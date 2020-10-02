Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Встречал информация, что РФ уже подгоняет в Армению через Иран современную технику, включая средства ПВО. Нужно правда время, чтобы ее доставить.
Іран, начебто, ще нічого не постачає, бо не хоче дратувати Туреччину. ПВО відновити дуже важко, при відсутності винищувачів чи БПЛА. Азербайджан методично палить вірменську техніку, скоро вірменам не буде чим оборонятись. У вірмен програшна ситуація, якщо не вдасться втягнути в конфлікт треті сили. Тому вони намагаются втягнути Азербайджан на війну, обстрілюючи азербайджанську територію, випускаючи фейки про турецькі винищувачи, війська чи сирійських терористів. Без дієвого зовнішнього тиску, на Азейбарджан, НКР буде знищена.
Тут есть несколько вопросов:
1. Почему НКР до сих пор не уничтожена - что такое приобрел Азербайджан в свой актив (или, наоборот, Армения утратила) за последние год-два, что ситуация должна перевернуться с ног на голову в пользу проигрывавшей ранее стороны?
2. Почему ты как полоумный носишься с БПЛА в каждом аргументе каждого комментария? Открыл для себя новое тематическое определение, якобы добавляющее эксперДности твоей писанине? Вспоминается февраль, когда все мамкины вирусологи выучили термин "вирулентность", вставляя его где надо и где не надо для увесистости аргументов, рассчитанных на далеких от темы людей.
3. И главный, пожалуй, вопрос - зачем ты транслируешь "правду" одной стороны в чужом для нас конфликте? По-твоему, та отдаленная потенциальная информационная польза (поднятие духа) от пропаганды возможности отвоевать свои захваченные территории, больше, чем вред от весьма себе реального конфликта широко представленных в Украине диаспор армян и азербайджанцев?
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что самолет с сыном командующего воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки в то время, как было известно о неисправности борта Ан-26, который впоследствии разбился
Нардеп Слуги народа Александр Дубинский, который во времена Революции достоинства работал на канале 1+1, якобы стоит за фейками для дискредитации протестов, в том числе о "проститутках на Майдане" в 2013 году
Российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире телеканала Россия 1 заявил, что Украина "строит базу военно-морских сил в Северодонецке", который находится в Луганской области, не имеющей выхода к морю
Нет покоя долбанутым
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:что такое приобрел Азербайджан в свой актив (или, наоборот, Армения утратила) за последние год-два, что ситуация должна перевернуться с ног на голову в пользу проигрывавшей ранее стороны?
1 Росія втратила політичну підтримку в світі , і як наслідок її вплив зменшився і на Кавказі в тому числі 2 Азейбарджан ,на фоні втрати Арменією підтримки від росії(крім словесної) отримав підтримку потужного регіонального гравця,який періодично встромляв ніж в спину педерації -тобто ТУРЦІЇ 3 Азейбарджан отримав БПЛА - тобто зброю ,яка довела свою ефективність проти російських систем ПВО в Сірії, і поки росія не створила дієве протияддя -активно цим користується 4 Навіть коли росія і знайде способи боротьби з БПЛА ,треба буде а - забезпечити цим протияддям Арменію б - навчити ним користуватись... А часу в Арменії то й не має...
От і виходить Нічого супер-пупер нового не сталось ,просто Азейбарджан використовує вікно можливостей,яке створилось внаслідок кількох факторів(ціни на нафту, росія=ізгой , Турція=новий регіональний лідер і так далі)
zРадио написав:1. Почему НКР до сих пор не уничтожена - что такое приобрел Азербайджан в свой актив (или, наоборот, Армения утратила) за последние год-два, что ситуация должна перевернуться с ног на голову в пользу проигрывавшей ранее стороны?
ІДІЛ теж не за один день знищили. Азейбарджан готувався не рік-два, а десятеліття. В нього військовий бюджет більше, ніж весь бюджет Вірменії.
zРадио написав:2. Почему ты как полоумный носишься с БПЛА в каждом аргументе каждого комментария? Открыл для себя новое тематическое определение, якобы добавляющее эксперДности твоей писанине? Вспоминается февраль, когда все мамкины вирусологи выучили термин "вирулентность", вставляя его где надо и где не надо для увесистости аргументов, рассчитанных на далеких от темы людей.
Якщо ти не розумієш, чим зброя 21 століття відрізняється від зброї 20-го, то краще помовч, як і про те, що ніякої пандемії не буде.
zРадио написав:3. И главный, пожалуй, вопрос - зачем ты транслируешь "правду" одной стороны в чужом для нас конфликте? По-твоему, та информационная польза (поднятие духа) от пропаганды возможности отвоевать свои захваченные территории, больше, чем вред от весьма себе реального конфликта широко представленных в Украине диаспор армян и азербайджанцев?
Не подобається - не читай, теж мені, толераст знайшовся, та ще й хворий на словесний понос образ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:2. Почему ты как полоумный носишься с БПЛА в каждом аргументе каждого комментария? Открыл для себя новое тематическое определение, якобы добавляющее эксперДности твоей писанине? Вспоминается февраль, когда все мамкины вирусологи выучили термин "вирулентность", вставляя его где надо и где не надо для увесистости аргументов, рассчитанных на далеких от темы людей.
Якщо ти не розумієш, чим зброя 21 століття відрізняється від зброї 20-го, то краще помовч, як і про те, що ніякої пандемії не буде.
Экс-перды в современной войне мне так и не ответили почему у США, а ранее у СССР ничего не вышло в Афганистане. Если БПЛА можно было бы решить все военные проблемы, то Израиль бы начал ликвидацию целых родов войск, а он, глупый, это не делает. Видимо, не знает у кого спросить про оружие 21 века
shapo написав:Экс-перды в современной войне мне так и не ответили почему у США, а ранее у СССР ничего не вышло в Афганистане. Если БПЛА можно было бы решить все военные проблемы, то Израиль бы начал ликвидацию целых родов войск, а он, глупый, это не делает. Видимо, не знает у кого спросить про оружие 21 века
Но все равно lapay уже до диванного майора, а то и подполковника, дослужился - про БПЛА читал, карту местности видел, позиции третьих сторон знает...
по большей части - справедливо. Но во-первых, это необходимые условия, а не достаточные. А во-вторых, ты, наверно, забыл, когда последний раз до сентября ситуация там обострялась (подсказка, это было уже ПОСЛЕ и охлаждения отношений РФ с Арменией, и перевооружения Азербайджана). Но воз и ныне там...
shapo написав:Экс-перды в современной войне мне так и не ответили почему у США, а ранее у СССР ничего не вышло в Афганистане.
А які проблеми в США з Афганістаном? Таліби собі мовчки контролюють кілька районів і нікого не чіпають. Це внутрішньо афганські проблеми. В Пакістані теж не всі люблять США, але це на останніх ніяк не впливає. Експерди люблять розповідати міфи про непереможних вірмен, євреїв, росіян чи чеченців.
shapo написав:Если БПЛА можно было бы решить все военные проблемы, то Израиль бы начал ликвидацию целых родов войск, а он, глупый, это не делает. Видимо, не знает у кого спросить про оружие 21 века
Ну от нехай вишеозначені експерди це йому і порадять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.