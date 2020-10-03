Ти не викручуйся, стрибаючи по рокам і подіям. В 2020 американці бомбили талібів, а ті тільки утерлись.
Єгипет, фактично, повернув окуповане. Хоча твої улюблені євреї не мають відношення до Карабаху, як і афганці.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:32
Re: Політичні дискусії
Ти не викручуйся, стрибаючи по рокам і подіям. В 2020 американці бомбили талібів, а ті тільки утерлись.
Єгипет, фактично, повернув окуповане. Хоча твої улюблені євреї не мають відношення до Карабаху, як і афганці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:56
Насправді так цікаво чи "пагаваріть"? Почати заповнювати прогалини в знанні історії Афганістана можна тут:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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