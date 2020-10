Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 6626662766286629 Додано: Нед 04 жов, 2020 03:46 lapay написав:

Ти хоч прочитай те, що постиш. Таліби нападають на урядові афганські війська, а не на американські. Ізраїльскі дупи нічим не відрізняються від афганських чи вірменськіх, навіть німецьких, які теж вважали свої дупи чимось особливим. Ти хоч прочитай те, що постиш. Таліби нападають на урядові афганські війська, а не на американські. Ізраїльскі дупи нічим не відрізняються від афганських чи вірменськіх, навіть німецьких, які теж вважали свої дупи чимось особливим.

https://www.ng.ru/world/2019-04-11/100_afgan110419.html



https://www.ng.ru/world/2019-04-11/100_afgan110419.html

Так кто победил Израиль, ась, генерал диванных войск?

Втім, таки не бояться загинути в бою. Великі етнічні території пуштунів знаходяться в Пакистані (частина колишньої Британської Індії). Чому? Тому що програвали війни. Сікхам, британцям (другу війну, зокрема).Втім, таки не бояться загинути в бою.

А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами? А покойный Ахмад шах Масуд и генерал Достум кем были, тоже пуштунами?

До чого тут це? Яких таких "афганців" мали на увазі в своєму твердженні? Таджиків? Узбеків?

"Афганці" програвали за останні 200 років війни. Крапка.

Про "непереможність" таджиків, узбеків, хазарейців, нурістанців, туркменів тощо міфів немає. Про пуштунів є. До чого тут це? Яких таких "афганців" мали на увазі в своєму твердженні? Таджиків? Узбеків?"Афганці" програвали за останні 200 років війни. Крапка.Про "непереможність" таджиків, узбеків, хазарейців, нурістанців, туркменів тощо міфів немає. Про пуштунів є.



И кому проиграли афганцы за последние 200 лет, название страны будет?

2 Азейбарджан ,на фоні втрати Арменією підтримки від росії(крім словесної) отримав підтримку потужного регіонального гравця,який періодично встромляв ніж в спину педерації -тобто ТУРЦІЇ 1 Росія втратила політичну підтримку в світі , і як наслідок її вплив зменшився і на Кавказі в тому числі2 Азейбарджан ,на фоні втрати Арменією підтримки від росії(крім словесної) отримав підтримку потужного регіонального гравця,який періодично встромляв ніж в спину педерації -тобто ТУРЦІЇ

Прямая поддержка Турции может вылезти боком. Если раньше Россия могла не вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт, то сейчас это уже вопрос принципа - не допустить усиления влияния Турции на Южном Кавказе (зона стратегических интересов РФ).



3 Азейбарджан отримав БПЛА - тобто зброю ,яка довела свою ефективність проти російських систем ПВО в Сірії, і поки росія не створила дієве протияддя -активно цим користується

4 Навіть коли росія і знайде способи боротьби з БПЛА ,треба буде

а - забезпечити цим протияддям Арменію

б - навчити ним користуватись...

Буки справятся с теми байрактарами.



Турція=новий регіональний лідер і так далі)

Прямая поддержка Турции может вылезти боком. Если раньше Россия могла не вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт, то сейчас это уже вопрос принципа - не допустить усиления влияния Турции на Южном Кавказе (зона стратегических интересов РФ).

Буки справятся с теми байрактарами.

На стал бы радоваться такому развитию событий. Следующим вектором экспансии Турции может стать северное Причерноморье, и исторические предпосылки имеются.

Хезболла во Вторую ливанскую - пусть не победа, но уверенная ничья.

Пишуть що фільм шедевр

Вот только ни на одном фестивале он даже поощрительного приза не взял

Хезболла во Вторую ливанскую - пусть не победа, но уверенная ничья.

Ничего себе победа после которой глава победивших Насралла 14 лет из бункера не вылазит да и на территории Израиля боевиков Хезболлы никто не замечал как и их активности на севере.



Да, Израиль не добил Хезболлу, так он и Хамас в Газе не добивает, последний раз летом 2014,и что?

Это означает проигрыш Израиля или ничья?

Ничего себе победа после которой глава победивших Насралла 14 лет из бункера не вылазит да и на территории Израиля боевиков Хезболлы никто не замечал как и их активности на севере.

Да, Израиль не добил Хезболлу, так он и Хамас в Газе не добивает, последний раз летом 2014,и что?
Это означает проигрыш Израиля или ничья?
А победы арабы всегда приписывают себе. Поражение в войне Судного дня египтяне Празднуют как победу

Хезболла во Вторую ливанскую - пусть не победа, но уверенная ничья. Хезболла во Вторую ливанскую - пусть не победа, но уверенная ничья.



Да, Израиль не добил Хезболлу, так он и Хамас в Газе не добивает, последний раз летом 2014,и что?

Это означает проигрыш Израиля или ничья?

Да, Израиль не добил Хезболлу, так он и Хамас в Газе не добивает, последний раз летом 2014,и что?Это означает проигрыш Израиля или ничья?

Сам Израиль не считал результат победой. Раз уж там была создана комиссия с целью определить степеь ответственности премьер-министра, министра обороны и бывшего начальника генштаба, которого по результатам войны отправили в отставку.

Сам Израиль не считал результат победой. Раз уж там была создана комиссия с целью определить степеь ответственности премьер-министра, министра обороны и бывшего начальника генштаба, которого по результатам войны отправили в отставку.
Ни одной из поставленных целей Израиль по итогам войны не добился. Хезболла добилась своей цели - Израиль ушел из Ливана, южную часть которого оккупировал перед войной.



Сам Израиль не считал результат победой. Раз уж там была создана комиссия с целью определить степеь ответственности премьер-министра, министра обороны и бывшего начальника генштаба, которого по результатам войны отправили в отставку.

Ни одной из поставленных целей Израиль по итогам войны не добился. Хезболла добилась своей цели - Израиль ушел из Ливана, южную часть которого оккупировал перед войной. Сам Израиль не считал результат победой. Раз уж там была создана комиссия с целью определить степеь ответственности премьер-министра, министра обороны и бывшего начальника генштаба, которого по результатам войны отправили в отставку.Ни одной из поставленных целей Израиль по итогам войны не добился. Хезболла добилась своей цели - Израиль ушел из Ливана, южную часть которого оккупировал перед войной.

Вы бы хоть Википедию открыли и узнали что Израиль ушел из южного Ливана ещё в 2000г при Бараке оставив армию ливанских христиан на уничтожение Хезболлы.

То, что в Израиле после любого столкновения с арабами оппозиция начинает в отличие от арабов кричать о поражении - норма, т. к. Израиль демократическое государство. Комиссия была по поводу больших потерь и про счетов в стратегии, а военные всегда недовольны что им не дают добить эти рассадники террора.

То что Израиль разрушил инфраструктуру Ливана на 20 лет вперёд и лидер "победившей" армии прячется 14 лет в бункере комиссия умолчала.

Вы бы хоть Википедию открыли и узнали что Израиль ушел из южного Ливана ещё в 2000г при Бараке оставив армию ливанских христиан на уничтожение Хезболлы.
То, что в Израиле после любого столкновения с арабами оппозиция начинает в отличие от арабов кричать о поражении - норма, т. к. Израиль демократическое государство. Комиссия была по поводу больших потерь и про счетов в стратегии, а военные всегда недовольны что им не дают добить эти рассадники террора.
То что Израиль разрушил инфраструктуру Ливана на 20 лет вперёд и лидер "победившей" армии прячется 14 лет в бункере комиссия умолчала.
Цели как раз Израиль добился - за 14 лет никаких попыток террора на северной границе больше не было



Так, за последнюю декаду сентября через неконтролируемые Украиной участки границы в Донецкой и Луганской областях из России на оккупированную территорию завезено железнодорожным транспортом около 3,5 тыс. тонн горючего, пять вагонов с боеприпасами, в т.ч. к артиллерийским системам.





Кроме того, для комплектования личным составом соединений и частей оккупационных войск продолжают прибывать российские наемники, проходящие подготовку в специальных учебных лагерях Южного военного округа ВС России. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

