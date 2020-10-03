Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав: Ти хоч прочитай те, що постиш. Таліби нападають на урядові афганські війська, а не на американські. Ізраїльскі дупи нічим не відрізняються від афганських чи вірменськіх, навіть німецьких, які теж вважали свої дупи чимось особливим.
centurionus написав:Великі етнічні території пуштунів знаходяться в Пакистані (частина колишньої Британської Індії). Чому? Тому що програвали війни. Сікхам, британцям (другу війну, зокрема). Втім, таки не бояться загинути в бою.
А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами?
До чого тут це? Яких таких "афганців" мали на увазі в своєму твердженні? Таджиків? Узбеків? "Афганці" програвали за останні 200 років війни. Крапка. Про "непереможність" таджиків, узбеків, хазарейців, нурістанців, туркменів тощо міфів немає. Про пуштунів є.
И кому проиграли афганцы за последние 200 лет, название страны будет?
budivelnik написав:1 Росія втратила політичну підтримку в світі , і як наслідок її вплив зменшився і на Кавказі в тому числі 2 Азейбарджан ,на фоні втрати Арменією підтримки від росії(крім словесної) отримав підтримку потужного регіонального гравця,який періодично встромляв ніж в спину педерації -тобто ТУРЦІЇ
Прямая поддержка Турции может вылезти боком. Если раньше Россия могла не вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт, то сейчас это уже вопрос принципа - не допустить усиления влияния Турции на Южном Кавказе (зона стратегических интересов РФ).
3 Азейбарджан отримав БПЛА - тобто зброю ,яка довела свою ефективність проти російських систем ПВО в Сірії, і поки росія не створила дієве протияддя -активно цим користується 4 Навіть коли росія і знайде способи боротьби з БПЛА ,треба буде а - забезпечити цим протияддям Арменію б - навчити ним користуватись...
Буки справятся с теми байрактарами.
Турція=новий регіональний лідер і так далі)
На стал бы радоваться такому развитию событий. Следующим вектором экспансии Турции может стать северное Причерноморье, и исторические предпосылки имеются.
Хезболла во Вторую ливанскую - пусть не победа, но уверенная ничья.
Ничего себе победа после которой глава победивших Насралла 14 лет из бункера не вылазит да и на территории Израиля боевиков Хезболлы никто не замечал как и их активности на севере.
Да, Израиль не добил Хезболлу, так он и Хамас в Газе не добивает, последний раз летом 2014,и что? Это означает проигрыш Израиля или ничья? А победы арабы всегда приписывают себе. Поражение в войне Судного дня египтяне Празднуют как победу