на перевод в Афганистан
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:43
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:45
Локальные ядерные удары подписавших договор о нераспрстранении ядерного оружия стран это, конечно, только в ура-патриотической голове может созреть.
А чего не химическим снарядом вдарить или биологического оружия сверху посыпать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:47
А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:53
Re: Політичні дискусії
Та ну
У Пентагоні заявили, що Росія вивчає можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах. Про це заявив глава Європейського командування США і верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті, передає "Голос Америки".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 04 жов, 2020 00:02
А бомбить США Россия не собралась?
У вас в Канаде в окна ещё не выпрыгивают с криками "Русские идут"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 04 жов, 2020 00:04
Ти хоч прочитай те, що постиш. Таліби нападають на урядові афганські війська, а не на американські. Ізраїльскі дупи нічим не відрізняються від афганських чи вірменськіх, навіть німецьких, які теж вважали свої дупи чимось особливим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 04 жов, 2020 00:37
До чого тут це? Яких таких "афганців" мали на увазі в своєму твердженні? Таджиків? Узбеків?
"Афганці" програвали за останні 200 років війни. Крапка.
Про "непереможність" таджиків, узбеків, хазарейців, нурістанців, туркменів тощо міфів немає. Про пуштунів є.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 04 жов, 2020 02:57
Хороший комментарий - половина из удалённого модером.
рекомендую - источник Кавказцентр.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 04 жов, 2020 03:17
Речь о российской технике. У Армении кстати еще есть Искандеры, которые они пока что не применяли.
Армяне тоже уничтожают азербайджанскую. По версиям каждой из сторон, вражеской техники уничтожается на порядок больше, чем теряется своей. Чьи заявления ближе к правде, судить сложно. Видео тоже нужно перепроверять: были случаи монтажа старых съемок.
Армяне по крайней мере ежедневно публикуют число и списки своих погибших. Азербайджан же о своих военных потерях вообще молчит, говорит только о пострадавших гражданских. Вероятно, потери немалые, и боятся, что правда может деморализировать.
О сирийских боевиках на стороне Азербайджана пишет BBC и Guardian.
Веряотно, это представители тюркоязычных сирийских племен, которых турки обучали в войне против сирийского правительства.
Востаннє редагувалось Tegularius в Нед 04 жов, 2020 03:21, всього редагувалось 1 раз.
In HODL we trust
Додано: Нед 04 жов, 2020 03:37
Пишуть що фільм шедевр
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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