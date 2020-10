Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6627662866296630 Додано: Нед 04 жов, 2020 09:32 Re: Політичні дискусії shapo написав: https://www.ng.ru/world/2019-04-11/100_afgan110419.html



Так кто победил Израиль, ась, генерал диванных войск? https://www.ng.ru/world/2019-04-11/100_afgan110419.htmlТак кто победил Израиль, ась, генерал диванных войск?

Ти не викручуйся, стрибаючи по рокам і подіям. В 2020 американці бомбили талібів, а ті тільки утерлись.

Ти не викручуйся, стрибаючи по рокам і подіям. В 2020 американці бомбили талібів, а ті тільки утерлись.

Єгипет, фактично, повернув окуповане. Хоча твої улюблені євреї не мають відношення до Карабаху, як і афганці.

Насправді так цікаво чи "пагаваріть"? Почати заповнювати прогалини в знанні історії Афганістана можна тут:

Насправді так цікаво чи "пагаваріть"? Почати заповнювати прогалини в знанні історії Афганістана можна тут:

Список войн Афганистана

shapo написав: И кому проиграли афганцы за последние 200 лет, название страны будет?

Насправді так цікаво чи "пагаваріть"? Почати заповнювати прогалини в знанні історії Афганістана можна тут:

Насправді так цікаво чи "пагаваріть"? Почати заповнювати прогалини в знанні історії Афганістана можна тут:

Список войн Афганистана Насправді так цікаво чи "пагаваріть"? Почати заповнювати прогалини в знанні історії Афганістана можна тут:

Мне не нужно заполнять пробелы т.к. и по вашей табличке с 1823г,т.е. за последние 200 лет Афганистан никто не завоевал - ни британцы,ни русские.ни амеры.



Так кто победил Израиль, ась, генерал диванных войск? https://www.ng.ru/world/2019-04-11/100_afgan110419.htmlТак кто победил Израиль, ась, генерал диванных войск?

Ти не викручуйся, стрибаючи по рокам і подіям. В 2020 американці бомбили талібів, а ті тільки утерлись.

Ти не викручуйся, стрибаючи по рокам і подіям. В 2020 американці бомбили талібів, а ті тільки утерлись.

Єгипет, фактично, повернув окуповане. Хоча твої улюблені євреї не мають відношення до Карабаху, як і афганці.



Это ты перестань выкручиваться, диванный воин.

Задолго до 2020 и амеров Афганистан бомбил 10 лет СССР, и что?

Где этот ограниченный континент Советских войск?

Я тебе привел нападения талибов на американцев которые ты отрицал рассказывая сказки о том, что они держат в отношении них нейтралитет.

Трамп давно собирается вывести оттуда войска поняв бессмысленность нахождения, т.е. повторить СССР и если победит 4 ноября, то так и сделает.

Про то, что Египет свое вернул не смеши,"знаток истории БВ" - это Израиль сам ушел с Синая в обмен на Кемп-Дэвидский мир.

А так бы ты до сих пор ездил не в египетский ,а израильский курорт Шарм-Эль-Шейх который и начали развивать израильтяне.

Это ты перестань выкручиваться, диванный воин.
Задолго до 2020 и амеров Афганистан бомбил 10 лет СССР, и что?
Где этот ограниченный континент Советских войск?
Я тебе привел нападения талибов на американцев которые ты отрицал рассказывая сказки о том, что они держат в отношении них нейтралитет.
Трамп давно собирается вывести оттуда войска поняв бессмысленность нахождения, т.е. повторить СССР и если победит 4 ноября, то так и сделает.
Про то, что Египет свое вернул не смеши,"знаток истории БВ" - это Израиль сам ушел с Синая в обмен на Кемп-Дэвидский мир.
А так бы ты до сих пор ездил не в египетский ,а израильский курорт Шарм-Эль-Шейх который и начали развивать израильтяне.
Евреи не имеют отношение к Карабаху и армянам, а ты-то какое отношение к нему имеешь сидя на диване в Украине и даже не подняв задницу чтобы поехать повоевать на Донбасс?



*Ещё интересно, почему сынок глав-вояки летел именно в том самолёте? Не потому ли, что знали, что в другой самолёт его садить "слишком рискованно"?



Всё как всегда - "ылита" занимает лучшие ИСПРАВНЫЕ места, и расталкивается локтями вперёд очереди. Поэтому сынок "ылитария" прилетел живым, а "пересичных ещё нарожают"



Всю пятницу и субботу в Украине обсуждают новую информацию по делу о рухнувшем под Харьковом Ан-26.



Стало известно, что первым на посадку пропустили самолет, в котором летел сын главкома ВВС Сергея Дроздова. Причем командующий этот факт подтвердил.



Интересно, что сразу после крушения харьковский губернатор Алексей Кучер заявлял, что Ан рухнул из-за ошибки диспетчерской службы. Которая будучи в курсе, что самолет неисправен, запустила на посадку другой борт.



Потом Кучер эту версию подтвердил и намекнул, что так могло случиться из-за сына главкома, чей самолет приняли на посадку раньше. После чего руководство ВВС заявило, что губернатор едва ли не "агент Кремля".



Разбирались в этой истории.



Как появилась версия со вторым самолетом



Изначально именно Алексей Кучер первым (и единственным) заявлял о том, что в трагедии Ан-26 могут быть виноваты диспетческие службы.



Он сразу после крушения говорил о том, что приоритет в посадке отдали другому самолету - хотя знали, что рухнувший впоследствии транспортник имел технические проблемы.



"По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принят борт с неисправным двигателем. Нам необходимо крайне оперативно сделать выводы - они же сами собой напрашиваются. Если это так, если есть лица, которые принимали такое решение, необходимо эту версию отработать", - говорил губернатор на следующий день после трагедии.



Он также добавил, что следствие должно обратить внимание на ситуацию с приоритетностью в посадке самолетов во время тренировочных полетов.



"По разным источникам, по моей информации, с момента, когда пилот запросил посадку, люди, которые отвечают за эту посадку, ответили только через минуту", - позже уточнял Кучер.



Интересно, что уже 30 октября следователи ГБР на пресс-конференции в Киеве подтвердили, что задержка при посадке действительно была.



"После выявления неисправности на борту самолета, был запрос на посадку. Диспетчер сопровождал эту посадку... В этот день осуществлялись и другие полеты... Была осуществлена посадка самолёта, который шел первым, а наш самолёт - уже в минуту была задержка", - рассказал начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок .



По его словам, свидетели пояснили следствию, что в военной авиации, в отличие от гражданской, нет алгоритма, кто должен садиться первым в такой ситуации. "Этой минуте как раз будет даваться оценка в ходе досудебного расследования", - добавил он.



При этом на данный момент ГБР считает, что двигатель у самолета был в порядке. Той же версии придерживаются в Минобороны. То есть следствие и военные явно ведут историю в направлении ошибки пилота. А не тех версий, которые бросают тень на военное руководство и вообще власти страны.



Речь, во-первых, об изношенности авиации вследствие недофинансирования и коррупции. Во-вторых - о вероятной ошибке руководства аэродрома, на чем настаивает харьковский губернатор.



Именно его версия сейчас получила неожиданное продолжение. Что уже вызвало серьезный скандал.



В деле появился сын главкома ВВС



С тех пор о словах Кучера про второй самолет на время подзабыли. Пока в СМИ 2 октября не появился комментарий спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната - он назвал версию губернатора "абсурдной". И заявил, что чиновник специалистом в этом вопросе не является, поэтому давать оценок не может.



В тот же день Кучер опубликовал у себя на Facebook видеоответ Игнату.



"Если вам лично до сих пор "непонятно, откуда у меня такая информация", то я вам напомню, что как председатель Харьковской ОГА я был одним из первых на месте трагедии и вместе с руководителями других служб руководил спасательными работами в оперативном штабе. А также вхожу в состав правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским", – ответил Игнату Кучер.



Он добавил, что информацию о втором борте пытаются скрыть.



"Напоминаю, что последние трое суток эти факты скрывалась и были попытки замолчать эту информацию. Учитывая то, что следствие публично признало тот факт, что был другой самолет, противоречивость ваших заявлений в мой адрес впечатляет. Ведь я говорю о том же и требую дать людям правду: какой это был борт? Кто был на нем и почему исправный борт получил приоритет на посадку перед неисправным самолетом?" – добавил он.



И уже на следующий день во время эфира "Свободы слова" прозвучала информация о том, что на втором борту, который пропустили вперед рухнувшего Ан-26, летел сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова.



Этот факт озвучил телеведущий Савик Шустер, обращаясь к Дроздову. Тот подтвердил, что его сын летел на втором самолете. Но углубляться в эту тему не стал, а начал обсуждать другие вопросы.



Но к теме по ходу передачи вернулся харьковский губернатор, который был на прямом включении.



"Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен", - заявил Кучер.



И, хотя в его словах не было прямо сказано, что ради сына командующего задержали второй борт, но в студии это восприняли именно так. После чего Дроздов заявил, что никаких указаний по поводу приоритетности посадки не давал, а диспетчерская служба действовала обосновано, сажая разбившийся самолет вторым.



"Как все родители, когда я получил информацию, что самолет разбился, в течение 20 минут я был в таком же состоянии. Я бы попросил, если человек не разбирается в порядке выполнения полетов, организации, не делать поспешных выводов. Самолет, который находился на посадке в удалении 4 км и второй, который находился на траверзе (то есть в стадии разворота: аэродром находился у него по борту - Ред.), и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никакого указания руководителю полетов я не делал", - заявил Дроздов.



Другими словами главком заявляет, что, во-первых, никаких указаний по поводу приоритетности посадов самолетов он не давал. А во-вторых, борт с его сыном посадили раньше обосновано - потому что он уже заходил на посадку, в то время как рухнувший затем Ан-26 еще только проводил разворот, чтоб зайти на посадку.



Разборки на следующий день



Казалось бы командующий ВВС Дроздов закрыл тему со своим сыном. Однако на следующий день после выхода шоу Минобороны и командование воздушных сил ВСУ решили еще раз дать харьковскому губернатору гневную отповедь.



В нем Кучер называется "учителем физкультуры", "губернатором" в кавычках, а также "одиозной фигурой". Информацию о сыне главкома командование назвало "позорным переходом на личности".



В итоге СБУ призвали расследовать, не являются ли слова Кучера информационной диверсией для российских СМИ.



Тон сообщения говорит о том, что тема сильно задела военных - настолько, что ее пытаются перебить привычными методами: обвинениями в "одиозности" или намеками, что это вообще "российская провокация".



Также в обращении предполагается, что заявления Кучера - это политические пиар. Намекая видимо на то, что губернатор сейчас баллотируется в мэры Харькова от партии "Слуга народа", а потому может сознательно раскручивать историю с сыном главком для того, чтоб заработать предвыборные очки.

https://strana.ua/news/293169-syn-hlavkoma-drozdova-i-krushenie-an-26-novaja-versija-aviakatastrofy-pod-kharkovom.html *Ещё интересно, почему сынок глав-вояки летел именно в том самолёте? Не потому ли, что знали, что в другой самолёт его садить "слишком рискованно"?Всё как всегда - "ылита" занимает лучшие ИСПРАВНЫЕ места, и расталкивается локтями вперёд очереди. Поэтому сынок "ылитария" прилетел живым, а "пересичных ещё нарожают"

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

shapo написав: centurionus написав: shapo написав: И кому проиграли афганцы за последние 200 лет, название страны будет?

Насправді так цікаво чи "пагаваріть"? Почати заповнювати прогалини в знанні історії Афганістана можна тут:

Список войн Афганистана

Мне не нужно заполнять пробелы т.к. и по вашей табличке с 1823г,т.е. за последние 200 лет Афганистан никто не завоевал - ни британцы,ни русские.ни амеры.

Насправді так цікаво чи "пагаваріть"? Почати заповнювати прогалини в знанні історії Афганістана можна тут:

Список войн Афганистана Насправді так цікаво чи "пагаваріть"? Почати заповнювати прогалини в знанні історії Афганістана можна тут:

Мне не нужно заполнять пробелы т.к. и по вашей табличке с 1823г,т.е. за последние 200 лет Афганистан никто не завоевал - ни британцы,ни русские.ни амеры.

Викрутаси: то "проиграли", то "завоевали".

Викрутаси: то "проиграли", то "завоевали".
Гаїті та Папуа теж досі ніхто не "завоював" - не дуже треба, мабуть.

shapo написав: Мне не нужно заполнять пробелы т.к. и по вашей табличке с 1823г,т.е. за последние 200 лет Афганистан никто не завоевал - ни британцы,ни русские.ни амеры.

Викрутаси: то "проиграли", то "завоевали".

Гаїті та Папуа теж досі ніхто не "завоював" - не дуже треба, мабуть.

Викрутаси: то "проиграли", то "завоевали".

Гаїті та Папуа теж досі ніхто не "завоював" - не дуже треба, мабуть. Викрутаси: то "проиграли", то "завоевали".Гаїті та Папуа теж досі ніхто не "завоював" - не дуже треба, мабуть.



Табличку свою еще раз перечитайте.

Табличку свою еще раз перечитайте.
Гаити была французской колонией до начала 19 века да и в 20 веке на 15 лет попадала под американскую оккупацию, так что мимо.

Викрутаси: то "проиграли", то "завоевали".

Гаїті та Папуа теж досі ніхто не "завоював" - не дуже треба, мабуть. Викрутаси: то "проиграли", то "завоевали".Гаїті та Папуа теж досі ніхто не "завоював" - не дуже треба, мабуть.



Табличку свою еще раз перечитайте.

Табличку свою еще раз перечитайте.
Гаити была французской колонией до начала 19 века да и в 20 веке на 15 лет попадала под американскую оккупацию, так что мимо.

Саме "туди". Гаїтяни героїчно "перемогли" американців, які "піджали хвоста" і залишили "країну героїв". Їх "не завоювали". Такі ж "непереможні", як і "афганці" з папуасами.

