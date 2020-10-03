Так кто победил Израиль, ась, генерал диванных войск?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 жов, 2020 03:46
Так кто победил Израиль, ась, генерал диванных войск?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 04 жов, 2020 03:48
И кому проиграли афганцы за последние 200 лет, название страны будет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 04 жов, 2020 03:51
Прямая поддержка Турции может вылезти боком. Если раньше Россия могла не вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт, то сейчас это уже вопрос принципа - не допустить усиления влияния Турции на Южном Кавказе (зона стратегических интересов РФ).
Буки справятся с теми байрактарами.
На стал бы радоваться такому развитию событий. Следующим вектором экспансии Турции может стать северное Причерноморье, и исторические предпосылки имеются.
In HODL we trust
Додано: Нед 04 жов, 2020 03:53
Хезболла во Вторую ливанскую - пусть не победа, но уверенная ничья.
In HODL we trust
Додано: Нед 04 жов, 2020 04:05
Вот только ни на одном фестивале он даже поощрительного приза не взял
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 04 жов, 2020 04:12
Ничего себе победа после которой глава победивших Насралла 14 лет из бункера не вылазит да и на территории Израиля боевиков Хезболлы никто не замечал как и их активности на севере.
Да, Израиль не добил Хезболлу, так он и Хамас в Газе не добивает, последний раз летом 2014,и что?
Это означает проигрыш Израиля или ничья?
А победы арабы всегда приписывают себе. Поражение в войне Судного дня египтяне Празднуют как победу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 04 жов, 2020 04:37
Сам Израиль не считал результат победой. Раз уж там была создана комиссия с целью определить степеь ответственности премьер-министра, министра обороны и бывшего начальника генштаба, которого по результатам войны отправили в отставку.
Ни одной из поставленных целей Израиль по итогам войны не добился. Хезболла добилась своей цели - Израиль ушел из Ливана, южную часть которого оккупировал перед войной.
In HODL we trust
Додано: Нед 04 жов, 2020 05:01
Вы бы хоть Википедию открыли и узнали что Израиль ушел из южного Ливана ещё в 2000г при Бараке оставив армию ливанских христиан на уничтожение Хезболлы.
То, что в Израиле после любого столкновения с арабами оппозиция начинает в отличие от арабов кричать о поражении - норма, т. к. Израиль демократическое государство. Комиссия была по поводу больших потерь и про счетов в стратегии, а военные всегда недовольны что им не дают добить эти рассадники террора.
То что Израиль разрушил инфраструктуру Ливана на 20 лет вперёд и лидер "победившей" армии прячется 14 лет в бункере комиссия умолчала.
Цели как раз Израиль добился - за 14 лет никаких попыток террора на северной границе больше не было
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 04 жов, 2020 06:39
Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".
Так, за последнюю декаду сентября через неконтролируемые Украиной участки границы в Донецкой и Луганской областях из России на оккупированную территорию завезено железнодорожным транспортом около 3,5 тыс. тонн горючего, пять вагонов с боеприпасами, в т.ч. к артиллерийским системам.
Кроме того, для комплектования личным составом соединений и частей оккупационных войск продолжают прибывать российские наемники, проходящие подготовку в специальных учебных лагерях Южного военного округа ВС России.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:29
Re: Політичні дискусії
Азейбарджанці публікують реальні відео, а вірмени компілюють фейки зі старих відео. Відповідні і втрати, бо техніка без людей не їздить.
Доказів немає, а Азейбарджану необучені "найманці", на чималій зарплаті, нафіг не потрібні. Хіба що добровольці, але такі і у Вірменію сунуть, з інших країн.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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