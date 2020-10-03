Це ж треба!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:34
Re: Політичні дискусії
Спочатку кордон, потім вибори — Єрмак про план щодо Донбасу
Це ж треба!
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:57
Не расскажешь кто победил афганцев за последние пару сотен лет или израильтян за последние 72г,знаток войн?
Если в Афганистане тишь да гладь, то кто тогда осуществляет периодические теракты в Кабуле и нападения на американские войска, инопланетяне?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:03
Re: Політичні дискусії
Якби це було цілю
То застосування локальних ядерних ударів це б повністю вирішило
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:03
Мне больше интереснее.
Почему такой знаток военной тематики. Во время войны в АФганистане, там не воевал
А выбирал между - сесть в тюрьму или мама договорилась, чтобы он отправился заливать бетон на Байконуре
То что ты отпетлял от призыва в Афганистан - не делает из тебя эксперта
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:19
Re: Політичні дискусії
Коли американцям треба було, вони викурили бен Ладена із самої глибокої афганської дупи, попутно змівши талібів. Якщо треба буде, то вони підсмажать і ізраїльскі дупи.
Таліби на американців не нападають, на відміну від ІД.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:31
Клоун, меня призвали в СА в октябре 1979 за 3 месяца до ввода советских войск в Афганистан.
В отличие от вас, диванных генералов,неспособных ответить на элементарные вопросы экс-перда в военных вопросах не изображаю.
Чтобы вырваться с Байконура некоторые кадровые писали рапорта на перевод в Афганистан, но им отказывали.
Почему ты, недоумок, приплетаешь мою мать к моему призыву ты вряд ли сам пояснишь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:34
Великі етнічні території пуштунів знаходяться в Пакистані (частина колишньої Британської Індії). Чому? Тому що програвали війни. Сікхам, британцям (другу війну, зокрема).
Втім, таки не бояться загинути в бою.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:36
Ты бы хоть погуглил прежде чем знатока изображать
Бред про израильские дупы это к чему нацарапал, генерал диванных войск?
Востаннє редагувалось shapo в Суб 03 жов, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:36
Re: Політичні дискусії
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:39
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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