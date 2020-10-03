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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6625662666276628
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:43

  shapo написав:
  Ukrainian написав:
  shapo написав:Чтобы вырваться с Байконура

Так було погано?

Нет, там был курорт

на перевод в Афганистан
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:45

  Ukrainian написав:
  shapo написав:кто победил афганцев

Якби це було цілю
То застосування локальних ядерних ударів це б повністю вирішило

Локальные ядерные удары подписавших договор о нераспрстранении ядерного оружия стран это, конечно, только в ура-патриотической голове может созреть.
А чего не химическим снарядом вдарить или биологического оружия сверху посыпать?
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:47

  centurionus написав:Великі етнічні території пуштунів знаходяться в Пакистані (частина колишньої Британської Індії). Чому? Тому що програвали війни. Сікхам, британцям (другу війну, зокрема).
Втім, таки не бояться загинути в бою.

А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами?
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:53

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:подписавших договор

Та ну
У Пентагоні заявили, що Росія вивчає можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах. Про це заявив глава Європейського командування США і верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті, передає "Голос Америки".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:02

  Ukrainian написав:
  shapo написав:подписавших договор

Та ну
У Пентагоні заявили, що Росія вивчає можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах. Про це заявив глава Європейського командування США і верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті, передає "Голос Америки".

А бомбить США Россия не собралась?
У вас в Канаде в окна ещё не выпрыгивают с криками "Русские идут"?
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