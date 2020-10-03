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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6626662766286629
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 03:46

  lapay написав:
Ти хоч прочитай те, що постиш. Таліби нападають на урядові афганські війська, а не на американські. Ізраїльскі дупи нічим не відрізняються від афганських чи вірменськіх, навіть німецьких, які теж вважали свої дупи чимось особливим.

https://www.ng.ru/world/2019-04-11/100_afgan110419.html

Так кто победил Израиль, ась, генерал диванных войск?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 03:48

  centurionus написав:
  shapo написав:
  centurionus написав:Великі етнічні території пуштунів знаходяться в Пакистані (частина колишньої Британської Індії). Чому? Тому що програвали війни. Сікхам, британцям (другу війну, зокрема).
Втім, таки не бояться загинути в бою.

А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами?

До чого тут це? Яких таких "афганців" мали на увазі в своєму твердженні? Таджиків? Узбеків?
"Афганці" програвали за останні 200 років війни. Крапка.
Про "непереможність" таджиків, узбеків, хазарейців, нурістанців, туркменів тощо міфів немає. Про пуштунів є.


И кому проиграли афганцы за последние 200 лет, название страны будет?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 03:51

  budivelnik написав:1 Росія втратила політичну підтримку в світі , і як наслідок її вплив зменшився і на Кавказі в тому числі
2 Азейбарджан ,на фоні втрати Арменією підтримки від росії(крім словесної) отримав підтримку потужного регіонального гравця,який періодично встромляв ніж в спину педерації -тобто ТУРЦІЇ

Прямая поддержка Турции может вылезти боком. Если раньше Россия могла не вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт, то сейчас это уже вопрос принципа - не допустить усиления влияния Турции на Южном Кавказе (зона стратегических интересов РФ).

3 Азейбарджан отримав БПЛА - тобто зброю ,яка довела свою ефективність проти російських систем ПВО в Сірії, і поки росія не створила дієве протияддя -активно цим користується
4 Навіть коли росія і знайде способи боротьби з БПЛА ,треба буде
а - забезпечити цим протияддям Арменію
б - навчити ним користуватись...

Буки справятся с теми байрактарами.

Турція=новий регіональний лідер і так далі)

На стал бы радоваться такому развитию событий. Следующим вектором экспансии Турции может стать северное Причерноморье, и исторические предпосылки имеются.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 03:53

  shapo написав:Так кто победил Израиль,

Хезболла во Вторую ливанскую - пусть не победа, но уверенная ничья.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 04:05

  Ukrainian написав:Пишуть що фільм шедевр

Вот только ни на одном фестивале он даже поощрительного приза не взял
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 04:12

  Tegularius написав:
  shapo написав:Так кто победил Израиль,

Хезболла во Вторую ливанскую - пусть не победа, но уверенная ничья.

Ничего себе победа после которой глава победивших Насралла 14 лет из бункера не вылазит да и на территории Израиля боевиков Хезболлы никто не замечал как и их активности на севере.

Да, Израиль не добил Хезболлу, так он и Хамас в Газе не добивает, последний раз летом 2014,и что?
Это означает проигрыш Израиля или ничья?
А победы арабы всегда приписывают себе. Поражение в войне Судного дня египтяне Празднуют как победу
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