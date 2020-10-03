на перевод в Афганистан
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:43
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:45
Локальные ядерные удары подписавших договор о нераспрстранении ядерного оружия стран это, конечно, только в ура-патриотической голове может созреть.
А чего не химическим снарядом вдарить или биологического оружия сверху посыпать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:47
А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:53
Re: Політичні дискусії
Та ну
У Пентагоні заявили, що Росія вивчає можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах. Про це заявив глава Європейського командування США і верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті, передає "Голос Америки".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 04 жов, 2020 00:02
А бомбить США Россия не собралась?
У вас в Канаде в окна ещё не выпрыгивают с криками "Русские идут"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 04 жов, 2020 00:04
Ти хоч прочитай те, що постиш. Таліби нападають на урядові афганські війська, а не на американські. Ізраїльскі дупи нічим не відрізняються від афганських чи вірменськіх, навіть німецьких, які теж вважали свої дупи чимось особливим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 04 жов, 2020 00:37
До чого тут це? Яких таких "афганців" мали на увазі в своєму твердженні? Таджиків? Узбеків?
"Афганці" програвали за останні 200 років війни. Крапка.
Про "непереможність" таджиків, узбеків, хазарейців, нурістанців, туркменів тощо міфів немає. Про пуштунів є.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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