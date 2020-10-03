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Так кто победил Израиль, ась, генерал диванных войск?
Ти не викручуйся, стрибаючи по рокам і подіям. В 2020 американці бомбили талібів, а ті тільки утерлись. Єгипет, фактично, повернув окуповане. Хоча твої улюблені євреї не мають відношення до Карабаху, як і афганці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Так кто победил Израиль, ась, генерал диванных войск?
Ти не викручуйся, стрибаючи по рокам і подіям. В 2020 американці бомбили талібів, а ті тільки утерлись. Єгипет, фактично, повернув окуповане. Хоча твої улюблені євреї не мають відношення до Карабаху, як і афганці.
Это ты перестань выкручиваться, диванный воин. Задолго до 2020 и амеров Афганистан бомбил 10 лет СССР, и что? Где этот ограниченный континент Советских войск? Я тебе привел нападения талибов на американцев которые ты отрицал рассказывая сказки о том, что они держат в отношении них нейтралитет. Трамп давно собирается вывести оттуда войска поняв бессмысленность нахождения, т.е. повторить СССР и если победит 4 ноября, то так и сделает. Про то, что Египет свое вернул не смеши,"знаток истории БВ" - это Израиль сам ушел с Синая в обмен на Кемп-Дэвидский мир. А так бы ты до сих пор ездил не в египетский ,а израильский курорт Шарм-Эль-Шейх который и начали развивать израильтяне. Евреи не имеют отношение к Карабаху и армянам, а ты-то какое отношение к нему имеешь сидя на диване в Украине и даже не подняв задницу чтобы поехать повоевать на Донбасс?
Фактор Дроздова. Почему самолет с сыном главкома ВВС посадили раньше, чем рухнувший Ан-26
*Ещё интересно, почему сынок глав-вояки летел именно в том самолёте? Не потому ли, что знали, что в другой самолёт его садить "слишком рискованно"?
Всё как всегда - "ылита" занимает лучшие ИСПРАВНЫЕ места, и расталкивается локтями вперёд очереди. Поэтому сынок "ылитария" прилетел живым, а "пересичных ещё нарожают"
Всю пятницу и субботу в Украине обсуждают новую информацию по делу о рухнувшем под Харьковом Ан-26.
Стало известно, что первым на посадку пропустили самолет, в котором летел сын главкома ВВС Сергея Дроздова. Причем командующий этот факт подтвердил.
Интересно, что сразу после крушения харьковский губернатор Алексей Кучер заявлял, что Ан рухнул из-за ошибки диспетчерской службы. Которая будучи в курсе, что самолет неисправен, запустила на посадку другой борт.
Потом Кучер эту версию подтвердил и намекнул, что так могло случиться из-за сына главкома, чей самолет приняли на посадку раньше. После чего руководство ВВС заявило, что губернатор едва ли не "агент Кремля".
Разбирались в этой истории.
Как появилась версия со вторым самолетом
Изначально именно Алексей Кучер первым (и единственным) заявлял о том, что в трагедии Ан-26 могут быть виноваты диспетческие службы.
Он сразу после крушения говорил о том, что приоритет в посадке отдали другому самолету - хотя знали, что рухнувший впоследствии транспортник имел технические проблемы.
"По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принят борт с неисправным двигателем. Нам необходимо крайне оперативно сделать выводы - они же сами собой напрашиваются. Если это так, если есть лица, которые принимали такое решение, необходимо эту версию отработать", - говорил губернатор на следующий день после трагедии.
Он также добавил, что следствие должно обратить внимание на ситуацию с приоритетностью в посадке самолетов во время тренировочных полетов.
"По разным источникам, по моей информации, с момента, когда пилот запросил посадку, люди, которые отвечают за эту посадку, ответили только через минуту", - позже уточнял Кучер.
Интересно, что уже 30 октября следователи ГБР на пресс-конференции в Киеве подтвердили, что задержка при посадке действительно была.
"После выявления неисправности на борту самолета, был запрос на посадку. Диспетчер сопровождал эту посадку... В этот день осуществлялись и другие полеты... Была осуществлена посадка самолёта, который шел первым, а наш самолёт - уже в минуту была задержка", - рассказал начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок .
По его словам, свидетели пояснили следствию, что в военной авиации, в отличие от гражданской, нет алгоритма, кто должен садиться первым в такой ситуации. "Этой минуте как раз будет даваться оценка в ходе досудебного расследования", - добавил он.
При этом на данный момент ГБР считает, что двигатель у самолета был в порядке. Той же версии придерживаются в Минобороны. То есть следствие и военные явно ведут историю в направлении ошибки пилота. А не тех версий, которые бросают тень на военное руководство и вообще власти страны.
Речь, во-первых, об изношенности авиации вследствие недофинансирования и коррупции. Во-вторых - о вероятной ошибке руководства аэродрома, на чем настаивает харьковский губернатор.
Именно его версия сейчас получила неожиданное продолжение. Что уже вызвало серьезный скандал.
В деле появился сын главкома ВВС
С тех пор о словах Кучера про второй самолет на время подзабыли. Пока в СМИ 2 октября не появился комментарий спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната - он назвал версию губернатора "абсурдной". И заявил, что чиновник специалистом в этом вопросе не является, поэтому давать оценок не может.
В тот же день Кучер опубликовал у себя на Facebook видеоответ Игнату.
"Если вам лично до сих пор "непонятно, откуда у меня такая информация", то я вам напомню, что как председатель Харьковской ОГА я был одним из первых на месте трагедии и вместе с руководителями других служб руководил спасательными работами в оперативном штабе. А также вхожу в состав правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским", – ответил Игнату Кучер.
Он добавил, что информацию о втором борте пытаются скрыть.
"Напоминаю, что последние трое суток эти факты скрывалась и были попытки замолчать эту информацию. Учитывая то, что следствие публично признало тот факт, что был другой самолет, противоречивость ваших заявлений в мой адрес впечатляет. Ведь я говорю о том же и требую дать людям правду: какой это был борт? Кто был на нем и почему исправный борт получил приоритет на посадку перед неисправным самолетом?" – добавил он.
И уже на следующий день во время эфира "Свободы слова" прозвучала информация о том, что на втором борту, который пропустили вперед рухнувшего Ан-26, летел сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова.
Этот факт озвучил телеведущий Савик Шустер, обращаясь к Дроздову. Тот подтвердил, что его сын летел на втором самолете. Но углубляться в эту тему не стал, а начал обсуждать другие вопросы.
Но к теме по ходу передачи вернулся харьковский губернатор, который был на прямом включении.
"Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен", - заявил Кучер.
И, хотя в его словах не было прямо сказано, что ради сына командующего задержали второй борт, но в студии это восприняли именно так. После чего Дроздов заявил, что никаких указаний по поводу приоритетности посадки не давал, а диспетчерская служба действовала обосновано, сажая разбившийся самолет вторым.
"Как все родители, когда я получил информацию, что самолет разбился, в течение 20 минут я был в таком же состоянии. Я бы попросил, если человек не разбирается в порядке выполнения полетов, организации, не делать поспешных выводов. Самолет, который находился на посадке в удалении 4 км и второй, который находился на траверзе (то есть в стадии разворота: аэродром находился у него по борту - Ред.), и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никакого указания руководителю полетов я не делал", - заявил Дроздов.
Другими словами главком заявляет, что, во-первых, никаких указаний по поводу приоритетности посадов самолетов он не давал. А во-вторых, борт с его сыном посадили раньше обосновано - потому что он уже заходил на посадку, в то время как рухнувший затем Ан-26 еще только проводил разворот, чтоб зайти на посадку.
Разборки на следующий день
Казалось бы командующий ВВС Дроздов закрыл тему со своим сыном. Однако на следующий день после выхода шоу Минобороны и командование воздушных сил ВСУ решили еще раз дать харьковскому губернатору гневную отповедь.
В нем Кучер называется "учителем физкультуры", "губернатором" в кавычках, а также "одиозной фигурой". Информацию о сыне главкома командование назвало "позорным переходом на личности".
В итоге СБУ призвали расследовать, не являются ли слова Кучера информационной диверсией для российских СМИ.
Тон сообщения говорит о том, что тема сильно задела военных - настолько, что ее пытаются перебить привычными методами: обвинениями в "одиозности" или намеками, что это вообще "российская провокация".
Также в обращении предполагается, что заявления Кучера - это политические пиар. Намекая видимо на то, что губернатор сейчас баллотируется в мэры Харькова от партии "Слуга народа", а потому может сознательно раскручивать историю с сыном главком для того, чтоб заработать предвыборные очки.