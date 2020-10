Додано: Нед 04 жов, 2020 00:37

shapo написав: centurionus написав: Великі етнічні території пуштунів знаходяться в Пакистані (частина колишньої Британської Індії). Чому? Тому що програвали війни. Сікхам, британцям (другу війну, зокрема).

А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами? А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами?

До чого тут це? Яких таких "афганців" мали на увазі в своєму твердженні? Таджиків? Узбеків?

"Афганці" програвали за останні 200 років війни. Крапка.

