя новое тематическое определение, якобы добавляющее эксперДности твоей писанине? Вспоминается февраль, когда все мамкины вирусологи выучили термин "вирулентность", вставляя его где надо и где не надо для увесистости аргументов, рассчитанных на далеких от темы людей.3. И главный, пожалуй, вопрос - зачем ты транслируешь "правду" одной стороны в чужом для нас конфликте? По-твоему, та отдаленная потенциальная информационная польза (поднятие духа) от пропаганды возможности отвоевать свои захваченные территории, больше, чем вред от весьма себе реального конфликта широко представленных в Украине диаспор армян и азербайджанцев?