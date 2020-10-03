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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6626662766286629>
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:43

  shapo написав:
  Ukrainian написав:
  shapo написав:Чтобы вырваться с Байконура

Так було погано?

Нет, там был курорт

на перевод в Афганистан
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:45

  Ukrainian написав:
  shapo написав:кто победил афганцев

Якби це було цілю
То застосування локальних ядерних ударів це б повністю вирішило

Локальные ядерные удары подписавших договор о нераспрстранении ядерного оружия стран это, конечно, только в ура-патриотической голове может созреть.
А чего не химическим снарядом вдарить или биологического оружия сверху посыпать?
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:47

  centurionus написав:Великі етнічні території пуштунів знаходяться в Пакистані (частина колишньої Британської Індії). Чому? Тому що програвали війни. Сікхам, британцям (другу війну, зокрема).
Втім, таки не бояться загинути в бою.

А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами?
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:53

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:подписавших договор

Та ну
У Пентагоні заявили, що Росія вивчає можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах. Про це заявив глава Європейського командування США і верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті, передає "Голос Америки".
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:02

  Ukrainian написав:
  shapo написав:подписавших договор

Та ну
У Пентагоні заявили, що Росія вивчає можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах. Про це заявив глава Європейського командування США і верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті, передає "Голос Америки".

А бомбить США Россия не собралась?
У вас в Канаде в окна ещё не выпрыгивают с криками "Русские идут"?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:04

  shapo написав:
  lapay написав:
  shapo написав:Не расскажешь кто победил афганцев за последние пару сотен лет или израильтян за последние 72г,знаток войн?

Коли американцям треба було, вони викурили бен Ладена із самої глибокої афганської дупи, попутно змівши талібів. Якщо треба буде, то вони підсмажать і ізраїльскі дупи.
  shapo написав:Если в Афганистане тишь да гладь, то кто тогда осуществляет периодические теракты в Кабуле и нападения на американские войска, инопланетяне?

Таліби на американців не нападають, на відміну від ІД.

Ты бы хоть погуглил прежде чем знатока изображать
https://www.bbc.com/russian/news-51734792
https://eadaily.com/ru/news/2019/10/31/ ... avyat-ssha
Бред про израильские дупы это к чему нацарапал, генерал диванных войск?

Ти хоч прочитай те, що постиш. Таліби нападають на урядові афганські війська, а не на американські. Ізраїльскі дупи нічим не відрізняються від афганських чи вірменськіх, навіть німецьких, які теж вважали свої дупи чимось особливим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 00:37

  shapo написав:
  centurionus написав:Великі етнічні території пуштунів знаходяться в Пакистані (частина колишньої Британської Індії). Чому? Тому що програвали війни. Сікхам, британцям (другу війну, зокрема).
Втім, таки не бояться загинути в бою.

А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами?

До чого тут це? Яких таких "афганців" мали на увазі в своєму твердженні? Таджиків? Узбеків?
"Афганці" програвали за останні 200 років війни. Крапка.
Про "непереможність" таджиків, узбеків, хазарейців, нурістанців, туркменів тощо міфів немає. Про пуштунів є.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 02:57

Хороший комментарий - половина из удалённого модером.
рекомендую - источник Кавказцентр.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 03:17

  lapay написав:Іран, начебто, ще нічого не постачає, бо не хоче дратувати Туреччину. ПВО відновити дуже важко, при відсутності винищувачів чи БПЛА.

Речь о российской технике. У Армении кстати еще есть Искандеры, которые они пока что не применяли.

Азербайджан методично палить вірменську техніку, скоро вірменам не буде чим оборонятись.

Армяне тоже уничтожают азербайджанскую. По версиям каждой из сторон, вражеской техники уничтожается на порядок больше, чем теряется своей. Чьи заявления ближе к правде, судить сложно. Видео тоже нужно перепроверять: были случаи монтажа старых съемок.
Армяне по крайней мере ежедневно публикуют число и списки своих погибших. Азербайджан же о своих военных потерях вообще молчит, говорит только о пострадавших гражданских. Вероятно, потери немалые, и боятся, что правда может деморализировать.

Тому вони намагаются втягнути Азербайджан на війну, обстрілюючи азербайджанську територію, випускаючи фейки про турецькі винищувачи, війська чи сирійських терористів.

О сирийских боевиках на стороне Азербайджана пишет BBC и Guardian.
https://www.bbc.com/russian/features-54348623
Веряотно, это представители тюркоязычных сирийских племен, которых турки обучали в войне против сирийского правительства.
Востаннє редагувалось Tegularius в Нед 04 жов, 2020 03:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 03:37

Пишуть що фільм шедевр
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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