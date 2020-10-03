RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6625662666276628
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:43

  shapo написав:
  Ukrainian написав:
  shapo написав:Чтобы вырваться с Байконура

Так було погано?

Нет, там был курорт

на перевод в Афганистан
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9068
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:45

  Ukrainian написав:
  shapo написав:кто победил афганцев

Якби це було цілю
То застосування локальних ядерних ударів це б повністю вирішило

Локальные ядерные удары подписавших договор о нераспрстранении ядерного оружия стран это, конечно, только в ура-патриотической голове может созреть.
А чего не химическим снарядом вдарить или биологического оружия сверху посыпать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:47

  centurionus написав:Великі етнічні території пуштунів знаходяться в Пакистані (частина колишньої Британської Індії). Чому? Тому що програвали війни. Сікхам, британцям (другу війну, зокрема).
Втім, таки не бояться загинути в бою.

А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:53

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:подписавших договор

Та ну
У Пентагоні заявили, що Росія вивчає можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах. Про це заявив глава Європейського командування США і верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті, передає "Голос Америки".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9068
З нами з: 18.06.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:02

  Ukrainian написав:
  shapo написав:подписавших договор

Та ну
У Пентагоні заявили, що Росія вивчає можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах. Про це заявив глава Європейського командування США і верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті, передає "Голос Америки".

А бомбить США Россия не собралась?
У вас в Канаде в окна ещё не выпрыгивают с криками "Русские идут"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:04

  shapo написав:
  lapay написав:
  shapo написав:Не расскажешь кто победил афганцев за последние пару сотен лет или израильтян за последние 72г,знаток войн?

Коли американцям треба було, вони викурили бен Ладена із самої глибокої афганської дупи, попутно змівши талібів. Якщо треба буде, то вони підсмажать і ізраїльскі дупи.
  shapo написав:Если в Афганистане тишь да гладь, то кто тогда осуществляет периодические теракты в Кабуле и нападения на американские войска, инопланетяне?

Таліби на американців не нападають, на відміну від ІД.

Ты бы хоть погуглил прежде чем знатока изображать
https://www.bbc.com/russian/news-51734792
https://eadaily.com/ru/news/2019/10/31/ ... avyat-ssha
Бред про израильские дупы это к чему нацарапал, генерал диванных войск?

Ти хоч прочитай те, що постиш. Таліби нападають на урядові афганські війська, а не на американські. Ізраїльскі дупи нічим не відрізняються від афганських чи вірменськіх, навіть німецьких, які теж вважали свої дупи чимось особливим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10784
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:37

  shapo написав:
  centurionus написав:Великі етнічні території пуштунів знаходяться в Пакистані (частина колишньої Британської Індії). Чому? Тому що програвали війни. Сікхам, британцям (другу війну, зокрема).
Втім, таки не бояться загинути в бою.

А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами?

До чого тут це? Яких таких "афганців" мали на увазі в своєму твердженні? Таджиків? Узбеків?
"Афганці" програвали за останні 200 років війни. Крапка.
Про "непереможність" таджиків, узбеків, хазарейців, нурістанців, туркменів тощо міфів немає. Про пуштунів є.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 07.10.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 366 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6625662666276628
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89973)
04.10.2020 01:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.