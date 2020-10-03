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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6625662666276628>
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:34

Re: Політичні дискусії

Спочатку кордон, потім вибори — Єрмак про план щодо Донбасу
https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast- ... o-donbassu

Це ж треба! :D
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:57

  lapay написав:
  shapo написав:Экс-перды в современной войне мне так и не ответили почему у США, а ранее у СССР ничего не вышло в Афганистане.

А які проблеми в США з Афганістаном? Таліби собі мовчки контролюють кілька районів і нікого не чіпають. Це внутрішньо афганські проблеми. В Пакістані теж не всі люблять США, але це на останніх ніяк не впливає.
Експерди люблять розповідати міфи про непереможних вірмен, євреїв, росіян чи чеченців.

Не расскажешь кто победил афганцев за последние пару сотен лет или израильтян за последние 72г,знаток войн?
Если в Афганистане тишь да гладь, то кто тогда осуществляет периодические теракты в Кабуле и нападения на американские войска, инопланетяне?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:03

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:кто победил афганцев

Якби це було цілю
То застосування локальних ядерних ударів це б повністю вирішило
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:03

  shapo написав:Экс-перды в современной войне мне так и не ответили почему у США, а ранее у СССР ничего не вышло в Афганистане.

Мне больше интереснее.

Почему такой знаток военной тематики. Во время войны в АФганистане, там не воевал

А выбирал между - сесть в тюрьму или мама договорилась, чтобы он отправился заливать бетон на Байконуре

То что ты отпетлял от призыва в Афганистан - не делает из тебя эксперта
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:19

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Не расскажешь кто победил афганцев за последние пару сотен лет или израильтян за последние 72г,знаток войн?

Коли американцям треба було, вони викурили бен Ладена із самої глибокої афганської дупи, попутно змівши талібів. Якщо треба буде, то вони підсмажать і ізраїльскі дупи.
  shapo написав:Если в Афганистане тишь да гладь, то кто тогда осуществляет периодические теракты в Кабуле и нападения на американские войска, инопланетяне?

Таліби на американців не нападають, на відміну від ІД.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:31

  pesikot написав:
  shapo написав:Экс-перды в современной войне мне так и не ответили почему у США, а ранее у СССР ничего не вышло в Афганистане.

Мне больше интереснее.

Почему такой знаток военной тематики. Во время войны в АФганистане, там не воевал

А выбирал между - сесть в тюрьму или мама договорилась, чтобы он отправился заливать бетон на Байконуре

То что ты отпетлял от призыва в Афганистан - не делает из тебя эксперта

Клоун, меня призвали в СА в октябре 1979 за 3 месяца до ввода советских войск в Афганистан.
В отличие от вас, диванных генералов,неспособных ответить на элементарные вопросы экс-перда в военных вопросах не изображаю.
Чтобы вырваться с Байконура некоторые кадровые писали рапорта на перевод в Афганистан, но им отказывали.
Почему ты, недоумок, приплетаешь мою мать к моему призыву ты вряд ли сам пояснишь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:34

Великі етнічні території пуштунів знаходяться в Пакистані (частина колишньої Британської Індії). Чому? Тому що програвали війни. Сікхам, британцям (другу війну, зокрема).
Втім, таки не бояться загинути в бою.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:36

  lapay написав:
  shapo написав:Не расскажешь кто победил афганцев за последние пару сотен лет или израильтян за последние 72г,знаток войн?

Коли американцям треба було, вони викурили бен Ладена із самої глибокої афганської дупи, попутно змівши талібів. Якщо треба буде, то вони підсмажать і ізраїльскі дупи.
  shapo написав:Если в Афганистане тишь да гладь, то кто тогда осуществляет периодические теракты в Кабуле и нападения на американские войска, инопланетяне?

Таліби на американців не нападають, на відміну від ІД.

Ты бы хоть погуглил прежде чем знатока изображать
https://www.bbc.com/russian/news-51734792
https://eadaily.com/ru/news/2019/10/31/ ... avyat-ssha
Бред про израильские дупы это к чему нацарапал, генерал диванных войск?
Востаннє редагувалось shapo в Суб 03 жов, 2020 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:36

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Чтобы вырваться с Байконура

Так було погано?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:39

  Ukrainian написав:
  shapo написав:Чтобы вырваться с Байконура

Так було погано?

Нет, там был курорт
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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